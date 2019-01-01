2019-01-23T21:16:43Z
45’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول
2019-01-23T21:14:52Z
44’ عرضية خطيرة من إيفر بانيجا من الجهة اليسري تلقاها وسام بن يادير بتسديدة قوية من على لقائم القريب لكن تصدي لها ياسبر سيليسين لتردد امام خيسوس نافاس الذي سددها بقوة من خارج المنطقة مرت بعيدة إلى ضربة مرمي
2019-01-23T21:13:42Z
43’ محاولة المرور من وسام بن يدير من الجهة اليسري لكن استخلصها جيرارد بيكيه وابعدها إلى منتصف الميدان
أووووووووووه،،،، ماذا أهدرت يامالكوم؟
2019-01-23T21:11:21Z
41’ تمريرة خطيرة من أرثور تضع البرازيلي مالكوم فى مواجهة الحارس خوان سوريانو الذي مر من امامه ثم سددها فى الشباك الخارجية
2019-01-23T21:10:28Z
40’ تنفيذ الخطأ بعرضية من مالكوم لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
2019-01-23T21:09:59Z
39’ خطأ من الجهة اليمنى لبرشلونة وعلى التنفيذ فيليبي مالكوم
2019-01-23T21:09:09Z
38’ ضغط متقدم من لاعبي إشبيلية على دفاعات برشلونة لمحاولة البحث عن هدف التقدم
2019-01-23T21:08:45Z
37’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من كيفين برنس على خيسوس نافاس
2019-01-23T21:07:43Z
36’ سيطرة على الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي إشبيلية
أووووووووووه،،،، هجمة خطيرة لإشبيلية
2019-01-23T21:06:40Z
35’ إنطلاقة من وسام بن يادير من داخل يسار المنطقة ومرور رائع بمهارة فردية ليتلاعب بمدافعي برشلونة ومن ثم يسددها تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي
2019-01-23T21:05:52Z
34’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق فيدال لكنها غير متقنة مرت بعيدة إلى ضربة مرمي
2019-01-23T21:05:27Z
32’ محاولة المرور من على حدود المنطقة عن طريق أرتورو فيداللكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح
نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول
2019-01-23T21:04:48Z
30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-23T21:04:16Z
29’ إنحصار الكرة فى منتصف الميدان ولا خطورة تذكر على المرمي من كلا الفريقين
2019-01-23T21:03:47Z
27’ تنفيذ الركنية بعرضية من إيفربانيجا لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
2019-01-23T21:01:14Z
26’ الحكم يشير بعدم وجود ركلة الجزاء ويشير بإحتساب ركلة ركنية لإشبيلية
2019-01-23T21:00:38Z
25’ الحكم يتشاور مع حكم الفار للتأكد من وجود ركلة جزاء لإشبيلية بعد إصطدام الكرة فى يد فيدال
2019-01-23T21:00:27Z
24’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق أسكوديرو تصطدم فى يد ارتورو فيدال لكن الحكم يشير بإستمرار اللعب
2019-01-23T20:59:56Z
23’ تنفيذ الخطأ من فيليبي مالكوم بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة
2019-01-23T20:55:22Z
22’ خطأ لبرشلونة من الجهة اليسري بالقرب من منطقة جزاء إشبيلية
2019-01-23T20:53:50Z
21’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان
2019-01-23T20:52:35Z
20’ تنفيذ الخطأ من إيفربانيجا بعرضية لداخل المنطقة تلقاها سيمون كيير برأسية قوية مرت اعلى المرمي
2019-01-23T20:51:33Z
19’ خطا من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من نيلسون سيميدو على إيفربانيجا
2019-01-23T20:50:26Z
18’ إنطلاقة من الجهة اليمني عن طريق سارابيا الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
2019-01-23T20:49:52Z
17’ خطأ فى منتصف الميدان ضد سيرجي جوميز
ربع ساعة أولي من عمر المباراة
2019-01-23T20:49:08Z
15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-23T20:48:12Z
13’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان
2019-01-23T20:47:27Z
12’ تسديدة من إيفان راكيتيتش من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن مرمي الحارس خوان سوريانو
2019-01-23T20:46:15Z
11’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق سيرخيو روبيرتو ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لتردد امام نيلسون سيميدو الذي سدد كرة قوية لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي
2019-01-23T20:45:46Z
10’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان
2019-01-23T20:41:16Z
7’ تمريرات فى منتصف الميدان من كلا الفريقين وهدوء نسبي فى مجريات اللقاء
2019-01-23T20:37:44Z
5’ تمريرة طولية فى إتجاه كارليس ألينا على حدود المنطقة لكن امسكها الحارس بثبات
2019-01-23T20:35:17Z
3’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح إشبيلية بعد تدخل قوي من كيفين برنس بواتينج على خيسوس نافاس
2019-01-23T20:34:11Z
2’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان
2019-01-23T20:32:43Z
1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
تشكيل برشلونة لمباراة اليوم
2019-01-23T20:19:39Z
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
ياسبر سيليسين / كيفين برنس بواتينج / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / إيفان راكيتيش / ارثور / مالكوم فيليبي / كليمونت لينجليت / سيرخي روبيرتو / كارليس ألينا / أرتورو فيدال
تشكيل إشبيلية لمباراة اليوم
2019-01-23T20:12:15Z
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
خوان سوريانو / سيمون كيير / سيرخي جوميز / إبراهيم أمادو / وسام بن يادير / إيفر بانيجا / خيسوس نافاس / سيرخيو إسكوديرو / بابلو سارابيا / كوينسي بروميس / جابرييل ميركادو
البدلاء / دانييل كاريكو / أندري سيلفا / ماكسيميليان ووبر / جويلهيرم أرانا / بريان جيل / توماس فاكليك / فرانكو فازكيز
2019-01-23T00:24:43Z
يدخُل فريق برشلونة المباراة ساعياً لوضع قدمه في نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، فيما يسعى فريق إشبيلية لمحاولة تحقيق الهدف ذاته قبل مباراة الإياب والتي ستقام على ملعب الكامب نو
2019-01-23T00:24:23Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق إشبيلية نظيره برشلونة، على ملعب “رامون سانشيز” في إطار ذهاب دور الـ8 من كأس ملك إسبانيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.