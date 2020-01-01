أخبار الانتقالات: ميسي إلى باريس سان جيرمان ومحرز إلى إيطاليا!

ريجيلون لن يعود إلى ريال مدريد
ذكرت شبكة الديفينسا سنترال الإسبانية أن نجم توتنهام سيرخيو ريجيلون لا يفكر في العودة إلى ريال مدريد حيث وجد كل ما يحتاجه في فريق المدرب جوزيه مورينيو.
وتداولت تقارير صحفية إسبانية نية ريال مدريد تفعيل بند إعادة الشراء الموجود في عقد سيرخيو ريجيلون وتوتنهام، لضم الدولي الإسباني إلى سانتياجو برنابيو مرة أخرى الصيف المقبل
برشلونة يميل لصرف النظر عن ضم ديباي
تزداد الشكوك بشكل مستمر، حول إمكانية تعاقد نادي برشلونة الإسباني، مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي من ليون في يناير القادم.
صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن الاتجاه الحالي، يسير نحو إلغاء فكرة ضم اللاعب، بسبب المستوى المميز لبيدري وعودة عثمان ديمبيلي.
الأداء الجيد لمارتين برايثوايت كذلك، يساهم بشكل كبير في الميول إلى تأجيل فكرة التعاقد مع مهاجم إلى الصيف.
محرز مقابل ديبالا .. صفقة تبادلية مدوية في الطريق
ذكرت مصادر صحفية أن مانشستر سيتي ويوفنتوس في أعقاب صفقة تبادلية بين الثنائي رياض محرز وباولو ديبالا ستكون الحدث الأبرز في حال تمت.
وحسب مصادر إنجليزية نقلت عنها صحيفة "سبورت" الفرنسية فإن الرحيل ربما يكون ليوفنتوس، وفي إطار صفقة تبادلية يناقشها الطرفان في الوقت الحالي للاعب آخر لا يحظى بثقة أندريا بيرلو.
اللاعب الذي من المفترض أن ينضم إلى مانشستر سيتي سيكون باولو ديبالا والذي كان أحد أفضل لاعبي الدوري الإيطالي في الموسم الماضي بات خارج الحسابات نسبيًا.
ميسي قد يرافق بوتشيتينو إلى باريس سان جيرمان!
مع اقتراب تولي ماوريسيو بوتشيتينو مهمة تدريب باريس سان جيرمان خلفًا لتوماس توخيل، بدأت الصحافة الفرنسية في ربط وصوله إلى ملعب حديقة الأمراء بانضمام ليونيل ميسي إليه الصيف المقبل.
صحيفة "لو بريسيان" الفرنسية في تقريرٍ لها أشارت إلى أن وصول بوتشيتينو إلى باريس قد يعني أن ميسي ربما ينضم إليه الصيف المقبل نظرًا لعلاقتهما القوية ولرغبة البرغوث في مغادرة برشلونة
يوفنتوس يضغط لحسم صفقة ديباي
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس يحاول حسم صفقة اللاعب ممفيس ديباي في أسرع وقت ممكن.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن رغبة يوفنتوس تأتي بعد اهتمام باريس سان جيرمان باللاعب أيضًا رفقة برشلونة
مورينيو يقرر رحيل 7 لاعبين عن توتنهام في يناير
بدأ جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، في وضع ملامح خطته لسوق الانتقالات الشتوية في السبيرز، والتي أتى على رأسها التخلص من عدد من اللاعبين الفائضين عن الحاجة.على رأس القائمة أتى ديلي آلي، إلى جانب باولو جازانيجا وجيدسون فيرنانديش وداني روز وجاك كليرك وجورج مارش.
مفاجأة .. برشلونة سيدفع حوالي 20 مليون يورو من أجل بيدري
كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن بيدري لاعب وسط برشلونة سيكلف خزائن النادي حوالي 10 ملايين يورو هذا الموسم في ظل ظروف اقتصادية ليست بالمثالية.
المفاجأة التي أعلنت عنها صحيفة سبورت اليوم أن اللاعب لن يكون مقابل نصف مليون يورو فقط كما يقال، بل إن الإضافات ستجعل قيمة الصفقة تتجاوز الـ 10 ملايين يورو.
في الواقع، إذا تم استيفاء جميع المتغيرات الموجودة في عقد متوسط الميدان الشاب بيدري فإنه في تلك الحالة سيحصل ناديه السابق لاس بالماس على أكثر من 20 مليون يورو.
أوزيل قد يرحل إلى تركيا
صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت وجود مفاوضات جدية بين مسعود أوزيل صانع ألعاب آرسنال ونادي فنربخشة التركي، تمهيدًا للانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي.
اللاعب يعاني من التجميد في صفوف المدفعجية، قبل نهاية عقده مع النادي في صيف 2021، لذلك يبحث عن فرصة جديدة في يناير
تشيلسي ينافس ريال مدريد على هالاند
أكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن تشيلسي قد وضع التعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند كأولوية قصوى في الصيف المقبل.
وبحسب الأنباء فإن ريال مدريد أيضًا من ضمن من سيحاولون الظفر بالدولي النرويجي في تلك الفترة، ما يؤكد أن الصراع سيكون على أشده في صيف 2021 بين عمالقة أوروبا من أجل هداف أسود الفيستيفاليا.