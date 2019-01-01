يأتي المنتخب الهولندي في المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، جمعهم من فوز وحيد على حساب منتخب روسيا البيضاء برباعية نظيفة، حيث خسر أمام المنتخب الألماني في الجولة الثانية بنتيجة (3-2)، وكانت أخر مباراة للطواحين الهولندية امام المنتخب البرتغالي فى نهائي دوري الأمم الأوروبية وخسر بهدف دون رد، وتضم هذه المجموعة خمس منتخبات هم، إستونيا، روسيا البيضاء، إيرلندا الشمالية، بجانب المنتخب الألماني والمنتخب الهولندي
حقق المنتخب الألماني انتصارًا كاسحًا بنتيجة (8-0) على إستونيا في مشواره في التصفيات على حساب منتخب ، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وبهذه النتيجة، يحتل المانشافت صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما يحتل منتخب إستونيا المركز الأخير بدون نقاط، وخاض الماكينات الألمانية مباراة ودية واحدة في التوقف الدولي الماضي كانت أمام صربيا وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).