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أخبار انتقالات الهلال | منافسة مع بورتو للتعاقد مع الكولومبي ماتيوس أوريبي

تعرف على أخبار انتقالات الهلال اليوم 31 يوليو، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام في ميركاتو صيف 2019؟ وكيف بدأ فهد بن نافل ولايته؟

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الهلال

الهلال يفتح الباب لرحيل كارلوس إدواردو

2019-07-31T16:48:54Z

كشفت تقارير صحفية عن فتح نادي الهلال، أبوابه نحو رحيل لاعبه كارلوس إدواردو، إلى فريق شباب الأهلي الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، استبعد كارلوس إدواردو من قائمة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا، في ظل رغبة المدرب في الاستغناء عن الثلاثي إدواردو وجوناثان سوريانو وألبرتو بوتيا.

الكولومبي ماتيوس أوريبي ضمن خيارات الهلال

2019-07-31T16:40:48Z

لاعب كلوب أمريكا المكسيكي

يواصل نادي الهلال دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتقديم آداء أفضل في الموسم الرياضي الجديد .

وكشفت مصادر إعلامية أن إدارة الزعيم تسعى لضم الدولي الكولومبي ماتيوس أوريبي لاعب نادي كلوب أمريكا المكسيكي .

ويبدو أن الهلال يواجه منافسة حادة لضم اللاعب الذي تلقى عرض بـ 10 ملايين يورو من نادي بورتو البرتغالي .

Getty

الهلال يتوصل إلى اتفاق مع الدوسري

2019-07-29T13:39:11Z

قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال اتفقت على تجديد عقد اللاعب سالم الدوسري لمدة 3 سنوات بقيمة وصلت لـ 18 مليون ريال يتحصل اللاعب من خلالها على 6 ملايين ريال لكل موسم.

لاعب إيفواري ضمن خيارات الهلال

2019-07-26T09:03:21Z

لاعب تولوز الفرنسي

أشار موقع "فوت ميركاتو"، إلى تقديم الهلال والاتفاق، عروض رسمية إلى الإيفواري ماكس جراديل، جناح تولوز الفرنسي، للتعاقد معه في الصيف الحالي.

وأوضح الموقع، أن الهلال، عرض على جراديل "31 سنة"، عقدًا لمدة 3 مواسم، وبراتب سنوي يصل إلى 2.8 مليون يورو.

Gettyimages

الدوسري يحسم موقفه من البقاء مع الهلال

2019-07-26T09:02:50Z

أكدت تقارير اقتراب اللاعب سالم الدوري من تجديد عقده مع ناديه الهلال لثلاث سنوات، وقبول العرض الذي تقدمت به الإدارة رغم امتلاكه لثلاثة عروض قوية، منها عرض لناد تركي. 

الهلال يغلق ملف عموري

2019-07-25T08:04:54Z

الدولي الإماراتي

أكدت تقارير أن اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن أصبح في مأزق لن يستطع الخروج منه رغم رد وكيله على عرض الهلال عقب بيان النادي الأخير.

وقرر نادي الهلال على الرغم من اعتذار عموري ورد وكيله أن يغلق بشكل كامل ملف التعاقد مع اللاعب.

ولا يفكر الهلال في فتح ملف التعاقد مع الدولي الإماراتي، فأنهت بالفعل المفاوضات مع اللاعب الأيام الماضية.

رازفان يرفض رحيل حسن كادش

2019-07-25T08:03:43Z

يتمسك مدرب الهلال رازفان لوشيسكو باللاعب حسن كادش، حيث رفض رحيله.

وقالت تقارير إن رازفان رفض جميع العروض المقدمة لـ ” كادش ” للحصول على خدماته خلال الانتقالات الصيفية.

ترشيح لاعب وسط روماني للعب في الهلال

2019-07-24T08:02:41Z

كشفت تقارير صحفية سعودية عن ترشيح المدير الفني الروماني ولاعب الهلال السابق ميريل رادوي المدرب الحالي للمنتخب الروماني تحت 21 عامًا أحدى اللاعبين لنادي الهلال.

التقارير أشارت إلى أن رادوي رشح اللاعب باول أنطوان صاحب الـ 21 سنة الذي يلعب في مركز خط الوسط وقدم مستوى مميز في المنتخب الروماني في بطولة يورو تحت 21 عامًا.

الهلال يُجدد عقد محمد جحفلي

2019-07-24T08:01:41Z

المدافع المحلي

أعلن نادي الهلال، تجديد عقد مدافعه محمد جحفلي رسميًا حتى عام 2023.

وكانت إدارة الهلال قد اتفقت مع جحفلي على تجديد عقده مع النادي، في معسكر الفريق الحالي بالنمسا.

كاريلو هلالي رسميًا

2019-07-23T08:33:53Z

الدولي البيروفي

أعلنت إدارة الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد انتقال الدولي البيروفي أندريه كاريلو إلى صفوف الفريق حتى 2023.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت جدلاً كبيرًا حول مصير اللاعب، حيث كان مستهدفًا من أكثر من نادي سواء محليًا أو خارجيًا.

يُذكر أن نادي الهلال قد تلقى موافقة نادي بنفيكا البرتغالي على انتقال كاريلو إلى صفوف الزعيم.

