يأتي فريق إيبار في المركز الثاني عشر في ترتيب اللاليجا برصيد 46 نقطة، خلف ديبور تيفو ألافيس الذي يحتل المركز العاشر برصيد 47 نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري الإٍسباني ضد فريق فياريال، وخسروا اللقاء بهدف دون رد، فبعد أن خاض الفريق 37 مباراة في اللاليجا، استطاع تحقيق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في 13، وخسر مثلهما.
يدخل برشلونة المباراة وهو قادم من فوز أمام خيتافي بهدفين دون رد، وذلك في الجولة 37 من الدوري الإسباني، وكان قد حسم البلوجرانا لقب اللاليجا للمرة الثانية على التوالى والـ26 فى تاريخه، ويمتلك الفريق 86 نقطة، وبفارق 11نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، فحتى الآن استطاع الفريق الكتالوني أن يحقق 26 انتصار، وتعادل في 8 مباريات، وتلقى ثلاث هزائم.