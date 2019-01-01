👏 Fair play, Ipurua.— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 19, 2019
Hearty applause for @DeJongFrenkie21 as he's replaced by @ivanrakitic
He's been excellent.
🔴🔵 #EibarBarça (0-3) pic.twitter.com/JefHkaRQSY
بطاقة صفراء من نصيب تاكاشي إنوي
بطاقة صفراء من نصيب سيرخيو ألفاريز
تبديل أخير فى صفوف إيبار
تبديل أخير فى صفوف برشلونة
تبديل ثاني فى صفوف برشلونة
تبديل ثاني فى صفوف إيبار
لويس سواريز يسجل الهدف الثالث لبرشلونة
وصف الهدف67’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من جريزمان تضع ليونيل ميسي منفردا بالحارس ليمررها الأرجنتيني علي يساره إلى لويس سواريز الذي سددها فى المرمي بنجاح
⚽ YYYYYYEEEEES!!!— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 19, 2019
LUIS SUÁREZ MAKES IT THREE!
🔴🔵 #EibarBarça (0-3) pic.twitter.com/TjYfHDAYGf
تبديل أول فى صفوف إيبار
ليونيل ميسي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة
وصف الهدف58’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من لويس سواريز من خارج المنطقة تصل إلى أنطوان جريزمان داخل المنطقة ليمررها إلى ميسي داخل يسار المنطقة ليسددها تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
⚽ GOOOOOOOOOAL!!!!!!!— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 19, 2019
MESSI, MESSI, MEEEESSSIIII!!!!
That's two-nil!
🔴🔵 #EibarBarça (0-2) pic.twitter.com/TSBiLnYqRX
تبديل أول فى صفوف برشلونة
👍 So far, so good.— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 19, 2019
⏰ Half time and a goal to the good thanks to this man.
🔴🔵 #EibarBarça (0-1) pic.twitter.com/GuSKIvKUui
بطاقة صفراء من نصيب تشارليز دياز
أنطوان جريزمان يسجل الهدف الأول لبرشلونة
وصف الهدف15’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من كليمونت لينجليت فى إتجاه أنطوان جريزمان على الجهة اليسري لينطلق بها الفرنسي ويسددها على يمين الحارس ماركو ديميتروفيك
⚽ GoooooooAAAALL!— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 19, 2019
Antoine GRIIIIZMANNNN!
One-nil!
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/ucR4KQmQcU
التشكيل الرسمي لبرشلونة
يبدأ المدرب إرنيستو فالفيردي بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من
تير شتيجين / سيرخي روبيرتو / صامويل أومتيتي / كليمونت لينجليت / جوردي ألبا / فرينكي دي يونج / سيرخيو بوسكيتس / أرتور / ليونيل ميسي / لويس سواريز / انطوان جريزمان
🔵🔴 Barça bench: Neto, N. Semedo, Rakitic, Todibo, Vidal, Carles Pérez & Ansu Fati #EibarBarça https://t.co/TMMfTIea9M— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 19, 2019
البدلاء / جان توديبو / ارتورو فيدال / أنسو فاتي / نيتو / نيلسون سيميدو / إيفان راكيتيتش / كارليس بيريز
التشكيل الرسمي لإيبار
يبدأ المدرب مينديليبار بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من
ماركو ديميتروفيك / بابلو دي بلاسيس / باولو أوليفيرا / خوزيه أنخل كوتي / فابيان أوريلانا / باباكولي ديوب / سيرخيو ألفاريز / بيدرو ليون / سيرخي إينريش / تشارليز دياز
البدلاء / إدو إكسبوسيتو / بيدرو بيجاس / كيكي / يويل رودريجيز / إنريكوي كوينكوي / تاكاشي إنوي / ألفارو تيخيرو
على الجانب الآخر يحتل إيبار المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، حققهم من انتصارين وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، وقد كانت الجولة السابقة لهم ضد ريال بيتيس واستطاعوا أن يخرجوا من المباراة بنقطة بعدما تعادلوا بنتيجة (1-1).
يدخل البلاوجرانا هذا اللقاء وهم قادمون من فوزًا رائعاً ومُذهلاً على حساب إشبيلية في الجولة السابقة، حيث استطاعوا الانتصار برباعية نظيفة لم يشهدها عاشقي النادي الكتالوني منذ فترة طويلة، ليرتفع رصيد أبناء كتالونيا إلى النقطة 16 محتلين وصافة جدول الترتيب بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد المتصدر.