كاريلو

علي الحبسي : لن ألعب لنادي غير الهلال

2019-07-23T08:31:46Z

أكد حارس مرمى نادي الهلال السابق علي الحبسي، على احترامه لقرار الجهاز الفني للهلال بالاستغناء عنه في فترة الانتقالات الحالية.

وقال الحبسي: ” أحترم قرار الجهاز الفني، و سأبقى عاشقاً للهلال ” ،موضحًا أنه لن يقبل بغير الهلال في الدوري السعودي.

وأضاف: ” أنا تركت الدوري الإنجليزي من أجل الهلال ، ولن أتركه إلا بالعودة إلى اوروبا ” .

ديجينيك يرحل عن الهلال

2019-07-22T10:48:19Z

على سبيل الإعارة

أعلن نادي الهلال، موافقته على إعارة الأسترالي ميلوس ديجينيك مدافع الفريق، إلى نادي النجم الأحمر الصربي، لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وغادر ديجينيك معسكر الهلال في النمسا، بعد حصوله على الموافقة بإعارته إلى النجم الأحمر لمدة موسم، مع أحقية الشراء في نهاية الإعارة.

وقف المفاوضات مع لاعب الدحيل القطري

2019-07-22T10:45:15Z

قررت إدارة نادي الهلال إيقاف المفاوضات مع وكيل أعمال البلجيكي إدميلسون جونيور، جناح الدحيل القطري، بعد فشل محاولات اللاعب فك ارتباطه مع ناديه.

واقتربت الإدارة من توقيع عقد جديد مع البيروفي أندريه كاريلو، الجناح الأيمن للفريق الأزرق.

وكان إدميلسون صاحب الـ24 عامًا لصفوف الدحيل في أغسطس 2018 الماضي قادمًا من ستاندارد ليغ البلجيكي، بعقد يمتد حتى يونيو 2022 القادم.

وكيل عموري غاضب

2019-07-20T21:00:39Z

خرج نادر المرزوقي وكيل اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري، ليرد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عقب إيقاف الهلال التفاوض مع اللاعب.

وكانت الساعات الماضية شهدت انتشار العديد من الأنباء حول طلب اللاعب لعدة مطالب خاصة في عقده الجديد ومنها الحصول على 50 ألف ريال مقابل كل هدف يصنعه عموري للاعبي الفريق.

الهلال يرفض رحيل كارلوس إدواردو إلى شباب الأهلي

2019-07-20T20:59:58Z

أبدت إدارة نادي الهلال، رفضها للعرض الرسمي الذي استقبلته من فريق شباب أهلي دبي الإماراتي لضم البرازيلي كارلوس إدواردو.

وترى إدارة الهلال أن عرض الفريق الإماراتي لم يكن مناسبًا للتنازل عن خدمات اللاعب البرازيلي، في انتظار رد إدارة أهلي دبي لرفع العرض في ظل تمسكهم بالتعاقد مع اللاعب.

الهلال يقترب من ضم مدالله العليان لاعب التعاون

2019-07-19T12:06:48Z

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن دخول اللاعب مدالله العليان لاعب وسط نادي التعاون ضمن اهتمامات الفريق للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

اللاعب كان قد قدم موسمًا رائعًا رفقة فريقه العام الماضي، وحقق خلاله لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب التقارير فأن لوتشيسكو يرى أنه اللاعب المناسب لتدعيم خط وسطه الذي قدّم مستويات جيدة مع التعاون في موسم 2018-2019.

صفقة كاريلو تقترب من النهاية

2019-07-19T12:03:14Z

الدولي البيروفي

قالت تقارير صحفية أن نادي الهلال أقترب من حسم صفقة اللاعب الدولي البيروفي أندريه كاريلو، لاعب نادي بنفيكا البرتغالي الحالي والذي انتهت فترة إعارته مع الزعيم.

التقارير أشارت إلى أن الصفقة قاربت على النهاية بعد أن ضغط اللاعب على إدارة ناديه بقبول العرض الهلالي البالغ ٧ ملايين يورو.

مدرب الهلال الجديد سبب رحيل الحبسي

2019-07-18T09:22:33Z

أكدت تقارير أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الروماني رازفان لوشيسكو قد طلب من الإدارة، التخلي عن الحارس العماني علي الحبسي، حيثُ أكّد أنّه لن يحتاجه الموسم المقبل.

ومن المُنتظَر أن يصل العُماني إلى العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة المقبل، وذلك لتوقيع مخالصة مادية متعلقة بمستحقاته لدى الهلال.

عمر خربين باقٍ في الهلال

2019-07-18T09:20:40Z

أفادت تقارير صحفية سعودية أن السوري عمر خربين مستمر في صفوف الهلال للموسم المقبل، ولا صحة لأنباء رحيله.

وانضم خربين مساء الأربعاء لمعسكر الفريق التحضيري في النمسا بعدما واجه مشاكل في استخراج تأشيرة لدخول البلاد.

عموري يقترب من العودة إلى العين

2019-07-18T09:14:49Z

الدولي الإماراتي

أكدت صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها وجود اتفاق شبه تام بين عمر عبدالرحمن وناديه السابق العين على العودة لتمثيل البنفسجي، بعد أن رفض عموري العقد الذي قدمته الإدارة الهلالية بحجة ضعف العرض ورغبة منسوبي العين في استعادة اللاعب لصفوف الفريق.

