أخبار الانتقالات: ميسي إلى أمريكا من أجل سواريز وراموس يقترب من توتنهام

يخطط ليونيل ميسي ولويس سواريز للعب معًا في إنتر ميامي في الدوري الأمريكي ولكن ليس حتى عام 2022، وفقًا لإذاعة كاتالونيا.

تعاقد نجم برشلونة ميسي في الكامب نو ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، بينما عقد سواريز لاعب أتلتيكو في العاصمة الإسبانية ينتهي في صيف 2020.