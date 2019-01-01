أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد السلام ساب هاب سنتر مباراة تجمع بين أرسنال وبايرن ميونج، في بطولة الكأس الدولية للأبطال 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.