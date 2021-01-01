أخبار الانتقالات: هالاند يكشف عن مطالبه وباريس يحدد بديل مبابي!

يفكر يوفنتوس في تقديم عرض لتيموثي كاستانيي جناح ليستر سيتي، حسب كالتشيو ميركاتو.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى ليستر من أتالانتا في سبتمبر الماضي، لكن الإصابة حرمته من المشاركات، فظهر في 13 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي.

يوفنتوس حريص على الاستثمار في جناح أيمن جديد ويعتقد أن موهبة كاستانيي وخبرته في الدوري الإيطالي تجعله مرشحًا رئيسيًا.

تعتقد إدارة السيدة العجوز أن عرضًا بقيمة 30 مليون يورو سيشهد وصولهم بنجاح إلى اللاعب.