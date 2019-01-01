يواصل برشلونة سعيه لضم نيمار من باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الحالي، مع وجود منافسة شديدة بينه وبين ريال مدريد قبل أيام من غلق الميركاتو.

أشارت مصادر برنامج خوغونيس أن البلاوجرانا يجهزوا عرضهم الأخير والنهائي من أجل التعاقد مع نيمار، في انتظار الرد من الفريق الفرنسي.