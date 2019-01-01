حقق أياكس فوزًا صعبًا وغاليًا أمام مضيفه الفريق اللندني بهدف دون رد، في مباراة الذهاب في ملعب توتنهام الجديد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، ليواصل سلسلة مفاجآته في تشامبيونزليج هذا الموسم بعد نجاحه فى إقصاء ريال مدريد حامل القب فى المواسم الثلاث الماضية من الدور 16 ، ثم واصل مشواره بالإطاحة بيوفنتوس الإيطالى، علي ملعبه وسط جماهيره، أما محليًا فيأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، متساويًا مع بي إس في آيندهوفن بنفس الرصيد، فبعد مرور 32 جولة استطاع زملاء المحاربين تحقيق الفوز في 26 مباراة، وتعادلو في لقائين، وتلقوا الهزيمة في أربع مباريات.