الجدير بالذكر أن (عموري) عاد مؤخراً للركض بعد أن أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد إصابة الرباط التي لحقت به مطلع الموسم الماضي مع الهلال الذي ضم اللاعب الصيف الماضي لموسم واحد في صفقة انتقال حرة بعد انتهاء عقد عموري مع العين وعدم الاتفاق بين الطرفين.

أشرف بنشرقي إلى الزمالك

2019-07-16T10:00:14Z

اللاعب المغربي

أعلن رئيس نادي الزمالك إتمام صفقة انتقال المغربي أشرف بنشرقي، لاعب الهلال لصفوف نادي الزمالك المصري، وذلك بعد المفاوضات المكثفة التي شهدتها الأيام الماضية.

وكان بن شرقي قد انضم لصفوف الهلال في 2018 فى عقد مدته 3 مواسم، لكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر ليرحل على سبيل الإعارة لصفوف نادي لانس الفرنسي، قبل سعي نادي الزمالك للتعاقد معه في الصيف الحالى.

الهلال يتوصل إلى اتفاق مع بنفيكا بشأن كاريلو

2019-07-15T18:13:27Z

أكدت تقارير أن إدارة نادي الهلال توصلت إلى شبه اتفاق مع نادي بنفيكا البرتغالي لشراء عقد البيروفي كاريلو.

ورفع الهلال عرضه إلى الرقم الذي طلبته إدارة النادي البرتغالي، ليتم الاتفاق بين الناديين خلال اجتماع مندوب الهلال برئيس بنفيكا اليوم الاثنين.

هارون كمارا يقترب من الهلال

2019-07-15T18:12:20Z

لاعب القادسية

قالت تقارير صحفية أنه سيتم حسم اتفاق إدارة نادي الهلال مع نادي القادسية لضم مهاجمه ” هارون كمارا ” لفريقه ، خلال ساعات .

وأكد مصدر في إدارة الهلال ، أن لدى نادي القادسية عرض آخر من نادي الاتحاد وبنفس المبلغ ولكن رغبة اللاعب كمارا جعلت الأمور تتجه لمصلحة الهلال .

الهلال يتعاقد مع الكوري جانغ هيون سو

2019-07-13T10:41:21Z

أعلنت إدارة نادي الهلال، تعاقدها مع المدافع الكوري الدولي جانغ هيون سو لاعب ” أف سي طوكيو ” الياباني للموسم المقبل.

وأوضحت مصادر أن الهلال اتفق مع هيون سو مقابل 2.5 مليون يورو، وهو ضعف ما يتقاضاه في فريقه الياباني في الموسم الماضي.

ديجنيك : لن أرحل عن الهلال

2019-07-13T10:40:27Z

اللاعب الأسترالي

 علق اللاعب الأسترالي ميلوس ديجنيك عن حقيقة رحيله عن نادي الهلال وقال : "أن أرحل عن الهلال الصيف الحالي، وأعلم أنهم يبحثون عن لاعب في نفس مركزي، لكنني مرتبط بتعاقد معهم ” .

وتابع : ” أحب ريد ستار كثيرًا، وأسمع وأرى ردة فعل مشجعين النادي عني وعن الترحيب الشديد بعودتي لكن الأمر ليس بيدي ” .

وكان ديجينيك قد أثار الجدل مؤخرًا بتغريدة فسرها الهلاليون والجماهير المنافسة على أن اللاعب سيعود لناديه السابق ريد ستار الصربي.

عمر خربين يطلب الرحيل عن الهلال

2019-07-13T10:39:24Z

اللاعب السوري يرغب في الرحيل

تقدم السوري عمر خربين، مهاجم الهلال السعودي بطلب للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تجربة جديدة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن اللاعب تقدم بطلب خلال الأيام الماضية للرحيل عن النادي، لرؤيته بوجود صعوبة في المشاركة بالموسم الجديد.

وأشارت التقارير أن إدارة النادي لا تمانع في تواجد خربين في تدريبات النادي، حيث تسلم التأشيرة الخاصة بالمعسكر الذي سيقام في النمسا.

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علي الحبسي خارج حسابات الهلال

2019-07-13T10:38:28Z

الدولي العماني

كشفت تقارير صحفية عن أن إدارة نادي الهلال السعودي في طريقها لفك ارتباطها بالحارس العماني علي الحبسي بعد موسمين قضاهما مع النادي.

وبحسب ما نقلت صحيفة الرياضية فإن إدارة الزعيم قد منحت الحارس الضوء الأخضر للبحث ودراسة العروض التي وصلت إليه تمهيدا لإبعاده.

وفشل الحارس العماني الموسم الماضي في حجز مكاناً أساسياً في الفريق بعد أن نجح الحارس عبدالله المعيوف في حجز حراسة مرمى الفريق.

الهلال يفاضل بين عسيري والشهري وهزاع

2019-07-11T12:28:01Z

البحث عن مهاجم محلي

قالت تقارير صحفية محلية أن إدارة نادي الهلال تُفاضل حاليًا بين الثنائي المحلي مهند عسيري مهاجم الأهلي، وصالح الشهري لاعب الرائد من أجل التعاقد مع أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفة الحالية.

