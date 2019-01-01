أخبار انتقالات النصر | الصفقات تنتظر الرئيس الجديد، وحراسة المرمى أبرز الاهتمامات

عبدالله العويشير على طاولة النصر

ألقت تقارير صحفية الضوء على وجود رغبة لدى نادى النصر في استعادة حارسه السابق ، عبدالله العويشير، الذى يلعب حاليا بصفوف أحد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

التقارير أشارت إلى أن إدارة العالمي تفكر في مكافأة العويشير بعد دوره في حسم لقب الدوري السعودي لأصفر العاصمة فى الموسم المنصرم.

وأشارت إلى أن إدارة الأصفر وضعت الموضوع برمته بين يدي البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق، حيث طالبته ببحث موقفة من التعاقد مع العويشير والاستفادة الفنية المنتظرة منه.