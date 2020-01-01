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أخبار الانتقالات: محمد صلاح يقترب من برشلونة واليونايتد يتفرغ لبيل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Mohamed Salah Liverpool Barcelona 2020-21
Getty/Goal

ريجيلون يفضل إشبيلية على اليونايتد

2020-09-13T08:54:42Z

يفضل سيرخيو ريجيلون الإعارة إلى إشبيلية على أن يتم بيعه لمانشستر يونايتد، وفقًا لما ذكرته AS.

قضى الظهير الأيسر لريال مدريد الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فريق الدرجة الأولى وساعدهم في الفوز بالدوري الأوروبي.

ويبدو أن اللاعب رفض البيع وفضل الإعارة مع إشبيلية حتى يكون له الفرصة في العودة إلى النادي الملكي و التألق معهم.

 

مانشستر يونايتد يضع اهتمامه على إنهاء صفقة ريال مدريد

2020-09-13T08:52:18Z

الشياطين الحمر محبطون من مطاردة سانشو ويريدون التعويض ببيل

يشعر مانشستر يونايتد بالإحباط في سعيه وراء جادون سانشو ويمكن أن يوجه انتباهه إلى جاريث بيل، وفقًا لصحيفة إكسبريس.

صرح بوروسيا دورتموند مرارًا وتكرارًا بأنه لن يتزحزح عن السعر المطلوب لسانشو.

يُعتقد أن ريال مدريد يائس لإخراج بيل بسبب فاتورة رواتبه، وسيرحب بأي تحرك من أجل اللاعب.

 

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ليدز يحاول شراء لاعب تشيلسي الشاب

2020-09-13T08:50:08Z

قالت صحيفة ديلي ميل إن ليدز يونايتد يريد التعاقد مع لاعب تشيلسي الشاب كونور جالاجر في صفقة لشرائه بشكل دائم.

يريد البلوز من لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عامًا أن يوقع عقدًا جديدًا قبل الخروج على سبيل الإعارة.

تم ربط ويست بروميتش وأستون فيلا باللاعب، ولكن يعتقد أن مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يعتقد أن اللاعب مناسبًا تمامًا لنظامه.

مدرب نابولي متمسك بسعر كوليبالي

2020-09-13T08:47:03Z

قال جينارو جاتوزو مدرب نابولي إن قلب الدفاع النجم كاليدو كوليبالي لن يُسمح له بالمغادرة بثمن قليل وسط اهتمام من مانشستر سيتي.

وقال جاتوزو لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "كوليبالي لديه سعر محدد، وإذا لم يحصل النادي على المال الذي يطلبه، فلن يغادر".

 

Kalidou Koulibaly Napoli 2019-20
Getty

اللاعب الشاب يغادر ليفربول على سبيل الإعارة

2020-09-13T08:45:40Z

من المقرر أن ينضم توني جالاتشر الظهير الأيسر لفريق ليفربول إلى تورونتو على سبيل الإعارة، وفقًا لصحيفة أتليتيك.

يقال إن الشاب البالغ من العمر 21 عامًا يخضع للحجر الصحي في تورنتو الآن، وسيتم الإعلان عنه في المستقبل القريب.

 

مهاجم إنتر ميلان يقترب من بارما

2020-09-13T08:43:21Z

يريد بارما التوقيع على سيباستيانو إسبوزيتو مهاجم إنتر ميلان ، بحسب ألفريدو بيدولا.

تم ربط عدد من الأندية مع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا ، لكن يبدو أن بارما في المقدمة للتعاقد معه.

مسلسل الرحيل عن برشلونة لا ينتهي

2020-09-13T08:38:42Z

فيدال على بعد خطوة من إنتر

أرتورو فيدال على بعد خطوة واحدة من أن يصبح لاعبًا في إنتر، وفقًا لما ذكره جيانلوكا دي مارزيو.

يُزعم أن المفاوضات على وشك الانتهاء بعد أن دخل إنتر في المناقشات المتعلقة بإلغاء عقد فيدال في برشلونة.

 

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صفقة جديدة لليفربول

2020-09-13T08:38:21Z

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن اتفاقه مع فلومينينسي للتعاقد مع الحارس مارسيلو بيتالوجا البالغ من العمر 17 عامًا.

الشاب الصغير في طريقه إلى إنجلترا للخضوع للفحص الطبي ووضع اللمسات الأخيرة على عقده.

إنتر ويوفنتوس يتواصلون مع مارسيلو

2020-09-13T08:35:06Z

نجم ريال مدريد يفكر في الرحيل

كان يوفنتوس وإنتر على اتصال بالظهير الأيسر لريال مدريد مارسيلو، حسب تقرير صحيفة AS.

ومع ذلك، قيل إن كلًا من الناديين ليسوا على استعداد لدفع متطلبات الراتب الحالي للنجم البرازيلي.

مع صراع فيرلاند ميندي للسيطرة على مركز الظهير الأيسر، يقال إن مارسيلو يفكر في مستقبله في السانتياجو برنابيو.

Marcelo Real Madrid Juventus
Arte Goal Brasil

برشلونة يضع كل اهتمامه على محمد صلاح

2020-09-13T08:32:17Z

الفرعون المصري يقترب من برشلونة

رونالد كومان جعل محمد صلاح هدفه الأول في صفقات برشلونة، حسبما أفادت إكسبريس.

يقترح أن يواجه ليفربول في معركة لاختطاف نجمه، الذي سجل ثلاثية ضد ليدز يوم السبت.

لطالما ارتبط النادي الكتالوني بضم ساديو ماني، لكنهم حولوا انتباههم الآن إلى زميله الملك المصري.

GER ONLY Mohamed Salah celebration Liverpool Leeds
imago images / PA Images