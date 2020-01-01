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أخبار الانتقالات: صدام أوروبي من أجل عوار ولاعب برشلونة قريب من إنجلترا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Houssem Aouar Lyon
Getty

نابولي على استعداد لبيع فابيان رويز

2020-09-10T08:46:00Z

نابولي على استعداد لبيع فابيان رويز قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

يطالب العمالقة الإيطاليون في مقابل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا 70 مليون يورو (64 مليون جنيه إسترليني / 83 مليون دولار).

اللاعب الذي ارتبط ارتباطًا كبيرًا بريال مدريد في الأشهر الأخيرة، لا يزال أمامه ثلاث سنوات على عقده الحالي مع النادي الإيطالي.

إنتر ميامي يقترب من نجم يوفقنتوس وريال مدريد السابق

2020-09-10T08:41:53Z

يقترب إنتر ميامي من التوقيع مع مهاجم يوفنتوس جونزالو هيجواين - بحسب جازيتا ديلو سبورت.

يبدو أن الأرجنتيني مستعد للعب مع النادي الذي يمتلكه النجم ديفيد بيكهام، حيث يقوم وكيل المهاجم حاليًا بالتفاوض على راتبه.

تم إخبار هيجواين أنه لا يتناسب مع خطط المدرب الجديد لليوفي أندريا بيرلو قبل الموسم الجديد، ومن المرجح أن يتم الاستغناء عنه قبل سنة من نهاية عقده.

Gonzalo Higuain
Getty

أرسنال يستعد لبيع مارتينيز

2020-09-10T08:40:11Z

أرسنال يتمهل مع أستون فيلا للتمكن من تقييم سعر حارس المرمى إميليانو مارتينيز، حسبما ذكرت صحيفة ميرور.

يريد الجانرز 20 مليون جنيه إسترليني لحارس المرمى، الذي حصل أخيرًا على فرصته بعد أن دخل الملعب بدلاً من بيرند لينو الذي أُصيب في آخر الموسم.

مارتينيز مستعد لمغادرة النادي، مع استعداد فيلا  لشراءه.

إنتر قد يندم على التمسك بفيدال وتركه تونالي

2020-09-10T08:38:40Z

يتجه ساندرو تونالي إلى ميلان، لكن إنتر قد يندم على ترك لاعب خط الوسط ينتقل إلى النصف الأحمر من المدينة.

مع تطلع النادي للتعاقد مع أرتورو فيدال بدلاً من ذلك، خسر فريق المدرب أنطونيو كونتي المعركة للتعاقد مع تونالي، الذي يمكن أن يكون له دور بارز في مساعدة ميلان على إستعادة  بريقه.

نجم برشلونة يقترب من الدوري الإنجليزي الممتاز

2020-09-10T08:36:56Z

نجم برشلونة يقترب من الرحيل لإنجلترا

قد يكون رافينيا مستعدًا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وفقًا لتقارير إسبانية.

بقي للاعب خط وسط برشلونة عام واحد في عقده مع النادي الكتالوني، لذلك الإدارة مستعدة للسماح له بالرحيل.

يأمل البلوجرانا في الحصول على 14 مليون يورو (12.7 مليون جنيه إسترليني / 16.5 مليون دولار) للنجم البرازيلي.
Rafinha Alcantara
Getty

مانشستر سيتي يدخل في منافسة مع أرسنال على نجم ليون

2020-09-10T08:33:02Z

معجزة ليون مطلوب في الدوري الإنجليزي

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة آرسنال في السباق للتعاقد مع حسام عوار، وفق ما نقلته صحيفة ميرور.

يقال إن بيب جوارديولا معجب بنجم ليون، لكن مساعده السابق والمدير الفني الحالي للجانرز ميكيل أرتيتا هو أيضًا يرى عوار كلاعب يمكنه تغيير خط وسط فريقه.

كان أرسنال يفكر في عرض لاعب مع النقود، وهو لاعب خط الوسط ماتيو جندوزي، لكن الفريق الفرنسي غير مهتم.

Houssem Aouar Lyon 2019-20

رئيس ليون ينفي وجود اي عرض لنجم ميلان

2020-09-10T08:30:59Z

وصف رئيس ليون جان ميشيل أولاس ارتباط النادي مع لوكاس باكيتا بأنه "وهمي" حيث نفى أن تكون هذه الصفقة وشيكة.

انضم النجم صاحب الـ23 عامأ إلى ميلان في يناير 2019 وخاض 44 مباراة مع نادي الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال أولاس "يا لها من عدم دقة، معلومات خاطئة، إنه لأمر محزن أن تعرف حقيقة رؤية الكثير من الاحتمالات".

صراع بين عمالقة أوروبا على نجم روما السابق

2020-09-10T08:26:55Z

دخل كل من باريس سان جيرمان، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد وروما السباق للتعاقد مع ستيفان الشعراوي، حسب تليفوت.

النجم الإيطالي موجود حاليًا مع نادي شنجهاي لكنه مستعد الآن لإنهاء إقامته في الصين، والعودة إلى إحدى الدوريات الأوروبية.
Stephan El Shaarawy Roma
Getty Images

ريال مدريد مستعد أن يمول انتقال نجمه إلى الدوري الإنجليزي

2020-09-10T08:23:29Z

ريال مدريد يكثف جهوده من أجل التخلص من بيل

ريال مدريد مستعد لدفع نصف أجر جاريث بيل لتسهيل رحيله هذا الصيف، بحسب تلجراف.

النادي موافق على دعم راتب نجم ويلز لإبعاده عن الدفاتر لأنه يتراجع أكثر فأكثر عن خطط زين الدين زيدان.

قد تسهل هذه الخطوة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مع اهتمام العديد من الأندية بإعادة بيل إلى إنجلترا. 

Gareth Bale Real Madrid

نصيحة كابتن مانشستر يونايتد السابق لليفربول

2020-09-10T08:19:27Z

قال جاري نيفيل إن ليفربول يجب أن يتعاقد مع تياجو ألكانتارا إذا كان يأمل في المنافسة بالقرب من قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تم ربط الريدز بشكل كبير بنجم بايرن ميونخ،  ومع اقتراب موسم الدوري الإنجليزي الممتاز،  من المتوقع أن يحاولوا إتمام الصفقة سريعًا.