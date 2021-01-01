أخبار الانتقالات: يوفنتوس يشعل الصراع على عوار وهل يستمر بوجبا مع اليونايتد؟

الشياطين الحمر يراقبون نجوم آرسنال ونوريتش
ظل كيران تيرني وماكس آرونز على رادار مانشستر يونايتد، وفقًا لمجلة فوربس.
يواصل الشياطين الحمر ترقب الإضافات الدفاعية، مع وجود مدافعين موهوبين في صفوف أرسنال ونورويتش من بين أولئك الذين يفكرون بهم.
رسالة هالاند إلى زيدان!
بحسب ما ورد في الصحافة في مدريد، أرسل هالاند ما فُسر على أنه رسالة خفية لمدرب مدريد زين الدين زيدان، الذي فشل في الاستفادة من أوديجارد كثيرًا هذا الموسم.
قال هالاند: "هو بحاجة إلى دقائق، كل ما يحتاجه هو التواجد في التشكيلة وتركه يلعب، نحن نعلم مدى جودة أوديجارد عندما يكتسب الثقة مع الكرة، فأنت تعلم أن أشياء لا تصدق يمكن أن تحدث ".
كومان "دي يونج أفضل مما كان عليه في أياكس"
تغلب برشلونة على رايو فاليكانو 2-1 مساء اليوم في فاليكاس ليتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك.
قال رونالد كومان بعد المباراة في تصريحات نقلتها ماركا: "لقد لعبنا بشكل جيد". "لعبنا مباراتنا. قام الخصم بعمل الأشياء بشكل جيد ، ولكن على الرغم من ذلك فقد خلقنا عددًا قليلاً من الفرص الواضحة".
لاعب برشلونة، فرينكي دي يونج، يزدهر في دوره الجديد الأكثر تقدمًا في خط الوسط. قال كومان: "نحن بحاجة إليه".
"نحن بحاجة إلى لاعب خط الوسط لدينا للهجوم، وهو يساعد في البناء من الخلف، لقد تحدثنا معه للمساعدة في لعبته الهجومية وإحراز أكثر من هدف واحد في الموسم. إنه أكثر اكتمالا الآن مما كان عليه عندما لعب لأياكس ".
لاعب آرسنال قريب من موناكو
موناكو يقود مطاردة لخطف لوكاس توريرا، وفقا لما ذكرته AS.
قد يرى لاعب خط الوسط أن إعارته في أتلتيكو مدريد تنتهي مبكرًا بسبب قلة وقت اللعب، مع احتمال العودة إلى آرسنال.
إذا عاد إلى شمال لندن، يمكن للأوروجواي الذهاب مباشرة على سبيل الإعارة إلى فريق الدوري الفرنسي.
يوفنتوس يشعل الصراع على نجم ليون
يوفنتوس يفاوض اللاعب المرتبط بآرسنال
من المقرر أن يبدأ يوفنتوس محادثات مع ممثلي حسام عوار خلال الانتقالات الصيفية، بحسب جيانلوكا دي مارزيو.
ارتبط نجم ليون بقوة بالانتقال إلى آرسنال لكن أبطال دوري الإيطالي يأملون في سرقة الصفقة من فريق الدوري الإنجليزي.
اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا لديه عقد مع ليون حتى عام 2023، وكان ريال مدريد أيضًا وجهة محتملة لعوار.
موساشيو يغادر ميلان إلى لاتسيو
Official Statement: Mateo Musacchio ➡ https://t.co/Xtm70FL4Py— AC Milan (@acmilan) January 27, 2021
Comunicato Ufficiale: Mateo Musacchio ➡ https://t.co/oIshFf8e4g#SempreMilan pic.twitter.com/iNHeuuzgqN
وست هام يتم شراء اللاعب المعار
حول وست هام إعارة سعيد بن رحمة من برينتفورد إلى انتقال دائم، حسب سكاي سبورتس.
وسيدفع الهامرز 20 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار) بالإضافة إلى مزايا إضافية للجزائري الذي بدأ آخر أربع مباريات للنادي.
ذكرت سكاي أيضًا أن وست هام يجري محادثات مع لايبزيج بشأن ضم المهاجم هوانج هي تشان.
هل يستمر بوجبا مع مانشستر يونايتد؟
أكد بول بوجبا أنه سعيد بالحياة في مانشستر يونايتد وسيتحدث مع النادي بشأن تمديد محتمل لعقده.
كان مستقبل لاعب خط الوسط في أولد ترافورد موضوع نقاش ساخن لسنوات، مع ربط بوجبا باستمرار بالابتعاد.
ناديه السابق يوفنتوس هو أحد الأندية المحتملة، في حين تم ذكر ريال مدريد أيضًا كوجهة محتملة.
عقود راموس وفاسكيز تظل قيد الدراسة!
بحسب ماركا، فإن ريال مدريد لم يتوصل بعد إلى تمديد الاتفاقات مع كل من سيرخيو راموس ولوكاس فاسكيز.
يُزعم أن نقطة اللاعودة لم يتم الوصول إليها بعد، لكن الرئيس فلورنتينو بيريز يتصرف بعقله بدلاً من قلبه.
كلا اللاعبين مفضلان للمدرب زين الدين زيدان، لكن بيريز لن يكسر الميزانية للحفاظ على الثنائي وسط الآثار الاقتصادية المستمرة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
لاعب تشيلسي على رادار برشلونة
حدد برشلونة لاعب تشيلسي المهمش ماركوس ألونسو كهدف انتقالي، وفقًا لموندو ديبورتيفو.
قد يتطلع العملاق الإسباني إلى ضم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا حيث يسعى رونالد كومان إلى تعزيز خياراته في مركز الظهير الأيسر.
ومع ذلك، يحرص برشلونة أيضًا على نجم فالنسيا خوسيه جايا، الذي يقل عمره 5 سنوات عن ألونسو وقائد للنادي في ميستايا.
أوباميكانو قادر على حل أزمة ليفربول الدفاعية!
دايوت أوباميكانو قادر على حل أزمة الإصابات الدفاعية في ليفربول، وفقًا لبيتر كراوتش، الذي وصف نجم لايبزيج بأنه "أحد أفضل اللاعبين في أوروبا".
لم يسر دفاع ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي بسلاسة كما كان يأمل حتى الآن، حيث يعاني رجال يورجن كلوب لاستعادة الصدارة.
وشهدت هذه السلسلة تراجع الريدز إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري، بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر بعد 19 مباراة.