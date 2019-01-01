مانشستر سيتي يقترب من خطف كوليبالي من يوفنتوس
سيصبح مدافع نابولي السنغالي خاليدو كوليبالي هو الأغلى في التاريخ إذا قبل عرض مانشستر سيتي
أشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أن مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض قياسي لنابولي من أجل ضم خاليدو كوليبالي يقدر بـ95 مليون يورو، وهو العرض الذي سيصعب على نابولي بشكلٍ عام ودي لاورينتس بشكلٍ خاص رفضه.
يحظى السنغالي الدولي بمتابعةٍ من كبار القوم في أوروبا، وأبرز الراغبين في ضمه هو كبير إيطاليا محلياً يوفنتوس، والذي بدأ يفكر جدياً في تغيير جلده بالتعاقد مع مدرب أبناء الجنوب السابق ماوريسيو ساري، وفي حالة انضمام كوليبالي للسيدة العجوز سيحصل بالتأكيد على مركز أساسي ليس فقط لتقدم أعمار مدافعي البيانكونيري، بل أيضاً لتفاهمه الكبير مع مدربه السابق الذي صنع منه واحداً من أفضل مدافعي العالم
رابيو يوافق على الانضمام ليوفنتوس
على ما يبدو أن الفرنسي اختار وجهته أخيراً بعد فترة من الشد والجذب مع باريس سان جيرمان
أشارات العديد من التقارير أن أدريان رابيو أصبح على بعد خطوة من التوقيع مع يوفنتوس في صفقة انتقالٍ حر قادماً من باريس سان جيرمان، والذي قضى فيه موسماً شاقاً الموسم الماضي بسبب العديد من المشاكل مع الفريق.
تحرك برشلونة لضم الفرنسي في يناير الماضي، لكن إدارة الفريق العاصمي رفضت وبعد اعتراضاتٍ من اللاعب قررت إبعاده عن الفريق الأول حتى انتهاء عقده في الصيف الحالي، لكن البلاوجرانا تعاقد مع الموهبة الهولندية الفذة فرينكي دي يونج وهو الأمر الذي عقد انضمام رابيو للكامب نو.
يوفنتوس يخطط لإعادة بوجبا رغم اهتمام ريال مدريد
البيانكونيري يدرس تقديم 140 مليون يورو لمانشستر يونايتد مقابل إعادة بوجبا
أكدت مصادر مطلعة بالدوري الإيطالي أن يوفنتوس يستعد للانقضاض على نجمه السابق بول بوجبا لاستعادته من مانشستر يونايتد، وذلك قبل تحرك ريال مدريد نحوه بناءً على الرغبة الملحة من زين الدين زيدان بجمع الشمل مع مواطنه.
وبحسب المصادر فإن إدارة البيانكونيري جهزت عرضاً بقيمة 140 مليون يورو من أجل ضم صاحب الـ26 عاماً، والذي عبر في وقتٍ سابق عن رغبته في مغادرة الفريق الذي نشأ فيه بحثاً عن مستواه الذي تراجع منذ العودة لأولد ترافورد.
على الجانب الآخر، قالت صحيفة إيه بي سي أن ريال مدريد يدرس جلب بوجبا مقابل 125 مليون يورو، وإذا صحت هذه الأخبار فبالتأكيد سيكون فريق السيدة العجوز هو الأقرب لخطف متوسط الميدان الفرنسي
كانسيلو يبتعد خطوة عن مانشستر سيتي
بحسب إفينينج ستاندرد فإن الظهير الأيمن كايل ووكر على وشك تمديد عقده لموسمين قادمين مع مانشستر سيتي، وذلك على الرغم من ارتباط اسم جواو كانسيلو بالانضمام للأزرق السماوي.
قد تتعقد صفقة انتقال البرتغالي الدولي من يوفنتوس لملعب الاتحاد بعد التجديد مع ظهير منتخب الأسود الثلاثة، حيث أن صاحب الـ25 عاماً لن يقبل بمقاعد البدلاء بعد أن كان الظهير الأيمن الأول للسيدة العجوز الموسم الماضي.
وبحسب التقرير فإن الاتفاق تم بين ووكر ومانشستر سيتي بأن يتقاضى نجم توتنهام السابق 180 ألف جنيهاً استرلينياً أسبوعياً، وسيتم الإعلان الرسمي الأسبوع القادم.
الإنتر يحدد بديل إيكاردي في حالة انضمامه ليوفنتوس
بحسب ديلي تيليغراف فإن صفقة انضمام روميلو لوكاكو للإنتر مرهونة برحيل ماورو إيكاردي عن صفوف الفريق هذ الصيف، وهو ما أصبح وشيكاً ومرحباً به داخل أسوار النيراتزوري الساعي لبدء مرحلة جديدة يقودها المدرب أنطونيو كونتي، والذي حدد البلجيكي الدولي كبديلاً عن قائد الفريق.
وتشير العديد من التقارير إلى أن خروج المهاجم الأرجنتيني من جيوزيبي مياتزا أصبح وشيكاً، وحدد البعض وجهته إلى يوفنتوس، وهو الأمر الذي يقرب مهاجم مانشستر يونايتد أكثر وأكثر من خوض مغامرة جديدة في الأراضي الإيطالية هذه المرة.