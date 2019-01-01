2019-01-06T11:01:28Z
النشيد الوطني لكلا المنتخبين
إليكم تشكيل الأردن لمباراة اليوم
2019-01-06T10:24:15Z
يبدأ المدرب فيتال بوركلمانز بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا منعامر شفيع / فراس شلباية / طارق خطاب / أنس بن ياسين / سالم العجالين / بهاء عبدالرحمن / سعيد مرجان / يوسف الرواشدة / ياسين البخيت / خليل بن عطية / موسى التعمري
إليكم تشكيل أستراليا لمباراة اليوم
2019-01-06T10:23:20Z
يبدأ المدرب بيرت فان مارفيك بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا منماثيو ريان / جوش ريسدون / موليس ديجينك / ترينت ساينسبوري / عزيز بيهيش / مارك ميلليجان / ماسيمو لونجو / أوير مابيل / توم روجيتش / روبي كروز / جامي ماكلارين
2019-01-06T10:20:38Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث لقاء يجمع بين أستراليا والأردن على استاد هزاع بن زايد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال