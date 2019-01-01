اقترب الإنجليزي ريان كينت جناح ليفربول، من العودة إلى رينجرز جلاسكو الأسكتلندي مرة أخرى، لكن بصفة نهائية هذه المرة بعد أن رفض ليفربول إعارته.

كان كينت قد ألمح بعدم سعادته بالاستمرار مع الريدز، مع صعوبة حصوله على فرصته كأساسي في الوقت الراهن، ورفض عرضاً لإعارته لرينجرز، قبل أن يقرر جيرارد شراءه بصفة نهائية.