أخبار الانتقالات: ميسي يجذب هالاند لبرشلونة وفاران يغادر ريال مدريد

قام إلفي هالاند، والد نجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ، بالإعجاب بتغريدة تمجد فيما قدمه ليونيل ميسي مع برشلونة على مدار آخر 13 عامًا.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اعتبرت أن هذا التصرف يوضح أن نجله قد يفضل الانتقال إلى برشلونة على الوصول إلى ريال مدريد الصيف المقبل.