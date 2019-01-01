أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين إسبانيول وريال مدريد على ملعب كورنيلا البرات في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.