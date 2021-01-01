أخبار الانتقالات: هالاند يكشف عن مطالبه وباريس يحدد بديل مبابي!

بعد سلسة من الهزائم، ليفربول يضع مدافع جديد تحت المراقبة
يستعد ليفربول لعرض صيفي لضم بن وايت مدافع برايتون.
أثار وايت إعجاب يورجن كلوب خلال فوز برايتون الأخير على الريدز، ومن الممكن أن يقدموا له عرض يبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.
يوفنتوس يراقب جناح ليستر
يفكر يوفنتوس في تقديم عرض لتيموثي كاستانيي جناح ليستر سيتي، حسب كالتشيو ميركاتو.
وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى ليستر من أتالانتا في سبتمبر الماضي، لكن الإصابة حرمته من المشاركات، فظهر في 13 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي.
يوفنتوس حريص على الاستثمار في جناح أيمن جديد ويعتقد أن موهبة كاستانيي وخبرته في الدوري الإيطالي تجعله مرشحًا رئيسيًا.
تعتقد إدارة السيدة العجوز أن عرضًا بقيمة 30 مليون يورو سيشهد وصولهم بنجاح إلى اللاعب.
المدرب الأقرب لخلافة مورينيو!
مدرب ليستر بريندان رودجرز هو أحد المرشحين المفضلين لتوتنهام ليحل محل جوزيه مورينيو في حالة إقالة المدير الفني البرتغالي.
يزعم موقع فوتبول انسايدر، أن توتنهام كان يفكر في تعيين رودجرز قبل 12 عامًا، لكنه انضم إلى ليفربول بدلاً من ذلك.
سباق إنجليزي من أجل مدافع كلوب بروج
آرسنال وولفز مستعدون لدخول السباق للتعاقد مع نجم كلوب بروج أوديلون كوسونو.
تم ربط ميلان وإنتر بالمدافع البالغ من العمر 20 عامًا، لكن ذا صن تدعي أن وولفرهامبتون يريده لتقوية خط الدفاع.
بينما تزعم ذا ميرور أن آرسنال يتطلعون أيضًا إلى ضم كوسونو، ويطالب الجانب البلجيكي بحوالي 20 مليون جنيه إسترليني.
باريس سان جيرمان يحدد بديل مبابي!
هل يتم لم شمل نجم توتنهام مع بوتشيتينو في فرنسا؟
سينتقل باريس سان جيرمان إلى هاري كين ليحل محل كيليان مبابي إذا رحل المهاجم هذا الصيف.
تم ربط اللاعب الدولي الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد ولم يمدد عقده بعد والذي ينتهي في 2022.
ذكرت صحيفة ذا ميرور أن ماوريسيو بوتشيتينو سيتطلع إلى لم شمله مع نجم توتنهام كين إذا رحل مبابي.
هالاند يكشف عن مطالبه في أي نادي جديد!
يريد نجم بوروسيا دورتموند أجرًا أساسيًا قدره 300 ألف جنيه إسترليني
يطالب إيرلينج هالاند بعقد قيمته حوالي 78 مليون جنيه إسترليني (109 مليون دولار) في ناديه الجديد.
نجم بوروسيا دورتموند مطلوب من أمثال السيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد وبرشلونة، لكن مطالبه المرتفعة في الأجور قد تكون حجر عثرة كبير.
تدعي صحيفة ديلي ستار أنه يريد صفقة لمدة خمس سنوات من شأنها أن تجعله يحصل على أجر أساسي قدره 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
ألونسو يريد الاستمرار مع تشيلسي
ذكرت صحيفة ذا صن أن ماركوس ألونسو يأمل في توقيع عقد جديد مع تشيلسي.
لم يكن الظهير الأيسر البالغ من العمر 30 عامًا محبوبًا في ستامفورد بريدج تحت قيادة فرانك لامبارد، لكنه عاد إلى الظهور تحت قيادة توماس توخيل.
ينتهي عقد ألونسو في عام 2023، لكنه يريد تمديدًا لمدة 12 شهرًا.
اهتمام إيطالي بلاعب جلطة سراي
حسب جيانلوكا دي مارزيو، فإن ميلان وأتالانتا يتتبعان لاعب خط وسط جلطة سراي، تايلان أنتاليالي.
كان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مع العمالقة الأتراك منذ عام 2019 ويسري عقده حتى عام 2023.
لكن ثنائي الدوري الإيطالي يبدي اهتمامًا ويمكن أن يتحرك لضم اللاعب في هذا الصيف.
توخيل يزيد الغموض بشأن جيرو
يقول توماس توخيل إن مستقبل أوليفييه جيرو لا يزال غير مؤكد مع اقتراب نهاية عقده.
يقول المدير الفني الألماني إنه لم يكن في تشيلسي لفترة كافية لاتخاذ قرار نهائي بشأن وضع جيرو.
كواليس جلوس مالك ليفربول للتفاوض مع مبابي
بمجرد سماع اسم كيليان مبابي، يتبادر إلى الأذهان صفقة انتقاله المحتملة إلى ريال مدريد، لكن النادي الملكي ليس الوحيد المهتم بنجم باريس سان جيرمان، فأيضًا ليفربول من ضمن الوجهات المحتملة للدولي الفرنسي، وهذا ما يؤكده التاريخ.
هذا ما كشفته تقارير من الصحف الفرنسية، عندما أشارت إلى أن مبابي كان على وشك الانتقال إلى أنفيلد في 2017 وقت أن كان في موناكو، قبل أن ينتهي به المطاف في باريس سان جيرمان
صحيفة "ليكيب" في تقرير لها كشفت النقاب عن الاجتماع الذي جمع بين جون هنري، مالك ليفربول، مع مبابي وأسرته في طائرته الخاصة من أجل إقناع اللاعب بارتداء قميص الريدز حينها.
الاجتماع امتد لمدة ساعتين وطارت الطائرة خلاله فوق خليج نيس والمناطق المحيطة، وتمت مناقشة مستقبل مبابي ومميزات الانضمام إلى أنفيلد، لكن يبدو أن العرض لم يكن مقنعًا للاعب وأسرته في ذلك التوقيت.