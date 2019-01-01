انطلاق المباراة بصافرة الحكم ماجيتي نداى
غرف ملابس الفريقين
كل شيء جاهز ✅— CAF - عربي (@caf_online_AR) June 30, 2019
حسم متصدر المجموعة الأولى سوف يتحدد في مواجهة #أوغندا_مصر#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/FceCJBKNt9
تشكيل منتخب مصر
يبدأ المدرب خافيير أجيري بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد الشناوي / أحمد المحمدي / باهر المحمدي / أحمد حجازي / أيمن أشرف / محمد النني / نبيل دونجا / محمد صلاح / عبدالله السعيد / محمود حسن تريزيجيه / أحمد حسن كوكا
إليكم تشكيل منتخبنا الوطني في مواجهة أوغندا 🇪🇬🇺🇬#مصر_٢٠١٩ #Egypt2019 pic.twitter.com/bAMHpYUqGi— EFA.eg (@EFA) June 30, 2019
تشكيل منتخب أوغندا
يبدأ المدرب سباستيان ديسابر بطريقة 4/5/1 وتضم كلًَا من
دينيس أونيانجو / جودفري والوسيمبي / حسن واسو / أوناي تيموثي / نيكو وادادا / إيمانويل أوكوي / آلان كيامبادي / خالد أوتشو / لومالا عبده / فاروقو ميا / ماك أزيرا / باتريك هنري
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #UGAEGY #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/ZL9M55nLs2— CAF - عربي (@caf_online_AR) June 30, 2019
استهل منتخب أوغندا مشواره في البطولة بفوز مهم على حساب منتخب الفهود بهدفين نظيفين، ثم تعادل إيجابيًا بهدف لمثله أمام منتخب زيمبابوي في ثاني جولات دور المجموعات، وضمن طيور الكاركي بنسبة كبيرة التأهل عن المجموعة الأولى إلى دور الـ16 من البطولة بعد أن حصدوا أربع نقاط من فوز وتعادل، وأصبح المنتخب لا يحتاج سوا التعادل فقط في هذا اللقاء ليضمن رسميًا الوصول إلى الدور القادم.
تأهل الفراعنة رسميًا إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بعد التغلب على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات، وحقق المنتخب المصري الفوز بهدف دون رد أمام منتخب المحاربون في مباراة الافتتاح، فبعد أن حقق الفريق انتصارين متتاليين استطاع أن يتربع على الصدارة برصيد ست نقاط، واذا أنهى منتخبنا الوطنى دور المجموعات متصدرًا للمجموعة الأولى سوف يواجه فى دور الـ16 أحد ثوالث المجموعة الثالثة أوالرابعة أوالخامسة.