44’ عرضية خطيرة من إيفر بانيجا من الجهة اليسري تلقاها وسام بن يادير بتسديدة قوية من على لقائم القريب لكن تصدي لها ياسبر سيليسين لتردد امام خيسوس نافاس الذي سددها بقوة من خارج المنطقة مرت بعيدة إلى ضربة مرمي