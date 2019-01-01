يبدو أن ريال مدريد تمكن من حسم صففة البرتغالي برونو فيرنانديز قبل ساعات قليلة من سوق الانتقالات، بعد أن ضاقت خيارات خط الوسط أمام الفرنسي زين الدين زيدان.

أشارت مصادر ESPN أن الملكي توصل لإتفاق مع لشبونة، وأن الصفقة ستُغلق رسمياً قبل نهاية الديدلاين داي.

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