أخبار الانتقالات: سواريز إلى يوفنتوس واهتمام جوارديولا بنجم ليون

كين حريص على العودة إلى يوفقنتوس
مهاجم إيفرتون مويس كين حريص على العودة إلى يوفنتوس - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
تمكن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا من تسجيل هدفين فقط في 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله إلى جوديسون بارك مقابل 28 مليون يورو (25 مليون جنيه إسترليني / 33 مليون دولار) في الصيف الماضي.
يحاول كين الآن العودة إلى يوفنتوس، لكن بوروسيا دورتموند يفكر أيضًا في التحرك للمهاجم الشاب.
تقدم ليدز بعرض لمدافع دينامو
ليدز قدم عرض جديد لضم جوسكو جفارديول
Leeds have submitted a new bid to sign Josko Gvardiol: €22m + 20% percentage on future sale. Dinamo Zagreb asked for €25m as price tag. Also RB Leipzig are in the race but made a lower bid [around €15m]. ⚪️ #LUFC #transfers @DiMarzio— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2020
جوارديولا مدرب مانشستر سيتي معجب بنجم ليون
قال جونينيو المدير الرياضي في ليون إن بيب جوارديولا معجب بحسام عوار الذي ارتبط أسمه مع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.
ورد أن عوار ظهر كهدف للسيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ولبطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان بعد ما قدمة من آداء رائع مع ليون.
تونالي يلمح إلى إنتقاله لميلان
نيوكاسل ينسحب من صفقة روجيريو
نيوكاسل يفشل في إتمام صفقة روجيرو
Rogerio will not join Newcastle from Sassuolo. The deal is now off - Jamal Lewis will be the only left back that #NUFC will buy on this transfer window. ⚪️⚫️ #transfers @DiMarzio @SkySport— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2020
ميلان يحدد بديل باكايوكو
أكد جيانلوكا دي مارزيو أن ميلان لا يزال عازمًا على التعاقد مع لاعب خط وسط تشيلسي تيموي باكايوكو، لكنه حدد لاعب ليل بوبكاري سوماري كخيار احتياطي.
كافح الروسونيري لإتمام صفقة لباكايوكو، واتفقوا على سوماري كهدف مثالي إذا فشلوا في إيقاع لاعب خط وسط البلوز.
ليفربول يستعد للاستفادة من إقامة كوتينيو في برشلونة
من المحتمل أن يؤدي قرار برشلونة بالإبقاء على فيليب كوتينيو في النادي الموسم المقبل إلى حصول ليفربول على 4.4 مليون جنيه إسترليني إضافية، وفقًا لما ذكرته ميرور.
إذا خاض البرازيلي 15 مباراة أخرى مع النادي الكتالوني، فسيحق للريدز الحصول على رسوم إضافية.يقال إن رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد حريص على أن يلعب كوتينيو دورًا كبيرًا مع فريقه في الفترة المقبلة.
سواريز ينضم ليوفنتوس
كلوب يتحدث مع لاعبه عن مستقبله في ليفربول
روما يتوصل لإتفاق مع مدافع اليونايتد
تم الإتفاق بين روما وكريس سمولينج على الشكل الشخصي، وهو واثق من إبرام صفقة مع مانشستر يونايتد، وفقًا لما ذكره جيانلوكا دي مارزيو.
سمولينج مستعد لتوقيع صفقة لمدة عام مع النادي لكن الفريق الإيطلي ما زال يتفاوض مع الشياطين الحمر.