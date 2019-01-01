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أرسنال × بايرن ميونخ | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ في الكأس الدولية للأبطال 2019

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-07-18T03:46:32Z

40’خمس دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم

2019-07-18T03:46:04Z

39’خطأ لصالح خافي مارتينيز بعد تدخل من أوباميانج في منتصف الميدان

2019-07-18T03:44:28Z

38’هجمة مرتدة سريقة بدأها أوباميانج ثم انطلق في إتجاه المرمى ومرر كرة بينية لمسعود أوزيل الذي إستقبل الكرة وسددها قوية تصدى لها مانويل نوير وتحولت إلى ركنية

2019-07-18T03:43:20Z

37’عرضية من داخل يمين المنطقة عن طريق جوناس كيل إصطدمت بدفاعات أرسنال وتحولت إلى ركنية

2019-07-18T03:42:38Z

36’خطأ لصالح جوناس كيل في منتصف الميدان بعد تدخل من جوزيف ويلوك

2019-07-18T03:41:52Z

35’عشر دقائق أخيرة من عمر الشوط ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-18T03:40:48Z

34’تصويبة قوية من داخل يمين المنطقة بأقدام تياجو ألكانتارا تصدى لها بيرند لينو بشكل رائع

2019-07-18T03:39:53Z

33’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ريان يوهانسون لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-07-18T03:39:06Z

32’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق دافيد ألابا لداخل المنطقة قابلها توماس مولر بتصويبة قوية تصدى لها بيرند لينو بشكل رائع، ثم أبعدت من الدفاعات

2019-07-18T03:38:51Z

31’اووووووووووووه.. بايرن ميونخ كاد أن يفتتح التسجيل 

2019-07-18T03:38:37Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-18T03:37:44Z

29’تراعج من لاعبي بايرن ميونخ في منتصف ملعبهم ولاعبي أرسنال يتبادلون التمريرات

2019-07-18T03:36:24Z

28’جرانيت شاكا مرر كرة بينية في إتجاه لاكازيت المنطلق داخل المنطقة، لكن تُبعد من أمامه من دفاعات بايرن ميونخ

2019-07-18T03:35:43Z

27’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق خافي مارتينيز وصلت سهلة إلى أحضان بيرند لينو

2019-07-18T03:34:37Z

26’استحواذ من لاعبي أرسنال على مجريات اللقاء في محاولة لخطف هدف 

2019-07-18T03:33:45Z

25’دافيد ألابا مرر كرة في إتجاه حارسه مانويل نوير الذي إستقبل الكرة بشكل خاطيء إصطدمت بأوباميانج ثم وصلت بين أحضانه

2019-07-18T03:32:43Z

23’اوووووووووووه.. مانيول نوير كاد أن يخطأ وبتسبب في هدف

2019-07-18T03:31:01Z

22’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي بايرن ميونخ في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس بيرند لينو

2019-07-18T03:29:42Z

20’أوباميانج انطلق من الجانب اليمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقثة مرت من أمام الجميع

2019-07-18T03:28:47Z

19’انحصار للعب في منتصف الميدان والكرة بين أقدام لاعبي أرسنال

2019-07-18T03:26:40Z

19’لاكازيت سدد كرة من داخل المنطقة تصدى لها مانيول نوير ثم أبعدت بمقصية من دافيد ألابا

2019-07-18T03:25:08Z

18’كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق ناتشو مونريال لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس مانيول نوير

2019-07-18T03:24:42Z

17’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق جرانيت شاكا لداخل المنطقة أبعدت الكرة من جيروم بواتينج

2019-07-18T03:22:43Z

16’بينية عن طريق دافيد ألابا في إتجاه توماس مولر المنطلق داخل المنطقة، لكن تُبعد من أمامه من الدفاعات

2019-07-18T03:21:44Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-18T03:21:30Z

13’تصويبة عن طريق جرانيت شاكا من خارج المنطقة مرت بسلام على مرمى الحارس مانويل نوير

2019-07-18T03:18:26Z

12’أوباميانج أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى في إتجاه لاكازيت، لكن تُبعد الكرة من أمامه من الدفاعات

2019-07-18T03:17:25Z

11’كرات وتمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي بايرن ميونخ في منتصف الميدان

2019-07-18T03:16:22Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-07-18T03:15:36Z

9’دافيد ألابا أرسل عرضية من الجانب الأيسر في إتجاه توماس مولر تٌبعد من أمامه من دفاعات أرسنال

2019-07-18T03:14:01Z

8’توماس مولر سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات ثم وصل تسهلة إلى الحارس بيرند لينو

2019-07-18T03:13:36Z

7’تصويبة عن طريق أليكساندر لاكازيت من خارج المنطقة مرت بعيدة عن مرمى مانيول نوير وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-07-18T03:11:45Z

6’انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق أوباميانج ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات بايرن ميونخ

2019-07-18T03:10:38Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال اللعب منحصر في منتصف الميدان دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين

2019-07-18T03:09:55Z

4’تصويبة عن طريق أوباميانج من خارج المنطقة مرت بسلام على مرمى الحارس مانيول نوير

2019-07-18T03:09:33Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي أرسنال في منتصف الميدان

2019-07-18T03:07:07Z

2’أرسنال بالزي الأصفر والأسود على اليسار وبايرن ميونخ بالزي الأحمر على اليمين

2019-07-18T03:06:51Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل بايرن ميونخ

2019-07-18T02:56:07Z

يبدأ المدرب نيكو كوفاتش بطريقة 4/5/1 وتضم كلًا من

مانويل نوير / جوناس كيل / جيروم بواتينج / مارتينيز / دافيد ألابا / أونتوزانس / كورينتين توليسو / تياجو ألكانتارا / ريان يوهانسون / يان فيات آرب / توماس مولر

 

تشكيل أرسنال

2019-07-18T02:46:52Z

يبدأ المدرب أوناي إيمري بطريقة 4/2/31 وتضم كلًا من

بيرند لينو / آيسلي ميتلاند / سوكراتيس باباستاثوبولوس / شكوردان موستافي / ناتشو مونريال / جوي ويليوك / جرانيت شاكا / مسعود أوزيل / بيير إيميريك أوباميانج / ألكساندر لاكازيت

 

2019-07-18T02:46:22Z

وستقام مباريات الكأس الدولية للأبطال الودية على أكثر من 15 ملعب في بلاد مختلفة كأنجلترا والسويد والصين وسنغافورة وويلز ولكن أكثر المباريات ستقام على ملاعب الولايات المتحدة الأمريكة في 12 ولاية من ولايات أمريكا، يُعد ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي الأعلى في الفوز بالكأس الدولية للأبطال بشكلها القديم، حيث حصد اللقب ثلاث مرات من أصل 6 نسخ.

2019-07-18T02:46:10Z

سيشارك في هذه النسخة من البطولة 12 نادى من ستة دول مختلفة تضم أقوى الأندية الأوروبية وسوف يشارك فريق واحد من أمريكا الشمالية وهو فريق ديبورتيفو غوادالاخارا بطل المكسيك وهو يشارك حاليًا في البطولة لأول مرة في تاريخ النادى، سيخوض كل فريق ثلاث مباريات، على أن تتحدد هوية الفائز في اللقاءات من خلال لعب ركلات الترجيح، حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسيحصل الفريق الفائز على نقطتين فقط بدلًا من ثلاث وسيحصل الخاسر على نقطة واحدة.

2019-07-18T02:44:39Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد السلام ساب هاب سنتر مباراة تجمع بين أرسنال وبايرن ميونج، في بطولة الكأس الدولية للأبطال 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.