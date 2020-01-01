أخبار الانتقالات: نيمار يلمح بالعودة لبرشلونة واللاعبون هم سبب فشل زيدان

الريال يخسر أكثر من 100 مليون يورو!
قال ريال مدريد الأربعاء، إن ريال مدريد خسر أكثر من 100 مليون يورو (120 مليون دولار) من الدخل بسبب جائحة فيروس كورونا.
ومن الجيد أنه وافق لاعبو ومدربوا الفريق الأول في كرة القدم وكرة السلة على خفض رواتبهم بنسبة 10% هذا العام لحل بعض من الأزمة المالية.
نيمار يريد اللعب مع ميسي مرة أخرى!
نيمار يلمح للعودة إلى برشلونة!
أطلق نيمار صافرات الإنذار بتصريحات بعد فوز باريس سان جيرمان 3-1 على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا UEFA يوم الأربعاء.
سجل نجم باريس سان جيرمان أول وآخر هدفين في المباراة.
قال بعد المباراة إنه لم يأت إلى باريس للعب في الدوري الأوروبي، ومن الواضح أنه في مزاج جيد، وقال صانع الألعاب البرازيلي بضحك إنه يأمل اللعب مع ليونيل ميسي الموسم المقبل.
"أكثر ما أريده هو اللعب مع ميسي مرة أخرى، لأتمكن من الاستمتاع بالتواجد في الملعب معه مرة أخرى، يمكنه اللعب في مكاني، وأنا متأكد من أنه لن يواجه أي مشاكل، أريد أن ألعب معه مرة أخرى وأنا متأكد من أنه في الموسم المقبل علينا القيام بذلك".
بعض اللاعبين هم سبب فشل زيدان
الغيابات المؤثرة هي السبب وراء نتائج الريال
تأخر زين الدين زيدان وظهور ريال مدريد بشكل سيء جاء بسبب بعض اللاعبين، حسب موقع سبورت.
فقد المدير الفني إيدن هازارد ومارتن أوديجارد وكارباخال وفي الفترة الأخيرة اتضح الفارق الكبير الذي يصنعه راموس وكاسيميرو.
بينما لا يمكن بعد الاعتماد على الثنائي البرازيلي فينيسيوس ورودريجو حيث يتطلع إلى تحسين وضع الفريق وهم يحتاجوا لبعض الخبرة.
أربع لاعبين على رادار بايرن ميونخ
بايرن ميونخ في السوق بحثًا عن لاعب خط وسط وقد وضع عينيه على العديد من الخيارات، وفقًا لتقرير Sport Bild.
يتصدر نجم بوروسيا مونشنجلادباخ فلوريان نيوهاوس ودينيس زكريا القائمة، حيث أراد الأول هانسي فليك بعد أن قفز إلى صفوف المنتخب الألماني.
نجم رين إدواردو كامافينجا هو هدف أيضًا، كما هو الحال بالنسبة لمعظم الأندية الكبرى، كذلك لوسيان أجومي لاعب إنتر، المعار حاليًا مع سبيزيا، هو أيضًا على رادار البايرن.
مدافع تشيلسي يقترب من الإعارة في يناير
بوتشيتينو قد يتجه إلى باريس
يمكن أن يكون الأرجنتيني متجهًا إلى فرنسا
يتطلع ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، إلى استبدال توماس توخيل في باريس سان جيرمان، بحسب موقع توك سبورت.من غير المتوقع أن يظل توخيل في باريس بعد هذا الموسم مع كون بوتشيتينو من أشد المعجبين بالمدينة ومنفتحًا لتولي المنصب الأعلى في باريس سان جيرمان.يتطلع ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، إلى استبدال توماس توخيل في باريس سان جيرمان، بحسب موقع توك سبورت. من غير المتوقع أن يظل توخيل في باريس بعد هذا الموسم مع كون بوتشيتينو من أشد المعجبين بالمدينة ومنفتحًا لتولي المنصب الأعلى في باريس سان جيرمان.
تصريحات جيرو بعد تسجيل 4 أهداف أمام إشبيلية
قال أوليفييه جيرو إنه يريد ببساطة "الاستمتاع بالليلة" بدلاً من القلق بشأن دوره في تشيلسي بعد أن أدلى بتصريح رائع في فوز دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء على إشبيلية.
سجل النجم الفرنسي أربعة أهداف في انتصار تشيلسي 4-0 على إشبيلية، ليصبح أكبر لاعب سناً يسجل ثلاثية في دوري أبطال أوروبا في ليلة تحطيم الأرقام القياسية.
كان فرانك لامبارد مدرب جيرو آخر لاعب من تشيلسي يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة، بعد أن حقق هذا الإنجاز في مارس 2010 ضد أستون فيلا.
أستون فيلا يحدد سعر جريليش
يعتقد أستون فيلا أن سعر جاك جريليش لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني (110 مليون يورو / 133 مليون دولار)، وفقًا لصحيفة التلجراف.
جذب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا اهتمامًا سابقًا من مانشستر يونايتد وكان في حالة جيدة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فيلا، والذي أوضح الآن مقدار ما سيطلبه عندما يتعلق الأمر بالانتقال المحتمل.
أرتيتا يتحدث عن صفقات يناير
يقول ميكيل أرتيتا إن آرسنال يخطط لفترة انتقالات يناير وسيكونون مستعدين لما سماه "لا يمكن التنبؤ به".
كان آرسنال نشيطًا في الصيف، حيث وقع جابرييل ماجالهايس وتوماس بارتي في صفقات مالية كبيرة وأيضًا انتزع ويليان في صفقة انتقال مجانية من تشيلسي، لكن أرتيتا يعرف أنه بحاجة إلى إضافة المزيد إلى فريقه، خاصة في منطقة خط الوسط المهاجم، مع نجم ريد بُل سالزبورج دومينيك زوبوسزلاي لاعب ذو اهتمام حقيقي.
من المقرر أن يكون سوق يناير صعبًا، ومع ذلك لا تزال الأندية في جميع أنحاء العالم مقيدة بشكل كبير بسبب الآثار المالية لوباء فيروس كورونا المستمر.
البديل الأقرب حال رحيل زيدان
الريال يفضل بوتشيتينو على راؤول
ماوريسيو بوتشيتينو هو المرشح المفضل لريال مدريد ليحل محل زين الدين زيدان إذا قرروا إقالة الفرنسي، حسب صحيفة ماركا.
يجد زيدان نفسه تحت الضغط بعد سلسلة سيئة من الأداء مما دفع اللوس بلانكوس إلى التفكير في البدائل.
أسطورة ريال راؤول، المسؤول حاليًا عن الفريق الرديف للنادي، هو أيضًا خيار، على الرغم من أن النادي قد يفضل اكتساب المزيد من الخبرة قبل تولي مثل هذا المنصب الرفيع المستوى.