كما يبرز أسم اللاعب هزاع الهزاع مهاجم نادي الاتفاق، حيث تعمل إدارة الزعيم بكل قوة على ضم مهاجم محلي يتواجد في قائمة الفريق.

هارون كمارا يدخل ضمن حسابات الهلال

2019-07-11T07:49:32Z

لاعب القادسية

أكدت تقارير صحفية دخول إدارة الهلال في سباق التعاقد مع المهاجم الشاب هارون كمارا لاعب نادي القادسية السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 التقارير أشارت إلى أن أحد الهلاليين الداعمين بدأ تحركات جادة من جانبه نحو إدارة نادي القادسية، وأبلغ رئيس القادسية بالرغبة في ضم اللاعب.

وأوضحت التقارير أن العرض الهلالي يعتبر الأقل ماديًا، لكنه يشمل على إعارة لاعبين من صفوف الزعيم إلى القادسية.

بنفيكا يتراجع عن إعارة كاريلو ويطلب بيعه فقط

2019-07-11T07:47:07Z

الدولي البيروفي

تقارير صحفية برتغالية أكدت تراجع نادي بنفيكا عن إعارة اندريه كاريلو لصالح الهلال، بعدما كانت قد وافقت على إدارة اللاعب لموسم إضافي، وترغب إدارة النادي البرتغالي في بيع عقد اللاعب بشكل نهائي.

الفترة الماضية شهدت حالة جدل كبيرة حول مصير اللاعب البيروفي الذي شارك مع بلاده في كوبا أمريكا.

إنترناسيونال البرازيلي يرفض بيع إدنيلسون للهلال

2019-07-11T07:46:29Z

قالت تقارير صحفية برازيلية أن إدارة نادي إنترناسيونال قررت عدم التخلي عن اللاعب إدنيلسون لصالح نادي الهلال، وأكدت أن اللاعب لن يرحل إلا بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

الرائد يتعاقد مع الكاميروني ديوم

2019-07-08T17:58:59Z

أعلن نادي الرائد، الاثنين، تعاقده رسميًا مع اللاعب الكاميروني أرنود ديوم.

وذكر الحساب الرسمي للنادي أن التعاقد مع لاعب الوسط الكاميروني - 30 عامًا - سيكون لموسمين.

شان هيون سوو يدعم دفاع الهلال

2019-07-08T17:57:25Z

كشفت تقارير صحفية يابانية عن صفقة اللاعب الآسيوي المتوقعة لنادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التقارير أكدت أن لاعب طوكيو الياباني شان هيون سوو مدافع المنتخب الكوري أصبح قريبًا من التوقيع لصفوف لنادي الهلال.

وأضافت التقارير أن اللاعب الكوري سيحصل على 2.5 مليون يورو وهو ضعف راتبه الذي يتقاضاه حاليًا مع ناديه الياباني، وهو ما حسم الاتفاق مع اللاعب.

الهلال يستهدف لاعب بورتو

2019-07-08T09:00:06Z

كشفت تقارير صحفية يونانية أن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال مهتم بالتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي سيرجيو أوليفيرا المحترف بنادي بورتو البرتغالي.

رازفان يعرف اللاعب جيدًا، حيث سبق له اللعب على سبيل الإعارة لنادي باوك اليوناني، خلال إشراف المدرب الروماني فنياً على الأخير.

عرض جديد من الهلال إلى إيدنيلسون

2019-07-08T08:59:00Z

اللاعب البرازيلي

أشارت تقارير صحفية إلى عودة مفاوضات نادي الهلال السعودي مع اللاعب البرازيلي إيدنيلسون لاعب الوسط بنادي إنترناسيونال البرازيلي.

الهلال يسعى حاليًا لتحديد قائمة اللاعبين الاجانب الراحين عن الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي من أجل التعاقد مع لاعبين جُدد.

وأضافت التقارير أن المفاوض الهلالي يتجه لإعادة المحاولة لتقديم عرض ثالث، وقد يكون الأخير، لضم المحترف يتجه لإعادة المحاولة لتقديم عرض ثالث، وقد يكون الأخير، لضم المحترف بعدما تم رفض عرضين سابقين للهلال.

الهلال يبحث عن مدافع آسيوي

2019-07-08T08:58:14Z

قالت تقارير أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق للبحث عن مدافع آسيوي يشكل إضافة فنية للكتيبة الزرقاء. وبحسب المصادر فإن طاولة المفاوضات الهلالية تضم عدة مدافعين من اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا على مستوى عال للتعاقد مع أحدهم بديلاً عن الأسترالي ديجينك.

رازفان يُبلغ اللاعبين بضرورة غربلة الفريق

2019-07-06T12:57:10Z

المدرب الجديد

 اجتمع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو باللاعبين بعد نهاية الحصة التدريبية الصباحية وشرح نهجه التدريبي واستمع لآراء اللاعبين، وأكد أنه يرغب في بقاء جميع اللاعبين خصوصا الأجانب لكنه مضطر أن يستبعد البعض بسبب اقتصار عدد المحترفين الأجانب في الدوري السعودي من ثمانية لاعبين إلى سبعة، ومع عودة بعض اللاعبين المعارين فسيضطر إلى استبعاد البعض منهم وإبقاء من يراه مناسبا له 

تأجيل تجديد عقد عموري

2019-07-05T08:28:38Z

 كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن تأجيل إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل حسم مصير اللاعب الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري).

