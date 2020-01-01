أخبار الانتقالات: يوفنتوس قد يبادل ديبالا بنجم باريس وإنتر يحدد بديل لاوتارو

توخيل يقرر بيع لاعب ريال مدريد السابق
باريس سان جيرمان مستعد للتخلي عن الجناح غير المفضل خيسي، بحسب ديبورتيس كواترو.
لقد وعد المدير الفني توماس توخيل بأن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لن يلعب للنادي مرة أخرى، وسيتم إدراجه في قائمة الانتقالات عند إعادة فتح السوق.
انضم خيسي إلى حامل لقب الدوري الفرنسي قادماً من ريال مدريد في 2016، لكنه ظهر منذ ذلك الحين في 18 مباراة فقط مع بطل فرنسا.
سباق إنجليزي من أجل لاعب لايبزيج
راموس يستبدل الشركة الراعية بعد عشر سنوات
نقل مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس علامته التجارية من نايكي إلى أديداس، حسب صحيفة ماركا.
كان راموس قد عمل في السابق مع شركة Nike لمدة 10 سنوات، لكنه انتقل الآن إلى الشركة المنافسة.
رأى البعض أن هذا الاستبدال جاء كخطوه أولى منه للرحيل عن مدريد، لكن قد يكون مجرد استبدال لوجود عقد أفضل.
وكيل كوتينيو يرد على انتقاله ليوفنتوس
رفض وكيل فيليب كوتينيو كيا جورابشيان الحديث عن مغادرة موكله من برشلونة إلى يوفنتوس.
أشار تقرير في إيطاليا إلى أن الصفقة قد تكون في طور الإعداد، لكن جورابشيان أخبر موندو ديبورتيفو أنه لا يوجد مفاوضات مع يوفنتوس.
لاعب برشلونة يقترب من ريال بيتيس
حسب تقرير تودوفيتشاجيس، كارليس ألينا لاعب وسط برشلونة قريب من العودة إلى ريال بيتيس.
ظهر لاعب خط الوسط مرة واحدة فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم ولن يلعب دورًا كبيرًا تحت قيادة رونالد كومان.
لقد أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى بيتيس والنادي يريد عودته مرة أخرى.
يوفنتوس قد يستبدل ديبالا بنجم باريس
صفقة تبادلية ليوفنتوس من العيار الثقيل
يمكن ليوفنتوس متابعة صفقة مبادلة تشمل إرسال باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان مقابل ماورو إيكاردي، كما ورد في كالتشيو ميركاتو.
من المرجح أن تحدث المبادلة في الصيف حيث يعاني يوفنتوس لإبقاء ديبالا على صفقة جديدة، ومعجبين منذ فترة طويلة بإيكاردي.
آرسنال يقترب من مدافع البوندسليجا
هدف جديد للمدفعجية في مركز قلب الدفاع
سيقدم آرسنال عرضًا رسميًا لمدافع لايبزيج إبراهيما كوناتي في الأسابيع المقبلة، وفقًا لتودوفيتشاجيس.
يسعى ميكيل أرتيتا للتعاقد مع قلب الدفاع البالغ من العمر 21 عامًا في يناير، لكن لايبزيج يفضل بيعه في نهاية الموسم.
إنتر يحدد البديل حال رحيل لاوتارو
إنتر يمكن أن يستبدل لاوتارو مارتينيز مع نجم وولفرهامبتون راؤول خيمينيز، حسب تقرير كالتشيو ميركاتو
يتابع كل من إنتر ويوفنتوس اللاعب الدولي المكسيكي، ويمكن لفريق المدرب أنطونيو كونتي أن يتخذ خطوة بالنسبة له في حال رحيل لاوتارو في الصيف.
جوارديولا يدعم لاعب السيتي بعد آدائه المميز
يقول بيب جوارديولا إن جون ستونز سيحصل على كل فرصة في مانشستر سيتي إذا استمر في التأثير بعد عودة المدافع إلى القمة.
جلب مدرب السيتي قلبي الدفاع الجدد روبين دياس وناثان آكي بتكلفة 102 مليون جنيه إسترليني (132 مليون دولار) في الصيف لحل المشاكل الدفاعية التي أثرت على مشوارهم الأخير.مع وجود إيمريك لابورت بالفعل في النادي، بدا أن ستونز يواجه مستقبلًا غامضًا بعد أن تأخر في الترتيب عن المدافع الراغب بالرحيل إريك جارسيا ولاعب الوسط فرناندينيو في نهاية الموسم الماضي، لكن جوارديولا طمأن ستونز واوضح انه سيعتمد عليه أكثر في الفترة المقبلة