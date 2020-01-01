أخبار الانتقالات: وجهة غير متوقعة لألابا وهالاند لن ينضم لريال مدريد

أفادت تقارير صحفية ألمانية أن تشيلسي قد دخل في مفاوضات مع دافيد ألابا مدافع بايرن ميونخ لضمه في يناير المقبل.

عقد ألابا ينتهي مع بايرن بنهاية هذا الموسم ولم يصل الطرفان إلى اتفاق للتمديد، ما سيجعل سعره في المتناول لأي نادٍ يتعاقد مع بيناير.