التقارير المُقربة من الزعيم أشارت إلى أن حسم مصير اللاعب سيتم تأجيله حتى نهاية المعسكر التدريبي الحالي في النمسا.

عقد عموري مع الموج الأزرق ينتهي في شهر أغسطس المُقبل، بعدما كان قد وقع عقدًا لمدة عام في صفقة انتقال حر.

جلطة سراي متمسك بضم كارلوس إدواردو

2019-07-04T11:04:59Z

صحيفة "gsgazete" أن جلطة سراي يحضر لقنبلة في سوق الانتقالات، من خلال التعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال.

وقالت أن صفقة جلطة سراي المرتقبة، حصلت على قبول ودعم من جماهير النادي التركي، في ظل الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يحظى بها لاعب بورتو البرتغالي السابق.

ويتواجد إدواردو حاليا مع نادي الهلال في معسكر بالنمسا، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

الهلال يصرف النظر عن ريكاردو جوميز

2019-07-04T11:01:23Z

مهاجم الرأس الأخضر

كشفت تقارير صحفية عن حسم إدارة نادي الهلال موقفها من التعاقد مع مهاجم منتخب الرأس الأخضر ريكاردو جوميز لاعب نادي بارتيزان الصربي.

التقارير أشارت إلى أن إدارة الزعيم صرفت النظر عن التعاقد مع اللاعب بعد أن تواترت أنباء بأن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة.

مفاوضات الزعيم مع اللاعب شهدت منافسة قوية إماراتية مع نادي الشارقة والذي قد قدم نحو 4 ملايين يورو.

الهلال يُبقي على محمد جحفلي

2019-07-02T23:10:27Z

قالت تقارير صحفية مقربة من إدارة الهلال أنه تم حسم موقف اللاعب محمد جحفلي في صفوف الفريق وجددت الإدارة للاعب ليستمر في صفوف الأزرق على مدار 3 مواسم قادمة.

يذكر أن الهلال استغنى عن اللاعب عبد الملك الخيبري ليرحل عن الفريق في الانتقالات الصيفية الحالية.

فشل مفاوضات الهلال مع ريكاردو جوميز

2019-07-02T23:09:26Z

فشلت إدارة نادي الهلال في الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن التعاقد مع اللاعب ريكاردو جوميز.

وكان مسؤولين نادي الهلال اجتمعوا مع إدارة نادي الصربي من أجل اللاعب ريكاردو جوميز ، إلا أنه حتى الأن لم يتم الوصول إلى نتيجة إيجابية.

جلطة سراي يستهدف خطف إدواردو

2019-07-02T23:07:40Z

البرازيلي كارلوس إدواردو

قالت تقارير صحفية تركية أن كارلوس إدواردو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قريب من العودة لأوروبا من بوابة الدوري التركي.

كارلوس إدواردو نجم الهلال بات قريباً من الانتقال لفريق جلطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل مسئولو النادي التركي في مفاوضات جادة مع وكيل اللاعب البرازيلي للظفر بخدماته هذا الصيف.
Getty Images

مجاهد المنيع خارج حسابات الهلال

2019-07-02T09:47:12Z

قالت تقارير صحفية أن اللاعب مجاهد المنيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي العاصمي، خرج من حسابات الزعيم، وطالبته بالبحث عن عرض انتقال إلى أي ناد يختاره على سبيل الإعارة أو البيع في حالة وصول عرضًا رسميًا للنادي خلال الأيام المُقبلة.

إدارة الهلال تضغط لتجديد عقد سالم الدوسري

2019-07-02T09:41:02Z

لاعب وسط الفريق

اقتربت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، من تجديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول سالم الدوسري لمدة عامين.
وتسعى الإدارة الهلالية إلى إنهاء معضلة عقود المحترفين المحليين والأجانب خلال الفترة القريبة، بعد رفع القائمة الأساسية للمدير الفني الجديد الروماني "رازفان "، من أجل البدء في تنفيذ برنامج المعسكر الخارجي.

مدافع الزمالك ضمن خيارات الهلال

2019-07-01T16:45:36Z

الدولي المصري محمود علاء

تعتزم إدارة نادي الهلال ضم مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر محمود علاء، لتدعيم خط دفاع الفريق وخاصة بعد معاناته دفاعيا خلال الموسم الماضي.

ورصد الهلال مبلغ 5 ملايين يورو، حوالى 100 مليون جنيه مصر، للتعاقد مع محمود علاء ، الذي قدم أداءً مبهرًا مع منتخب بلاده ، في بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

شراحيلي يُغادر الهلال

2019-07-01T16:45:09Z

مدافع الفريق

أعلن نادي الهلال، اليوم الإثنين، فك ارتباطه بالدافع أحمد شراحيلي، ليغادر اللاعب صفوف النادي.

وينضم أحمد شراحيلي بهذا القرار إلى قائمة المغادرين لأسوار النادي في الموسم الجديد.

وانهى نادي الهلال صباح اليوم الإثنين، إجراء الفحوص الطبية الاعتيادية للاعبين، وذلك قبل مغادرة الفريق إلى النمسا فجر غد.

