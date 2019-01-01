2019-10-04T22:45:36Z
على الجانب الآخر يحتل نادي أسوان الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز للمركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة فقط، حققها من تعادله في الجولة الماضية أمام نادي مصر، رفيقة بدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، بينما قد هُزم في أولى مبارياته أمام مصر المقاصة بنتيجة (3-2)، على الرغم من تقديمهم لمستوى جيد في المباراة.
2019-10-04T22:45:26Z
يدخل الشياطين الحُمر وهم منتشون من الانتصار الكبير على الإنتاج الحربي في الجولة السابقة بأربعة أهداف دون رد، فبطل النسخة الماضية بعد تصدره لجدول الترتيب برصيد 80 نقطة، يمشي بخطى ثابتة منذ الجولة الأولى التي انتصر فيها على سموحة بهدف وحيد، ليتصدر المارد الأحمر جدول الترتيب منذ جولاته الأولى.
2019-10-04T22:45:16Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نادي أسوان يوم السبت 5 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 6 صفر 1441 هجريًا، وذلك في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.