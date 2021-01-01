أخبار الانتقالات: نفي الاتفاق بين ألابا وبرشلونة وفيرنر يستعد للرحيل عن تشيلسي

أول عرض من برشلونة لأجويرو
يمكن ضم المهاجم للمساعدة على بقاء ليونيل ميسي
قدم برشلونة عرضًا لمهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو، وفقًا لتقرير TyC Sports.
اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا هو حر للانتقال في الصيف، ويأمل برشلونة أن يساعد توقيعه في إقناع صديقه ليونيل ميسي بتمديد عقده في كامب نو.
وكيل ألابا ينفي اتفاقه مع برشلونة
نفى وكيل دافيد ألابا ما تردد عن توصل موكله لاتفاق شفهي مع برشلونة.
من المقرر أن يغادر مدافع بايرن ميونخ النادي هذا الصيف مع اقتراب عقده من الانتهاء، لكن وكيل أعماله يقول إن انتقال برشلونة لم يتم الاتفاق عليه.
فيرنر يستعد للرحيل عن تشيلسي
كان المهاجم مع البلوز منذ أقل من عام
حسب موقع فوتبول إنسايدر، فإن تيمو فيرنر مستعد بالفعل لمغادرة تشيلسي بعد التوقيع من نادي لايبزيج الصيف الماضي.
تحسن المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا بشكل طفيف بعد أن حل توماس توخيل محل فرانك لامبارد في يناير، لكن ظل دون التوقعات.
لقد سجل خمسة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز في 27 مباراة بعد أن سجل 28 هدفًا في ألمانيا الموسم الماضي.
دورتموند يراقب حارس بنفيكا
يتجه بوروسيا دورتموند نحو اتفاق لضم حارس مرمى بنفيكا أوديسيز فلاشوديموس، حيث قال المرب الجديد ماركو روز إنه معجب باللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.
غاب رومان بوركي الحارس الأساسي لدورتموند عن الملاعب معظم الموسم بسبب الإصابة، وحل محله ماروين هيتز.
مهاجم جديد على رادار ميلان
يعتبردونيل مالين مهاجم أيندهوفن صفقة خيالية بالنسبة لميلان، حيث يتطلعون إلى تعزيز هجومهم على المدى الطويل، وفقًا لكالتشيوميركاتو.
مالين، صاحب الـ22 عامًا، على مدار ثلاثة مواسم متتالية يسجل أكثر من 10 أهداف في الدوري الهولندي.
ماتيتش يفتح الباب أمام العودة إلى بنفيكا
نيمانيا ماتيتش راضٍ وسعيد في مانشستر يونايتد، لكن لاعب خط الوسط المخضرم قال لـ Sport TV إنه سيستمتع في النهاية بالعودة إلى بنفيكا.
ينتهي عقده في أولد ترافورد مع نهاية موسم 2022-23.
مانشستر يونايتد يدرس جلب أوبلاك
سوق انتقالات مانشستر يونايتد سيكون ساخنًا
كشفت شبكة "سكاي سبورت" أنّ مانشستر يونايتد سوف يدخل سوق الانتقالات بقوة ويصرف العديد من الأموال.
وأشارت الشبكة إلى أنّ أوبلاك سيكون أول خيار للفريق في الصيف مع التخلص من دافيد دي خيا.
جدير بالذكر أن قيمة فسخ تعاقد اللاعب تصل إلى 100 مليون يورو
كافاني يرفض البقاء في مانشستر يونايتد
كشفت تقارير صحفية أنّ مانشستر يونايتد قدّم عرضًا لإيدنسون كافاني لأجل تمديد عقده لكن اللاعب رفض.
وأوضحت التقارير أن كافاني يدرس العودة واللعب في أمريكا الجنوبية خلال الموسم المقبل
ميلان يسرع عملية تجديد عقد دوناروما
باريس ينتظر فشل التمديد
كشف "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان يحاول حسم مسألة تجديد عقده الحارس دوناروما في أسرع وقت ممكن.
وبحسب التقارير، فإنّ الحارس قد يحصل على راتب سنوي يصل إلى 9 ملايين يورو سنويًا.
رغبة الروسونيري في حسم مسألة التجديد يرجع إلى محاولات باريس سان جيرمان ضم الحارس