الهلال يتعاقد رسميًا مع رازفان لوشيسكو

2019-07-01T11:01:27Z

المدير الفني الروماني

أعلن المركز الإعلامي لنادي الهلال رسميًا التعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو (50 عاماً)، ليقود الأزرق فنيًا خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.
وجرت مراسم التوقيع في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور فهد المفرج عضو مجلس الإدارة الجديدة لنادي الهلال، بقيادة فهد بن نافل.

الهلال يُطيح بهذا الرباعي

2019-06-29T11:09:16Z

تغير كبير في ميركاتو الزعيم

قالت تقارير صحفية أن نادي الهلال سوف يستغنى عن الحارس العماني علي الحبسي في انتقالات الصيف بالإضافة إلى سوريانو وعمر خربين.

وأضافت التقارير أن أشرف بن شرقي تلقى طلبًا للانتقال إلى نادٍ آخر ما يعني رحيله المرتقب عن الهلال.

الحبسي

الهلال يقترب من ريكاردو جوميز

2019-06-29T10:57:10Z

أكدت تقارير صحفية أن انتقال ريكاردو جوميز لاعب بارتيزان بلجراد الصربي، إلى نادي الهلال أصبح قريبًا جدًا.

ويتنافس على ضم جوميز كل من نادي الشارقة الإماراتي، وفريقي الهلال والأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مدرب روماني يقود الهلال

2019-06-29T10:54:52Z

يبدو أن الأمر قد أقترب من الحسم

قالت تقارير صحفية أن نادي الهلال تواصل إلى اتفاق مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو لتدريبه الموسم القادم.

واضافت  تلك المصادر أن اللجنة الفنية المكونة من جانب النادي لاختيار المدرب الجديد درست وناقشت العديد من السير الذاتية الخاصة بالمدربين حتى اختارت المدرب الروماني الشاب.

Pixsell

البليهي مطلوب في الدوري الأرجنتين

2019-06-28T15:36:12Z

تحت قيادة بيتزي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب نادي سان لورينزو في التعاقد مع مدافع نادي الهلال علي البليهي.

مصادر صحيفة "الرياضية" قالت أن مدرب الأخضر السعودي السابق يستهدف التعاقد مع قلب دفاع الزعيم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

صفقة عموري تقترب من النهاية

2019-06-28T15:35:19Z

الدولي الإماراتي

أكدت مصادر صحفية أن إدارة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن نافل، أقتربت من تجديد عقد اللاعب الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" لتمثيل صفوف الفريق لموسم واحد.

وذكرت مصادر صحفية محلية أن إدارة الهلال ستعقد اجتماعاً مع اللاعب ووكيل أعماله للاتفاق على قيمة تجديد العقد.

أشرف بنشرقي مطلوب في ناديه السابق

2019-06-28T01:15:12Z

قالت صحيفة "الصباح" المغربية أن مهاجم نادي الهلال، أشرف بنشرقي، على رادار نادي الوداد المغربي، وذلك بعد تداول أنباء عن خروجه من حسابات الزعيم.

وكانت تقارير قد تحدثت عن وجود رغبة لدى نادي الزمالك المصري في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

رئيس تورنتو الكندي يكشف مصير عودة جيوفينكو

2019-06-28T01:12:51Z

محترف الهلال سيباستيان جيوفينكو

قال رئيس نادي تورنتو الكندي بيل مانينغ حول عودة محترف الهلال سيباستيان جيوفينكو إلى فريقه السابق : "جيوفينكو لاعب جيد حقًا، نتمنى عودته، لكنه يجني الكثير من المال في المملكة العربية السعودية، حتى الآن لم نستطع تعويض رحيله وكان ذلك أحد أكبر التحديات التي نعاني منها حاليًا".

Twitter

جيوفينكو يكشف عن مستقبله مع الهلال

2019-06-27T16:21:38Z

اللاعب الإيطالي

أكد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، المحترف في صفوف فريق الهلال، أن المستقبل بالنسبة إليه في المملكة حيث يلعب فريقه.

وعن ذلك، قتا ” جوفينكو ” في تصريحات إعلامية له: ” بلا شك أن شعوري بالحنين إلى البلاد والكالشيو كبير، ولكني أرتبط بعقد مع فريقي الهلال السعودي، وتبقى أمامي مدة أخرى أخدم من خلالها الفريق ” .

شرط من إدارة الهلال لتجديد عقد عموري

2019-06-27T08:29:22Z

الدولي الإماراتي

 

قالت صحيفة الجزيرة السعودية بحسب مصادرها أن الهلال توصل إلى اتفاق من أجل تجديد عقد عمر عبدالرحمن "عموري" مع الزعيم لمدة موسم جديد.

وأضافت الصحيفة أن هناك شرط من قبل إدارة الزعيم وهو التأكد من جاهزية اللاعب للتواجد مع الفريق الموسم المقبل قبل توقيع العقد.

