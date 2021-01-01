أخبار الانتقالات: سعر هالاند الحقيقي وخطة ريال مدريد للتعاقد معه

تشيلسي مهتم بالتعاقد مع يوناس هوفمان
يضع تشيلسي عينه نصب التعاقد مع يوناس هوفمان لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية بناء على طلب المدرب توماس توخيل.
القيمة المتوقعة للصفقة إن تمت ستكون حوالي 20 مليون يورو، وتوخيل يعرفه جيدًا بعدما أشرف على تدريبه في بوروسيا دورتموند وماينتس.
دورتموند يحدد سعر هالاند
زعمت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الشرط الجزائي في عقد إرلينج هالاند مع بوروسيا دورتموند سيكون 100 مليون يورو في صيف 2022.
وبحسب التقرير فإنه لا يوجد شرط جزائي بـ75 مليون يورو كما كان معلنًا من قبل، ما يزيد من صعوبة التعاقد معه من أي نادٍ مهتم بخدماته.
تشيلسي وليفربول يحاولان مع ألابا
كشفت شبكة "ESPN" أن تشيلسي وليفربول يحاولان حتى الآن التعاقد مع دافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ مجانًا في الصيف المقبل.
وبحسب التقرير فإن الناديين الإنجليزيين لم يفقدا الأمل في ضم الدولي النمساوي وإن بدا قريبًا أكثر من الانضمام إلى ريال مدريد.
برشلونة يُقرر الصبر على ديست
أكدت صحيفة "سبورت" أن إدارة برشلونة ستصبر على سيرجينو ديست رغم الأداء السيئ الذي ظهر به مؤخرًا وخصوصًا في مباراة باريس سان جيرمان.
وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن البرسا سيبيع ديست بنهاية هذا الموسم بعدما فشل في إثبات نفسه بكامب نو رغم وصوله الصيف الماضي من أياكس.
مانشستر سيتي يعلق على مفاوضاته المزعومة مع ميسي
علق مانشستر سيتي على مفاوضاته المزعومة مع قائد برشلونة ليونيل ميسي بعد أن زعمت عدة مصادر أن النادي الإنجليزي تقدم بعرض للاعب الأرجنتيني.
سيتي أرسل بياناً إلى "سكاي" قال فيه إن لا صحة لتلك الشائعات التي تربط النادي بالتعاقد مع ميسي في الصيف المقبل.
وأكد البيان أن النادي لم يتقدم بأي عرض لضم اللاعب الصيف الماضي أو في أي وقت منذ ذلك الحين وأنه لم يكن هناك أي مفاوضات بين الطرفين.
تقارير.. ريال مدريد يُغري دورتموند بطريقته الخاصة من أجل هالاند
صحيفة "موندو ديبورتيفو" زعمت في تقرير عن هالاند أن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع النرويجي الصيف المقبل، متوقعةً أن تبلغ قيمة الصفقة ما يزيد عن 100 مليون يورو.
العرض الذي تخطط إدارة فلورنتينو بيريز لإرساله إلى دورتموند يتضمن 90 مليون يورو إلى جانب 20 مليون آخرين كمكافآت ومتغيرات، مع إدراك الإدارة بأن مينو رايولا، وكيل هالاند، سيكون له عمولة كبيرة أيضًا.
وفي سبيل تخفيض تلك النفقات، ستلعب إدارة بيريز بورقة إقحام الثنائي ماريانو دياز ولوكا يوفيتش في الصفقة، وبالتبعية تخفيض التسعين مليون المطلوبين، ما سيكون له بليغ الأثر على الوضع الاقتصادي للنادي الملكي.
كواليس جلوس مالك ليفربول للتفاوض مع مبابي
بمجرد سماع اسم كيليان مبابي، يتبادر إلى الأذهان صفقة انتقاله المحتملة إلى ريال مدريد، لكن النادي الملكي ليس الوحيد المهتم بنجم باريس سان جيرمان، فأيضًا ليفربول من ضمن الوجهات المحتملة للدولي الفرنسي، وهذا ما يؤكده التاريخ.
هذا ما كشفته تقارير من الصحف الفرنسية، عندما أشارت إلى أن مبابي كان على وشك الانتقال إلى أنفيلد في 2017 وقت أن كان في موناكو، قبل أن ينتهي به المطاف في باريس سان جيرمان
صحيفة "ليكيب" في تقرير لها كشفت النقاب عن الاجتماع الذي جمع بين جون هنري، مالك ليفربول، مع مبابي وأسرته في طائرته الخاصة من أجل إقناع اللاعب بارتداء قميص الريدز حينها.
الاجتماع امتد لمدة ساعتين وطارت الطائرة خلاله فوق خليج نيس والمناطق المحيطة، وتمت مناقشة مستقبل مبابي ومميزات الانضمام إلى أنفيلد، لكن يبدو أن العرض لم يكن مقنعًا للاعب وأسرته في ذلك التوقيت.
حقيقة العرض الإنجليزي لضم مصطفى محمد
أوضحت النسخة التركية من موقع "جول" حقيقة اهتمام كريستال بالاس بمصطفى محمد، حيث أكدت على أن كل ما تردد بهذا الشأن مجرد شائعة وليس صحيحًا.
التقارير التركية كانت قد أشارت إلى أن كريستال بالاس سيتابع مصطفى محمد بداية من مباراة ألانيا سبور المقبلة، والمقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري التركي.
وكيله: بيل يحب ريال مدريد رغم زيدان وعلاقته جيدة مع مورينيو
أكد جوناثان بارنيت، وكيل النجم جاريث بيل، أن اللاعب لا يمانع العودة مجدداً إلى صفوف ريال مدريد، وأوضح أن علاقته طيبة مع مدربه في توتنهام جوزيه مورينيو.
وقال بارنيت حصرياً مع "جول": "لا يملك أي مشكلة مع ريال مدريد، فريق رائع، لن تكون مشكلة له أن يعود".
وعرج بارنيت بالحديث إلى طبيعة العلاقة مع مورينيو: "يملكان علاقة طيبة، لا يوجد مشاكل، الصحافة هي من تخلق المشاكل".