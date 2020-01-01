أخبار الانتقالات: نجم يوفنتوس يقترب من إيفرتون وبرشلونة يفكر في ضم جاراي

ميلا يسعى لضم نجم ريال مدريد
ميلان قد ينتزع لوكاس فاسكيز من ريال مدريد الصيف المقبل.
يبدو أن الجناح سيغادر العملاق الإسباني في نهاية الموسم عندما ينتهي عقده، وأفاد موقع Calciomercato.it أن فريق الدوري الإيطالي يعتقد أنه سيكون توقيعًا ذكيًا وبتكلفة قليلة.
خطة كتالونية لضم إيزيكيل جاراي
برز إيزيكيل جاراي كأحدث لاعب يتم ربطه ببرشلونة، الذين هم في أمس الحاجة إلى تعزيزات دفاعية في يناير.
وفقًا لـ El Chiringuito، حدد برشلونة جاراي كهدف محتمل.
قلب الدفاع الأرجنتيني هو واحد من العديد من اللاعبين المرتبطين بالانتقال إلى كاتالونيا في فترة الانتقالات المقبلة في يناير،
حيث أصبح النادي في أمس الحاجة إلى حل دفاعي مؤقت بعد إصابة جيرارد بيكيه.
.جاراي الآن لاعب حر بعد انتهاء عقده مع فالنسيا
المرشح لرئاسة برشلونة "نيمار ليس من أفضل 30 لاعب في أوروبا'
المرشح الرئاسي لبرشلونة يهاجم نيمار
تفصلنا شهرين عن انتخابات رئيس برشلونة الجديد، وهذا يمنح المرشحين المحتملين أكثر من الوقت الكافي لانتخاب الأصوات بناءً على القرارات التي من المتوقع أن يتخذوها مرة واحدة في المقعد الساخن.
من المؤكد أنها ستكون انتخابات متنازع عليها بشدة مع الرئيس السابق، جوان لابورتا، الذي يعتقد أنه مستعد للترشح مرة أخرى في محاولة لإعادة أيام المجد للنادي الكتالوني.
توني فريكسا هو مرشح آخر ترشح للمنصب من قبل لكنه لم ينجح أبدًا، من غير المرجح أن تكون فورة ثورته الأخيرة قد أسفرت عنه أي خدمة.
على الرغم من أن نيمار لا يزال ذوقًا مكتسبًا للكثيرين، إلا أن هناك القليل من الشك في مؤهلاته الكروية وسيتذكر مشجعو برشلونة باهتمام مدى توافقه مع ليونيل ميسي ولويس سواريز خلال حقبة MSN.
الطريقة التي ترك بها النادي لا تزال مزعجة، لكن فريكسا يعتقد أنه خرج من الحكمة لدرجة أنه لا ينبغي حتى اعتباره توقيعًا محتملاً في المستقبل.
قال لموندو ديبورتيفو: "أنا متأكد من أنني لن أحاول التوقيع مع نيمار" .
أستون فيلا يسابق برشلونة من أجل نجم هوفنهايم الشاب
نجم هوفنهايم المدافع الشاب ميليرو بوجاردي برز كهدف انتقال لاستون فيلا وبرشلونة .
على الرغم من بلوغه 18 عامًا فقط في مايو، فقد لعب بوجارد أربع مباريات مع الفريق الأول مع النادي الألماني، بما في ذلك ثلاث مباريات من التشكيلة الأساسية.
ومع ذلك، من المقرر أن ينتهي عقد قلب الدفاع في عام 2021، مما يؤدي حتمًا إلى تكهنات مستمرة بشأن مستقبله.
ووفقًا لصحيفة بيلد، فإن فيلا وبرشلونة من بين عدد من الأندية الأوروبية التي تسعى للتعاقد مع اللاعب الشاب العام المقبل.
المفاوضات مستمرة بين برشلونة والسيتي
جعل برشلونة مدافع مانشستر سيتي إيريك جارسيا " أولوية " في فترة الانتقالات في يناير بسبب إصابة جيرارد بيكيه، حسبما ذكر مراسل موقع جول إيجناسي أوليفا.
في غضون ذلك ، كشفت المجلة الإسبانية سبورت عن تفاصيل المناقشات التي أجراها الناديان الصيف الماضي في الموعد النهائي، والتي انتهت برفض مانشستر سيتي جهود برشلونة لضم المدافع.
تعرض بيكيه المخضرم في برشلونة لإصابة في الأربطة في الهزيمة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد، وقد تؤدي الإصابة إلى إضاعة اللاعب الإسباني لمدة تصل إلى ستة أشهر من اللعب، الأمر الذي جعل التعاقد مع جارسيا أكثر إلحاحًا.
وهذا يعني أن الصفقة في يناير ستكون مرجحة أكثر، بدلاً من مغادرة إنجلترا مجانًا الصيف المقبل.
ماني الآن أرخص لبرشلونة
وفقًا لتقرير في صحيفة ذا ميرور، أصبح برشلونة الآن قادرًا على التعاقد مع ساديو ماني بسعر أرخص بكثير مما كان عليه في السابق. تم ربط المهاجم السنغالي البالغ من العمر 28 عامًا بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة في العامين الماضيين،لكن برشلونة كان لديه شرط للالتزام به من صفقة فيليب كوتينيو، مما يعني أنه كان يتعين عليهم دفع 100 مليون جنيه إسترليني إضافي لأي لاعب موقع معه من نادي ليفربول.
زيدان يدعم فاسكيز في عقد ريال مدريد الجديد
يقول زين الدين زيدان إن لوكاس فاسكيز " يضع ريال مدريد في قلبه" ويستحق أن يعرض عليه النادي عقدًا جديدًا.
بدأ اللاعب الدولي الإسباني سبع مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم ، لكن من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية الموسم.
لعب 90 دقيقة كاملة من فوز الأربعاء 2-0 على إنتر في دوري أبطال أوروبا وأعجب بأدائه الهجومي المباشر.
سدد فاسكيز (أربع) تسديدات أكثر من أي لاعب في الملعب.
أظهر فاسكيز تعدد استخداماته من خلال الظهور أيضًا في مركز الظهير الأيمن في بعض الأحيان، ويريد زيدان مكافأة منتج الأكاديمية البالغ من العمر 29 عامًا بشروط جديدة.
ريال مدريد يفكر في روميلو لوكاكو بديلاً لكريم بنزيما
أفادت تقارير أن ريال مدريد حدد لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي كبديل محتمل طويل الأمد لكريم بنزيما.
كان لوكاكو في حالة ممتازة مع ناديه الإيطالي خلال موسم 2020-21، حيث هز الشباك في تسع مناسبات في تسع مباريات في جميع المسابقات.
وفي الوقت نفسه، سجل اللاعب الدولي البلجيكي 43 هدفًا في 60 مباراة فقط لفريق أنطونيو كونتي منذ وصوله من مانشستر يونايتد في صيف 2019.
نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس يقترب من إيفرتون
الدولي الألماني يريد الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
يبدو أن سامي خضيرة مستعد لمغادرة يوفنتوس في المستقبل القريب وقد طلب من وكيله تنظيم انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
أفاد موقع Calciomercato أن إيفرتون حاليًا هو الأقرب للتعاقد مع لاعب خط الوسط الألماني.