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أخبار الانتقالات: يوفنتوس يسعى لبقاء ديبالا وتراوري قد يبقى مع الوولفز

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Adama Traore España
@SeFutbol

إنتر يريد تفعيل شرط إعادة شراء زابا

2020-10-19T09:36:51Z

يريد إنتر تفعيل بند إعادة الشراء في عقد جابرييلي زابا بعد تألقه في فترة إعارته  - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

باع النيرازوري اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى بيسكارا في عام 2019، لكن يمكنه إعادته إلى سان سيرو مقابل 5 ملايين يورو في الصيف المقبل.

قام بيسكارا بإعارة زابا إلى كالياري لمدة موسم 2020-21، ويمكنه تأمين العودة إلى إنتر إذا استمر في التأثير في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

كالياري يقترب من شيلوتو لاعب برايتون

2020-10-19T09:36:10Z

أتلتيكو مهتم بمدافع برشلونة السابق

2020-10-19T09:34:23Z

يحظى مدافع برشلونة السابق مارك كوكوريلا باهتمام أتلتيكو مدريد - بحسب دون بالون.

انتهت إقامة كوكوريلا بعد أربع سنوات في الكامب نو عندما انضم إلى خيتافي في الصيف، ويفكر دييجو سيميوني الآن في الانقضاض على اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

صعد خيتافي إلى المركز الرابع في بداية موسم الدوري الإسباني الجديد، ولعب كوكوريلا دورًا بارزًا، مع متابعة أتليتيكو الآن لتقدمه.

يوفنتوس يريد الحفاظ على النجم الأرجنتيني

2020-10-19T09:24:20Z

اليوفي يسعى لتمديد عقد ديبالا

لم يعرض يوفنتوس حتى الآن على باولو ديبالا عقدًا جديدًا - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

ينتهي الاتفاق الحالي للأرجنتيني في عام 2022، لكن المفاوضات بشأن التمديد توقفت في الأسابيع الأخيرة.

ومع ذلك، يخطط مسؤولو يوفنتوس للاجتماع مع ديبالا وممثليه لمناقشة مستقبله قبل نهاية الشهر.

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© imago images/insidefoto

ميلان يقترب من ضم مدافع فيورنتينا

2020-10-19T09:21:22Z

ميلان يخطط للانتقال لمدافع فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش في يناير - وفقا لكالتشيو ميركاتو.

ستيفانو بيولي مصمم على تعزيز صفوفه الدفاعية، حيث يتصدر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قائمة أهدافه.

لقد أجرى ميلان بالفعل اتصالات مع وكيل اللاعب وسيتطلع إلى إتمام الصفقة عند إعادة فتح الانتقالات.

Nikola Milenkovic - Fiorentina
Getty Images

بيرنلي يقترب من ضم مدافع ستراسبورج

2020-10-19T09:16:38Z

بيرنلي يضغط من أجل التعاقد مع مدافع ستراسبورج محمد سيماكان مع اقتراب عرض قيمته 15 مليون جنيه إسترليني (16 مليون يورو / 19 مليون دولار)، حسب صحيفة ذا صن.

تم ربط اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا مؤخرًا باهتمام من ميلان ووست هام لكنه فشل في الانتقال خلال الصيف.

بعد إصابة فان ديك، ليفربول يحتاج صفقة دفاعية

2020-10-19T09:13:32Z

دعا جيمي كاراجر ليفربول للتعاقد مع مدافع في يناير بعد إصابة طويلة الأمد لفيرجيل فان ديك.

وقال لشبكة سكاي سبورتس يوم الأحد "أعتقد أن ليفربول يجب أن يدخل السوق بالتأكيد في يناير ليس فقط بسبب إصابة فان ديك ولكن لأن ليفربول كان ضعيفًا في تلك المنطقة على أي حال."

 

Van Dijk
Eurosport

تراوري يستعد للتجديد مع ولفرهامبتون

2020-10-19T09:08:26Z

اللاعب المطلوب في ليفربول وبرشلونة قد لا يتمكن من الرحيل

يقترب أداما تراوري من توقيع صفقة جديدة مدتها أربع سنوات مع وولفرهامبتون والتي من شأنها أن تضاعف الأجر الأسبوعي للجناح.

تم ربط اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا باهتمام من ليفربول وبرشلونة، ولكن يبدو الآن أنه مستعد لتوقيع عقد جديد يجعله يكسب أكثر من 100,000 جنيه إسترليني في الأسبوع.

Adama Traore Spain 2020
Getty

جوارديولا يحمس أجويرو للبقاء في السيتي

2020-10-19T09:05:45Z

يقول بيب جوارديولا إن على الجميع أن يظهروا أنهم "يستحقون الاستمرار" في مانشستر سيتي، بما في ذلك سيرجيو أجويرو، مع انتهاء عقد المهاجم في نهاية الموسم.

وخاض الأرجنتيني أول ظهور له منذ أربعة أشهر، بعد تعافيه من إصابة في الركبة، حيث تغلب سيتي على آرسنال 1-0 يوم السبت.

قال سيتي إنه لا يزال مسترخيا بشأن وضع أجويرو وجوارديولا، الذي من المقرر أيضا أن ينتهي عقده في نهاية الموسم.

Pep Guardiola Manchester City
Getty Images