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إسبانيول × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة إسبانيول ضد ريال مدريد في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
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Getty

2019-01-27T21:01:27Z

63’بينية عن طريق لوكا مودريتش في إتجاه كريم بنزيما المنطلق داخل المنطقة سددها من لمسة واحدة مرت بجاور القائم الأيمن 

2019-01-27T21:00:20Z

62’دانييل كاربخال أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-27T20:59:37Z

61’لوكا مودريتش سدد كرة قوية من داخل المنطقة بيسراه أبعدت من الحارس ببراعة إلى ركنية

2019-01-27T20:59:02Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للميرينجي بثلاثية مقابل هدف

2019-01-27T20:58:22Z

59’توني كروس سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-27T20:57:26Z

58’تصويبة عن طريق لوبيز من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-27T20:56:05Z

57’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات إسبانيول

2019-01-27T20:55:23Z

56’تصويبة عن طريق كريم بنزيما من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-27T20:54:51Z

55’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للميرينجي بثلاثية مقابل هدف

2019-01-27T20:54:13Z

54’لوكاس فاسكيز انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-01-27T20:52:34Z

53’لوكاس فاسكيز أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعت

2019-01-27T20:51:56Z

52’خطأ لصالح لوبيز بعد تدخل من لوكاس فاسكيز في منتصف الميدان 

2019-01-27T20:50:31Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للميرينجي بثلاثية مقابل هدف

2019-01-27T20:48:46Z

48’لوكاس فاكسيز انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل عرضية أرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات إسبانيول

2019-01-27T20:48:21Z

47’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات إسبانيول

2019-01-27T20:33:43Z

46’انطلاق الشوط الثاني

كريم بنزيما يسجل الهدف الثالث للميرينجي

2019-01-27T20:30:44Z

بتصويبة أرضية زاحفة من داخل المنطقة

45+2’الهدف جاء بعد تمريرة عن طريق فينيسيوس من الجانب الأيسر من داخل المنطقة في إتجاه كريم بنزيما المتمركز داخل المنطقة الذي سدد كرة زاحفة من لمسة واحدة سكنت الشباك

 

2019-01-27T20:29:01Z

45+1’لوكاس فاسكيز أرسل عرضية من الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة إستقبلها بنزيما برأسية قوية مرت بسلام على مرمى إسبانيول

2019-01-27T20:26:03Z

45’توني كروس أرسل كرة بينية في إتجاه كريم بنزيما المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-01-27T20:24:46Z

44’ركنية نُفذت عن طريق الدولي الألماني توني كروس في إتجاه عناصر ريال مدريد أبعدت من دفاعات إسابنيول إلى خارج المنطقة

2019-01-27T20:22:52Z

43’دانييل كاربخال أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-01-27T20:21:12Z

42’سيرخيو راموس تمريرة بينية في إتجاه دانييل كاربخال المنطلق في الجانب الأيمن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-27T20:20:57Z

41’المباراة تُستأنف الآن بعد علاج المدافع الدولي الإسباني

2019-01-27T20:20:27Z

40’خمس دقائق تفصلنا عن نهاية الشوط الأول ومازال التقدم للميرينجي بهدفين مقابل هدف

2019-01-27T20:19:49Z

39’سيرخيو راموس سقط على الأرض بداعي الإصابة والطاقم الطبي للفريق يدخل لعلاجه

بطاقة صفراء

2019-01-27T20:19:04Z

38’خطأ لصالح سيرخيو راموس بعد تدخل من سيرخيو جارسيا في منتصف الميدان وبطقة صفراء

2019-01-27T20:18:06Z

37’توني كروس سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضية وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-27T20:16:57Z

36’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق الدفاعات

2019-01-27T20:16:38Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للميرينجي بهدفين مقابل هدف

2019-01-27T20:16:08Z

34’فينيسيوس جونيرو أرسل بينية في إتجاه كريم بنزيما المنطلق داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-27T20:15:11Z

33’خطأ لصالح ريجيلون بعد تدخل من ليو بابتيستاو في منتصف الميدان 

2019-01-27T20:14:49Z

32’لاعبي ريال مدريد يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعت إسبانيول

2019-01-27T20:11:58Z

31’كاربخال أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أمسك بها الحارس دييجو لوبيز ببراعة

2019-01-27T20:11:08Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للميرينجي بهدفين مقابل هدف

ليو بابتيستاو يقلص الفارق ويجسل هدف أول لإسبانيول

2019-01-27T20:08:58Z

بتصويبة صاروخية من داخل المنطقة

29’الهدف جاء بعد تصويبة عن طريق سيرخيو جارسيا من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات ووصلت أمام ليو بابتيستاو المتمركز داخل المنطقة ثم إستلم الكرة وسددها قوية في سقف المرمى لم ينجح كورتوا في التصدى لها

