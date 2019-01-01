2019-02-05T16:13:45Z
12’ تمريرة ثنائية بين محمد هاني وجيرالدو من الجهة اليمنى انهاها هاني بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لتتحول إلى ركنية
2019-02-05T16:13:18Z
11’ محاولة المرور من حسين الشحات من على حدود المنطقة لكن تددخل الدفاع واستخلصها بدون اخطاء
2019-02-05T16:11:21Z
10’ تنفيذ الخطأ من علي معلول بتسديدة مباشر على المرمي لكن تصدي لها الحارس عمرو حسام لتردد على يمين المنطقة إلى أيمن أشرف الذي سددها من جديد لكنها تصطدم فى الدفاع وتردد له ليدخل بقوة على مدافعي إنبي ويحتتسب الحكم خطأ لصالح انبي
2019-02-05T16:10:27Z
9’ إنطلاقة من جيرالدو من الجهة اليمنى لكن تدخل معه عمرو الحلواني والحكم يحتسب خطأ للنادي الاهلي من مكان جيد بالقرب من حدود منطقة جزاء إنبي
2019-02-05T16:10:01Z
8’ تمريرات بين عناصر لاعبي إنبي فى منتصف الميدان لمحاولة بناء هجمة على دفاعات النادي الاهلي
2019-02-05T16:08:18Z
7’ تمريرة طولية من جيرالدو فى إتجاه المنطلق على يمين المنطقة حسين الشحات لكن امسكها الحارس عمرو حسام قبل ان تصل للشحات
2019-02-05T16:07:35Z
6’ تسديدة قوية من أحمد شكري من على حدود المنطقة لكن ابعدها محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي
2019-02-05T16:06:56Z
5’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من أجاي على أحمد صابر مدافع نادي إنبي
2019-02-05T16:06:28Z
4’ هدوء نسبي فى بداية المباراة وتمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الاهلي
2019-02-05T16:05:39Z
2’ تمريرات بين أقدام لاعبي النادي الاهلي فى منتصف الميدان
2019-02-05T16:04:02Z
1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
التشكيل الرسمي للنادي الاهلي
2019-02-05T16:02:29Z
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد الشناوي / محمد هاني / سعد سمير / أيمن أشرف / على معلول / كريم نيدفيد / عمرو السولية / حسين الشحات / ناصر ماهر / جيرالدو / جونيور أجاي
البدلاء / محمود وحيد / شريف إكرامي / حسام عاشور / أحمد حمودي / رمضان صبحي / باسم علي / صلاح محسن
التشكيل الرسمي لإنبي
2019-02-05T16:00:56Z
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
عمرو حسام / علي فوزي / رامي صبري / أحمد صابر / عمرو الحلواني / محمود توبة / محمد أشرف روقا / شيزا رمضان / محمود غالي / أحمد شكري / محمود قاعود
البدلاء / إبراهيم يحي / محمود جاد / أحمد رفعت / جوسان ياسو / عبدالرحمن عامر / عماد فتحي / شادراك موزنجو
2019-02-04T16:52:42Z
يدخل المارد الأحمر اللقاء منتشياً بفوزه منذ أيام على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة، في دوري أبطال إفريقيا، بينما على المستوي المحلي يحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري، برصيد 33 نقطة من 16 مباراة فقط، فيما يأتي إنبي في المركز الـ 14 بـرصيد 21 نقطة
2019-02-04T16:52:30Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق إنبي نظيره النادي الأهلي، على ملعب “بترو سبورت” المؤجلة من الجولة 13 في الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.