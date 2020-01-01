أخبار الانتقالات: مهاجم أفريقي يقترب من الريال ولامبارد يريد عودة باركلي

كريس وايلدر، مدرب شيفيلد يونايتد لا يشعر بالخوف والقلق من إقالته على الرغم من حصول النادي على نقطة واحدة فقط من تسع مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال وايلدر بعد الهزيمة 1-0 أمام وست هام يوم الأحد "لم أتعرض للإقالة منذ 20 عاما، 911 مباراة إذا لم تكن قد لاحظت ذلك ، لا أخشى الإقالة."

"أحتاج إلى توخي الحذر لأنني لا أريد أن أكون متعجرفًا وأبدو وكأنني لا يمكن المساس بي، لكنني لا أعتقد أنه يجب أن يُطلب مني ذلك بسبب الرحلة التي قمنا بها".