أخبار الانتقالات: ميسي إلى باريس سان جيرمان ومحرز إلى إيطاليا!

ذكرت شبكة الديفينسا سنترال الإسبانية أن نجم توتنهام سيرخيو ريجيلون لا يفكر في العودة إلى ريال مدريد حيث وجد كل ما يحتاجه في فريق المدرب جوزيه مورينيو.

وتداولت تقارير صحفية إسبانية نية ريال مدريد تفعيل بند إعادة الشراء الموجود في عقد سيرخيو ريجيلون وتوتنهام، لضم الدولي الإسباني إلى سانتياجو برنابيو مرة أخرى الصيف المقبل