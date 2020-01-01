أخبار الانتقالات: ميسي يُثير أزمة جديدة وآرسنال يتصارع مع ريال مدريد

هل ينضم ديلي آلي إلى باريس سان جيرمان؟
أُغلقت كافة الأبواب في وجه ديلي آلي بتوتنهام، وأكد جوزيه مورينيو على عدم وجود فرص له للمشاركة أساسيًا وأنه ليس باللاعب السعيد في السبيرز.
هذا يأتي بالتزامن مع أنباء خرجت من صحيفة "ميل" البريطانية أن باريس سان جيرمان قد جدد اهتمامه بالتعاقد مع آلي وأن الصفقة قد تحدث خلال يناير المقبل.
آرسنال ينافس ريال مدريد على سوبوسلاي
دخل آرسنال هو الآخر على خط المهتمين بالتعاقد مع دومينيك سوبوسلاي لاعب ريد بول سالزبورج خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.
لايبزيج هو الآخر يهتم بسوبسلاي مع أنباء كثيرة واردة من إسبانيا أن زيدان يريد جلب اللاعب إلى ريال مدريد بشتى السبل، وكذلك مع وجود رغبة من بايرن ميونخ في الأمر نفسه.
برشلونة يرفض استعادة توديبو
أكدت إدارة برشلونة لنظيرتها في بنفيكا أنها لا تنوي قبول إعادة جان كلير توديبو إلى كامب نو من إعارته خلال يناير المقبل، وأن عليه استكمال عقده في البرتغال بصورة طبيعية.
ورغم أزمة الدفاع بسبب جيرارد بيكيه وإصابته، لكن رفضت إدارة البرسا عودة توديبو قطعيًا، بينما يحاول بنفيكا التخلص منه في أعقاب أداء متواضع جدًا ظهر به الفرنسي في الأشهر الماضية بملعب النور.
ميسي يثير أزمة جديدة في برشلونة!
صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت عن غضب بعض اللاعبين في برشلونة، بسبب تركيز الجميع على مستقبل ميسي وتجاهل باقي عناصر الفريق.
وأشارت إلى أن نجوم الفريق يشعرون بأنهم لا يحصلون على القدر الكافي من الاحترام لدى إدارة النادي الكتالوني الحالية.
وأوضحت أنهم يشعرون أيضًا بعدم التقدير من ميسي نفسه، بوجود حالة كبيرة من الحساسية داخل غرفة ملابس الفريق الكتالوني.
راشفورد يؤكد استمراره طويلًا في مانشستر يونايتد
المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، أكد لشبكة "سكاي سبورتس" أنه يخطط للبقاء مع مانشستر يونايتد لفترة طويلة ولا يفكر في الرحيل.
وقال:"بالنسبة لي لا أفكر في أي فريق آخر، منذ الصغر ومانشستر يشغل الجزء الأكبر في عقلي، لذلك من غير الطبيعي ارتداء قميص أي فريق مختلف"
صراع على جناح ليفركوزن
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت عن اهتمام مانشستر يونايتد وآرسنال وإيفرتون بالتعاقد مع ليون بايلي جناح ليفركوزن الألماني.
صاحب الـ23 سنة قد يرحل عن ناديه الحالي في شهر يناير، وسعره سيصل إلى 40 مليون يورو.
يوفنتوس يريد التعاقد مع مارسيال
موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد اهتمام بيرلو بالتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية هذا الموسم.
أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد، يعتبر الهدف المفضل للمدرب الشاب، حيث من المتوقع أن يستغل النادي الإيطالي محاولات الشياطين الحمر للتخلص من المهاجم الفرنسي في أقرب فرصة ممكنة
هل يبقى ألابا في بايرن ميونخ؟
كارل رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونخ، وجه صدمة ليوفنتوس، مؤكدًا أن دافيد ألابا مدافع الفريق الألماني قد يستمر معه ويوقع على عقد جديد.
العقد الحالي للنجم النمساوي ينتهي في يونيو 2021، دون التوصل لاتفاق على التجديد حتى الآن، وهو ما لفت أنظار يوفنتوس.
رومينيجه قال في تصريحات صحفية:"جميع الأندية تحاول تعزيز صفوفها، لذلك من الطبيعي أن تفكر الأندية الكبرى في ألابا، الأمر متروك له لاتخاذ القرار وربما يغير رأيه ويبقى معنا"
بعد رفض عرض فنربخشه .. مصطفى محمد يتلقى عرضًا تركيًا جديدًا
لا يزال مصطفى محمد؛ مهاجم الزمالك، يتلقى عروضًا من الدوري التركي، رغم تمسك مسؤولي القلعة البيضاء به ببقائه على الأقل حتى نهاية الموسم المقبل.
ووفقًا لصحيفة "hurriyet" التركية فإن نادي جلطة سراي التركي يرغب في ضم مهاجم الفارس الأبيض خلال الميركاتو الشتوي المقبل، إذ تم عرض اللاعب عليه من قبل أحد وكلاء اللاعبين.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي النادي التركي لديهم قناعة بمصطفى نظرًا لسرعته وفاعليته على المرمى، مشيرة إلى أن الصفقة متوقفة على رأي فاتح تيريم؛ المدير الفني لجلطة سراي، إذ سيتم عرضه عليه خلال الأيام المقبلة.
بعد التأهل لدور الـ16، زيدان يقرر الرحيل
اتفق زيدان مع الإدارة على الرحيل في نهاية الموسم
يستعد زين الدين زيدان للانسحاب من ريال مدريد في نهاية الموسم لأن الظروف في النادي ليست كما وعدوه.
وذكرت دياريوجول أن زيدان قيل له إن النادي سيتعاقد مع بول بوجبا وساديو ماني وإدواردو كامافينجا، لكن لم يتم التوقيع مع أي لاعب منهم.
تقول جريدة المنشور الإسباني إن زيدان سيخرج من البرنابيو في نهاية الموسم باتفاق متبادل من الطرفين.
مانشستر يونايتد يقرر بيع بوجبا
قرر نادي مانشستر يونايتد بيع بول بوجبا بعد الهجوم الأخير من وكيله مينو رايولا، بحسب صحيفة ذا صن.
وكشف رايولا أن الفائز بكأس العالم كان حريصًا على الخروج من أولد ترافورد عشية مباراة دوري أبطال أوروبا الحاسمة ضد لايبزيج، والتي خسرها الشياطين الحمر 3-2 وتم إقصائهم من المسابقة.قرر مسؤولو النادي أن التأثير المقلق لبوجبا أصبح أكثر من اللازم، وهم مستعدون لبيع اللاعب الفرنسي الدولي في أقرب وقت في يناير