انترناسيونال البرازيلي يُحدد قيمة إيدينليسون

2019-06-27T08:26:51Z

الهلال يستهدف اللاعب

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن إدارة انترناسيونال أبلغ نادي الهلال السعودي أن إدارة النادي البرازيلي مستعدة للتخلي عن اللاعب إيدينليسون مقابل 15 مليون دولار، عرض الزعيم كان 5 مليون دولار

رادوي خيار هلالي

2019-06-27T08:26:05Z

المدرب الروماني على طاولة المسؤولين

ذكرت تقارير صحفية رومانية ظهور أسم المدير الفني ميريل رادوي مدرب المنتخب الروماني تحت 21 عامًا ضمن خيارات مسؤولي نادي الهلال السعودي من أجل قيادة الفريق.

إدارة الهلال تعمل بكل قوة حاليًا على إيجاد مدير فني للفريق في ظل طرح العديد من الأسماء خلال الأيام الماضية.

أشرف بنشرقي صفقة القرن في الزمالك

2019-06-26T15:43:09Z

لاعب الزعيم

 أشرف بنشرقي قد تكون صفقة القرن التي أعلن عنها رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور، اللاعب لديه عقد حاليا مع الهلال حتى 2020، في الموسم الماضي تمت إعارته إلى لانس وسجل فقط 3 أهداف وأسيست في 11 مباراة خاضها مع الفريق

كارلوس إدواردو مطلوب في جلطة سراي

2019-06-26T15:42:11Z

اللاعب البرازيلي

دخل كارلوس إدواردو لاعب الهلال ضمن اهتمامات جلطة سراي خلال ميركاتو الصيف الحالي. اللاعب البرازيلي سجل في الموسم الماضي 13 هدفًا في 35 مباراة وقدم 6 تمريرات حاسمة.

يُذكر أن اللاعب البرازيلي هو أحد أهم اللاعبين في النادي السعودي خلال السنوات الماضية.

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إدارة الهلال تصرف النظر عن كاريلو

2019-06-26T07:55:17Z

بسبب ناديه بنفيكا

إدارة نادي الهلال أوقفت مفاوضاتها بشكل نهائي مع نادي بنفيكا بخصوص شراء ما تبقى من عقد المحترف البيروفي أندري كاريلو، وذلك بسبب مغالاة النادي البرتغالي الذي طلب مبلغاً وصف بالتعجيزي، وتم تقديره بـ20 مليون يورو.

إدارة الهلال تسوق عقود بعض اللاعبين

2019-06-26T07:54:51Z

المحترفين بالفريق

بدأت إدارة الهلال عبر عدد من الوسطاء تسويق عدد من المحترفين الأجانب اللذين لا تزال عقودهم سارية المفعول؛ وهم علي الحبسي وجوناثان وسوريانو وديجينك بشكل مبدئي، على أن يحدد الجهاز الفني الجديد احتياجاته خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقبل في يوليو المقبل.

سيروتي يعود إلى فريقه السابق

2019-06-25T07:57:57Z

لاعب الهلال

عاد الأرجنتيني إيركويل سيروتي، مهاجم فريق الهلال السابق، إلى ناديه القديم ” سان لورينزو ” .

وكانت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، أعلنت رسميا منذ أيام قليلة، إنهاء تعاقد سيروتي.

Télam

إدارة الهلال تنتظر رد الفرنسي برونو جينسيو

2019-06-24T21:35:08Z

الزعيم يرغب في مدرب جديد

ينتظر نادي الهلال موقف الفرنسي برونو جينسيو، الذي استقال مؤخراً من تدريب نادي ليون الفرنسي، ويدرس الأخير عدة عروض تلقاها من أندية ومنتخبات، ومن أبرزها نيوكاسل الإنجليزي الذي أعلن أن جينسيو إلى جانب لوران بلان ضمن لائحة الأسماء المرشحة لخلافة المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز في قيادة نيوكاسل، بالإضافة إلى منتخب المغرب ونادي الهلال.

علي الحبسي يخرج من الهلال

2019-06-24T14:59:48Z

الحارس العماني على أعتاب الرحيل

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال خروج حارس المرمى الدولي العماني المخضرم علي الحبسي من حسابات النادي ومن المنتظر توقيع مخالصة معه من قبل الإدارة خلال الأيام المقبل.

سالم الدوسري يقترب من التجديد بـ7 ملايين

2019-06-24T08:41:14Z

لاعب الوسط

قالت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي أن إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل عرضت 7 ملايين ريال على اللاعب سالم الدوري من أجل جديد تعاقد مع النادي خلال الفترة الحالية لمدة موسمين.

إنترناسيونال البرازيلي يرفض عرض الهلال

2019-06-24T08:39:26Z

للاعب إدينيلسون

إدارة نادي إنترناسيونال البرازيلي، رفضت عرضا رسميا آخر من الهلال، للحصول على خدمات البرازيلي إدينيلسون؛ لاعب المحور الذي يرى النادي أنه يشكل جزءا مهما من خططه الاستراتيجية عطفا على قيمته الفنية، على الرغم من أن العرض لا يقاوم على الصعيد المادي. وتشير الصحافة البرازيلية إلى أن عرض الهلال يلامس أربعة ملايين يورو، علما بأن القيمة السوقية للاعب تصل إلى 3.5 مليون يورو.

