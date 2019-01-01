كاسيميرو كلمة السر في صفقة نيمار
قد يكون كاسيميرو هو السبب الأول لانضمام نيمار لريال مدريد في سوق انتقالات هذ الصيف
أصبح خروج نيمار من باريس سان جيرمان وشيكاً ولا توجد إلا وجهتين محتملتين هما ريال مدريد وبرشلونة، وبحسب التقارير فإن إدارة الفريق العاصمي الفرنسي لن تفرط في اللاعب بأقل من المبلغ الذي اشترته به في 2017 وهو 222 مليون يورو.
لكن صحيفة الديلي ميل نقلت عن ماركا أن مطالب الإدارة الباريسية المادية قد تنخفض إذا انضم النجم البرازيلي لريال مدريد، حيث أن حامل لقب الدوري الفرنسي يسعى بقوة لتعويض تياجو موتا الذي اعتزل الصيف الماضي بكاسيميرو نجم وسط الميرينجي، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى تخفيض ثمن نيمار مقابل الحصول على خدمات مواطنه.
خاميس رودريجيز على بعد خطوة من نابولي
بحسب الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو فإن نابولي اقترب بشدة من اتمام صفقة ضم خاميس رودريجيز من ريال مدريد، ليس على سبيل الإعارة، بل بالانضمام لصفوف الفريق بشكلٍ دائم مقابل 30 مليون يورو.
وأشارت العديد من التقارير إلى أن وكيل أعمال الكولومبي الدولي جورج مينديز متواجد في مدريد لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، ومن المتوقع أن لا يواجه البرتغالي أي تعنتات من قبل إدارة الملكي خاصةً في ظل حاجتها لتوفير الأموال بعد صفقات البلانكوس في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
جدير بالذكر أن خاميس رودريجيز خرج من ريال مدريد لبايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين انتهيا في الصيف الحالي، لكن الفريق البافاري لم يقم بتفعيل بند الشراء، وبالتالي عاد اللاعب لسانتياجو بيرنابيو من جديد.
The Colombian has spent the past two seasons on loan at Bayern Munich, who opted not to make the move permanent at the end of last season.
ريال مدريد يضحي بنجمه المستقبلي من أجل إيريكسين
يرغب الملكي في ضم متوسط الميدان إيريكسين ولو كلفه الأمر خسارة سيبايوس الذي يراه الكثيرون أحد المواهب الواعدة في الكرة الإسبانية
أكدت صحيفة الصن البريطانية أن ريال مدريد يجهز عرضاً لتوتنهام من أجل ضم كريستيان إيريكسين المطلوب بقوة من زين الدين زيدان، وبحسب التقرير فإن الملكي مستعد لدفع 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى إدخال الواعد داني سيبايوس في الصفقة من أجل إقناع إدارة السبيرز.
أشارت تقارير عديدة في الفترة الأخيرة إلى أن الدنماركي الدولي يسعى لترك الشمال اللندني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خاصةً انه لن يصل لاتفاق لتجديد عقده مع وصيف دوري أبطال أوروبا، وهي نفس الظروف التي يمر بها صاحب الـ22 عاماً الذي يرى أن فرصه في سانتياجو بيرنابيو تكاد تكون منعدمة، وأنه لا مفر له عن الخروج لإيجاد فرصة للعب.
سيبايوس: لا أستطيع الانتظار عامًا آخر على دكة الاحتياط
ريال مدريد يستعد لتقديم ميندي
كانت بداية ريال مدريد لسوق انتقالات صيف 2019 ساخنةً جداً، حيث ضم حتى الآن 5 لاعبين استعداداً للموسم الجديد، كان آخرهم فيرلاند ميندي الذي سيتم تقديمه اليوم في استاد سانتياجو بيرنابيو.
بدأ الظهير الأيسر الفرنسي مسيرته الاحترافية في فريق لي هافري في 2015، ثم انتقل لليون في 2017 وقدم معه مستوى رائع قبل الانتقال للملكي في الميركاتو الحالي بتوقيع عقد سيستمر لست سنوات.
👋🇫🇷 Looking forward to welcoming our latest new recruit, @ferland_mendy, at 13:00 CEST at the Bernabéu! #WelcomeMendy https://t.co/uLRTAl7qzA— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 19, 2019
يوفنتوس يخطط لإعادة بوجبا رغم اهتمام ريال مدريد
البيانكونيري يدرس تقديم 140 مليون يورو لمانشستر يونايتد مقابل إعادة بوجبا
أكدت مصادر مطلعة بالدوري الإيطالي أن يوفنتوس يستعد للانقضاض على نجمه السابق بول بوجبا لاستعادته من مانشستر يونايتد، وذلك قبل تحرك ريال مدريد نحوه بناءً على الرغبة الملحة من زين الدين زيدان بجمع الشمل مع مواطنه.
وبحسب المصادر فإن إدارة البيانكونيري جهزت عرضاً بقيمة 140 مليون يورو من أجل ضم صاحب الـ26 عاماً، والذي عبر في وقتٍ سابق عن رغبته في مغادرة الفريق الذي نشأ فيه بحثاً عن مستواه الذي تراجع منذ العودة لأولد ترافورد.
على الجانب الآخر، قالت صحيفة إيه بي سي أن ريال مدريد يدرس جلب بوجبا مقابل 125 مليون يورو، وإذا صحت هذه الأخبار فبالتأكيد سيكون فريق السيدة العجوز هو الأقرب لخطف متوسط الميدان الفرنسي