أخبار الانتقالات: صراع على نجم أياكس الشاب وألابا رافض التجديد

من المرجح أن ينهي مدافع توتنهام توبي ألدرفيريلد مسيرته في مدينته أنتويرب، بحسب والده.

خاض اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا أكثر من 200 مباراة مع توتنهام منذ انضمامه من أتليتيكو في 2015.

قال والده، وفقًا لما نقلته HITC: "سيكون المنزل جاهزًا خلال عام 2023، تماشياً مع عقده مع توتنهام".

"سنرى أين سيلعب توبي كرة القدم، في توتنهام، أياكس، نادٍ أنتويرب أو في أي مكان آخر، لكن فرصة أن يلعب بالقرب من المنزل في سن 34 هي فرصة حقيقية ".