كاريلو يبتعد عن الهلال

2019-06-24T08:38:57Z

الدولي البيروفي

كاريلو اقترب من الرحيل عن الهلال متجهًا إلى فلامينجو البرازيلي، الذي يتولى مسؤوليته الفنية البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني السابق للزعيم، والذي استقدم اللاعب من قبل للأزرق من بنفيكا، ويبدو أن الوجهة المقبلة للاعب ستتحدد بعد نهاية مشوار منتخب بلاده بكوبا أمريكا البرازيل 2019.

وكيل عموري يفجر مفاجأةً مدوية

2019-06-23T08:53:18Z

لايزال مصير النجم الإماراتي حائر بين الهلال والعين

صرح نادر المرزوقي وكيل أعمال عمر عبد الرحمن عموري إلى أن الهلال لم يتفاوض مع اللاعب الإماراتي حتى الآن، وذلك على عكس الأخبار التي خرجت في الأيام السابقة.

وتحدث وكيل نجم الزعيم عن رغبة موكله قائلاً أن اللاعب يرغب في البقاء في صفوف الموج الأزرق، سعياً منه لإثبات ذاته بعد أن انتهى موسمه الماضي مبكراً لإصابته بالرباط الصليبي.

الهلال متمسك بالتعاقد مع إيدنيلسون

2019-06-21T23:22:32Z

البرازيلي خيار هلالي في الميركاتو الصيفي

رفع الهلال من عرضه لكسب خدمات البرازيلي إيدنيلسون المحترف في نادي إنترناسيونال البرازيلي، ورغم رفض النادي البرازيلي لعرض الهلال الأول، فإن رغبة الهلاليين في التوقيع مع اللاعب تبدو أكبر

جيسوس يخطف كاريلو من الهلال

2019-06-21T23:20:15Z

مدرب الزعيم السابق يقترب من ضم كاريلو

كشفت وسائل الإعلام البيروفية أن نادي فلامنغو الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، مهتم بالتعاقد مع البيروفي أندري كاريلو الذي لعب للهلال في الموسم المنصرم معاراً من قبل نادي بنفيكا البرتغالي، وأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة وسط رغبة متبادلة بين اللاعب وجيسوس، ما سيصعب مهمة الهلال في إعادة اللاعب لصفوفه مرة أخرى.

الهلال يُفاضل بين لاودروب وجينيسيو

2019-06-21T23:16:29Z

الزعيم يبحث عن مدير فني

قالت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال وجود مفاضلة بين الدنماركي مايكل لاودروب والفرنسي برونو جينيسيو على قيادة الفريق خلال الموسم المُقبل.

وسيتقرر بناء على سير المفاوضات في كلا الجانبين إلى أين ستتجه البوصلة الزرقاء.

إدارة فهد بن نافل رئيس الهلال تعمل بكل قوة حاليًا على إنهاء ملف المدير الفني الجديد للفريق.

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الهلال يجدد عقد الثلاثي السعودي

2019-06-21T15:53:48Z

أفادت بعض المصادر أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل قد فتحت ملفات بعض اللاعبين مرة آخرى قبل الإنطلاق للموسم الجديد، وقد أشارت بأن الإدارة تحاول إنهاء كافة الملفات العالقة منذ فترة وفي مقدمتها ملف اللاعبين، وقد قررت اللجنة الفنية بالنادي الاستغناء عن خدمات كلً من أحمد الشراحيلي وحسن كادش.
بينما وافقت اللجنة الفنية على تجديد عقود كلً من سالم الدوسري، محمد الجحفلي ومتعب المفرج، كما تعمل الإدارة على تجديد تعاقدها مع نجم الأمارات عمر عبد الرحمن "عموري" حتى الآن.

ثلاثي الهلال يقترب من الفيحاء

2019-06-20T23:57:20Z

يقتربون من الرحيل

أوضحت إدارة ناي الهلال، عن رغبة نادي الفيحاء لضم كُل ثلاث لاعبين ، لفريقه .

وكتب الهلال عبر صفحته الرسمية بتويتر ، قائلاً ، ” الثلاثي “أحمد شراحيلي ، حسن كادش ، أحمد أشرف” يدخلون ضمن خيارات نادي الفيحاء ” .

أشرف بنشرقي خارج أسوار الهلال

2019-06-20T23:56:02Z

المغربي يخرج من حسابات الإدارة

تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل إلى فك التعاقد مع لاعب الفريق المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019.

وقالت تقارير إن الهلال يعمل على التخلص من اللاعب المغربي بعد أن انتهت فترة إعارته إلى نادي لانس الفرنسي.

ومن المقرر أن تناقش إدارة الهلال العروض التي وصلت للمهاجم المغربي صاحب الـ 24 عامًا مع وكيل أعماله، لاختيار الأنسب منها، للسماح له بالرحيل.

مدرب ليون الفرنسي يقترب من الهلال

2019-06-20T23:55:30Z

إدارة الزعيم تبحث عن مدير فني

أكدت العديد من الصحف الفرنسية، أن مجلس إدارة نادي الهلال فتح خط مفاوضات مع برونو جينيسيو المدير الفني لفريق ليون الفرنسي، وذلك للتعاقد معه في الفترة القادمة.

وتنتظر إدارة الهلال رد ” جينيسيو ” الذي أبدى موافقة مبدئية لإتمام التعاقد خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تقدم الفريق بعرض مالي ضخم لمدرب ليون على حد وصف الصحف الفرنسية.