 

2019-01-27T20:08:10Z

28’خطأ لصالح أليكس لوبيز من الجانب الأيسر بعد تدخل من دانييل كاربخال

2019-01-27T20:07:24Z

27’المباراة تستأنف الآن ودانييل كاربخال يعود إلى أرضية الملعب

2019-01-27T20:07:04Z

26’سقوط اللاعب كاربخال بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-01-27T20:05:53Z

25’خطأ لصالح دانييل كاربخال بعد تدخل من بورخا إيجليسياس في منتصف الميدان 

2019-01-27T20:04:35Z

24’إستحواذ كامل من لاعبي الميرينجي على مجريات اللقاء وحتى الآن ناجح في التقدم بهدفين دون رد

2019-01-27T20:04:09Z

23’لوكاس فاسكيز سدد كرة قوية من خارج المنطقة وصلت بين أحضان الحارس دييجو لوبيز

2019-01-27T20:02:30Z

22’دانييل كاربخال حول كرة عرضية من الجانب الأيمن في إتجاه لوكاس فاسكيز أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-01-27T20:02:03Z

21’خطأ لصالح فينيسيوس جونيرو بعد تدخل من شافي لوبيز في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

سيرخيو راموس يسجل الثاني لريال مدريد

2019-01-27T19:59:50Z

برأسية قوية من داخل المنطقة

20’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق لوكا مودريتش إلى داخل المنطقة إرتقى لها راموس القادم من الخلف وحولها برأسية قوية سكنت شباك الحارس دييجو لوبيز

2019-01-27T19:58:59Z

19’فينيسيوس سدد كرة قوية من خارج المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-01-27T19:58:18Z

18’توني كروس مرر كرة بينية في إتجاه كريم بنزيما المنطلق إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-27T19:57:39Z

17’خطأ لصالح أليكس لوبيز بعد تدخل من كاسيميرو في منتصف الميدان

2019-01-27T19:57:01Z

16’ريجيلون انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل المنطقة وأرسل كرة عرضية أبعدت من الدفاعات

2019-01-27T19:56:26Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للميرينجي بهدف دون رد

2019-01-27T19:55:48Z

13’كاربخال أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى رمية جانبية

2019-01-27T19:54:55Z

12’لوكاس فاسكيز انطلق من الجانب الأيمنت ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل أبعدت من الدفاعات 

2019-01-27T19:54:27Z

11’كريم بنزيما سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-27T19:53:14Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للميرينجي بهدف دون رد

2019-01-27T19:50:48Z

8’خطأ لصالح توني كروس بعد تدخل من مارك روكا في منتصف الميدان وبطاقة صفراء

2019-01-27T19:50:18Z

7’فينيسيوس جونيور انطلق من الجهة اليسرى وأرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

كريم بنزيما يفتتح التسجيل لريال مدريد

2019-01-27T19:48:07Z

بتصويبة من داخل المنطقة

6’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق لوكا مودريتش من داخل المنطقة تصدى لها الحارس ووصلت أمام كريم بنزيما الذي سدد كرة قوية من لمسة واحدة سكنت الشباك

 

2019-01-27T19:47:50Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-27T19:47:02Z

4’فينيسيوس جونيور سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس ببراعة على مرتين

2019-01-27T19:46:25Z

3’البداية مع الضيوف وتمريرات قائمة في منتصف الميدان

2019-01-27T19:45:38Z

2’جيرونا بالزي الأزرق على اليسار وريال مدريد بالزي الأحمر عل اليمين

2019-01-27T19:45:30Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-01-27T19:45:07Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني خوسيه مانزانو

إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم

2019-01-27T19:14:16Z

يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيبو كورتوا / دانييل كاربخال / رافائيل فاران / سيرخيو راموس / سيرخيو ريجيلون / لوكا مودريتش / كاسيميرو / توني كروس / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيما / فينيسيوس جونيور

 

إليكم تشكيل إسبانيول لمباراة اليوم

2019-01-27T19:11:57Z

يبدأ المدرب روبي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

دييجو لوبيز / شافي لوبيز / لويس لوبير مارمول / ماريو هيرموسو / ديداك فيلا / ليو باتيستاو / مارك روكا / سرخي داردير / أليكس لوبيز / سيرخيو جارسيا / لورخا إيجليسياس

 

2019-01-27T19:07:46Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين إسبانيول وريال مدريد على ملعب كورنيلا البرات في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.