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إيران × اليابان | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة إيران ضد اليابان في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019

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©Getty Images

2019-01-28T14:17:14Z

19' عرضية أرضية خطيييييييييرة من اليمين عن طريق ساكاي يتركها شيباساكي في يمين منطقة الجزاء لدوان الذي يرسل تسديدة أرضية يسارية تتهادى إلى خارج الملعب من على يسار علي رضا

2019-01-28T14:16:43Z

17' حصار ياباني قوي على إيران في هذه الأثناء

2019-01-28T14:14:47Z

16' ركنية يابانية من على يمين المرمى، ينفذها شيباساكي بعرضية متقنة على رأس يوشيدا الذي يحول الكرة إلى المرمى من على القائم الثاني، لكنها تخرج إلى ضربة مرمى

2019-01-28T14:12:30Z

14' استحواذ ياباني على الكرة في هذه الأاثناء، وتراجع إيراني منظم

2019-01-28T14:11:01Z

13' خطييييييييييييييييييرة يابانية بعرضية أرضية من اليسار عن طريق ناجاتومو، ينزلق لها تاكومي لتحويلها للمرمى، لكن كناني يبعد الكرة فتصطدم بمهاجم الساموراي وتخرج إلى ضربة مرمى

2019-01-28T14:09:43Z

11' رضائيان ينفذ الجانبية بكرة عالية على طريقة الركنية إلى يمين منطقة الجزاء يبعدها الدفاع الياباني

2019-01-28T14:08:55Z

10' جاهانبخش يروض كرة قبيل يمين منطقة الجزاء، ثم يمررها لأزمون الذي يحاول الوصول لها لكن تومياسو يبعدها لتماس من اليمين.

2019-01-28T14:08:31Z

9' تدوير إيراني للكرة وسط ضغط ياباني قوي على حامل الكرة

2019-01-28T14:07:41Z

8' اليابان أخطر حتى الآن مع اقترابنا من الدقيقة العاشرة، وإيران لازالت تبحث عن طريق للوصول لمرمى جوندا

2019-01-28T14:05:38Z

7' دوان يتوغل بالكرة في اليمين ثم يرسل بينية تبحث عن تاكومي في يمين منطقة الجزاء الإيرانية، لكن الدفاع الأبيض متيقظ

2019-01-28T14:04:22Z

6' الحذر الدفاعي بدأ يظهر على أداء الفريقين

2019-01-28T14:03:34Z

5' تمريرات إيرانية في الخلف بدايةً للهجوم على اليابان

2019-01-28T14:01:27Z

3' أمامية خطييييييييييييييييرة إلى يسار منطقة جزاء اليابان تبحث عن أزمون، يخرج لها جوندا ويمسك الكرة

2019-01-28T14:00:31Z

2' بداية قوية للساموراي وأسود فارس متراجعة بانتظار فرصة للهجوم

2019-01-28T13:59:52Z

1' تدرج ياباني سريع بالكرة حتى تصل لهاراجوتشي الذي يرسل تسديدة أرضية من يسار منطقة الجزاء يبعدها الدفاع الإيراني

2019-01-28T13:59:14Z

1' اليابان على اليمين بالأزرق المعتاد، وإيران على اليسار بالأبيض المعتاد أيضاً

2019-01-28T13:58:56Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشكيل اليابان

2019-01-28T13:45:30Z

الساموراي كامل العدد من أجل مهمة العبور

يبدأ المدرب هاجيمي مورياسو بطريقة (4-4-2)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (شويتشي جوندا / يوتو ناجاتومو ، مايا يوشيدا ، تاكيهيرو تومياسو ، هيروكي ساكاي / جينكي هاراجوتشي ، واتارو إيندو ، جاكو شيباساكي ، ريتسو دوان / تاكومي مينامينو ، يويا أوساكو).

بدلاء الساموراي: (ماساكي هيجاشيجوتشي ، جينتا ميورا ، شو ساساكي ، تاكاشي إينوي ، كويا كيتاجاوا ، يوشينوري موتو ، جونيا إيتو ، تسوكاسا شيوتاني ، تومواكي ماكينو ، دانييل شميدت).

تشكيل إيران

2019-01-28T13:42:58Z

مهدي تاريمي يغيب بسبب الإيقاف، وجاهانبخش يعوضه

يبدأ المدرب كارلوس كيروش بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (علي رضا بيرانفاند / رامين رضائيان ، مرتضى بورعلي كنجي ، حسين كناني ، ميلاد محمدي / أوميد إبراهيمي ، إحسان حاج صافي / علي رضا جاهانبخش ، أشكان ديجاكاه ، وحيد أميري / ساردار أزمون).

بدلاء أسود فارس: (فوريا غفوري ، روزبيه جشمي ، أحمد نور الله ، مسعود شجاعي ، كريم أنصاري فرد ، أمير عابدزاده، سامان قدوس ، بيجمان منتظري ، مهدي ترابي ، ماجد حسيني ، بايام نيازماند).

2019-01-28T12:59:33Z

2019-01-28T12:56:41Z

2019-01-28T12:55:38Z

يستضيف اللقاء استاد هزاع بن زايد الخاص بنادي العين، والصافرة للحكم كريس بيث.

2019-01-28T12:55:33Z

وقعت اليابان في المجموعة السادسة والأخيرة في كأس آسيا 2019 رفقة أوزبكستان وعمان وتركمانستان، ونجحت في الحصول على العلامة الكاملة 9 نقاطٍ من 3 انتصاراتٍ وتأهلوا للدور الثاني، والذي قابلت فيه السعودية القوية والفتية بشبانها وتخطتها بهدفٍ نظيف، وفي ربع النهائي أسقط الساموراي فيتنام بهدفٍ نظيفٍ أيضاً وضعهم في مواجهة إيران في نصف النهائي.

2019-01-28T12:55:29Z

أوقعت قرعة دور مجموعات البطولة الأهم في القارة الصفراء أسود فارس في المجموعة الرابعة رفقة العراق وفيتنام واليمن، ونجحوا في تصدرها والتأهل على حساب الرفقاء بعد جمع 7 نقاطٍ من انتصارين وتعادل مع أسود الرافدين، ثم قابلوا عمان في دور الـ16 وانتصروا عليها بهدفين نظيفين، وفي ربع النهائي كانوا على موعد مع مواجهة صعبة ضد الصين حولوها لمباراة في المتناول والتهموا التنين بالثلاثة.

2019-01-28T12:55:22Z

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لأولى مباريات نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019، والتي تجمع بين إيران واليابان على استاد هزاع بن زايد بإمارة العين، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان.. نتمنى لكم متابعةً ممتعة.