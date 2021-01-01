أخبار الانتقالات: مفاوضات جديدة لرونالدو وتوتنهام يخطط لشراء بيل

برشلونة يستعد لبيع جريزمان!
مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان يحرصان على حامل لقب كأس العالم
وفقًا لأوك دياريو، فإن برشلونة على استعداد للتخلي عن أنطوان جريزمان هذا الصيف مقابل 50 مليون جنيه إسترليني فقط (70 مليون دولار).
يقال إن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، هما المرشحين الأقرب منذ فترة طويلة للمهاجم الفائز بكأس العالم، يراقبون عن كثب التطورات من بارك دي برينس، ويحددون كل البدائل حال رحيل مبابي.
كذلك الحال في أولد ترافورد الذي يأمن كل الخيارات سواء استمر كافاني أو رحل.
توتنهام يراقب نجم ريال مدريد
بحسب ذا ديلي ستار، انضم توتنهام إلى السباق على نجم ريال مدريد لوكاس فاسكيز.
اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا اقتربت نهاية عقده في سانتياجو برنابيو، وبعد ارتباطه بالعديد من الأندية في جميع أنحاء أوروبا، يمكن أن ينضم إلى القائمة المجانية هذا الصيف.
صراع مرتقب على مهاجم تشيلسي!
مع زيادة التقارير عن رغبة تشيلسي في التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند، ازداد الحديث عن بيع المهاجم الحالي تامي أبراهام.
ذكرت صحيفة التليجراف أن وست هام وليستر سيتي وساوثامبتون وبرايتون وأستون فيلا سيكونون من بين أكثر ملاحقي أبراهام إذا أصبح متاحًا في سوق الانتقالات.
سجل المهاجم 21 هدفًا خلال الموسمين الماضيين في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي.
نجم اليونايتد الشاب يلفت الأنظار
وفقًا لصحيفة ذا أتلتيك، فإن إيستين هيوز تحت المراقبة الدقيقة من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أظهر المدافع البالغ من العمر 18 عامًا أداءً مميزًا في صفوف الشباب، ومن المقرر أن ينتهي عقده هذا الصيف.
توتنهام سيتم شراء جاريث بيل
نجم الريال المعار قد يرحل نهائيًا
يقال إن توتنهام يفكر في الانتقال الدائم لجاريث بيل بعد أن أوفى رجل ريال مدريد بوعده بعد تحسن في مستوى النادي، حسبما زعم إكسبريس.
أعاد توتنهام الويلزي إلى ناديه السابق على سبيل الإعارة من لوس بلانكوس، وهو يرغب من البداية أن يستمر انتقاله طويلًا.
ستكون هذه موسيقى لآذان مدريد أيضًا، حيث يعتزم العمالقة الإسبان استخدام أموال بيل لتحرير الأموال من أجل كيليان مبابي والتجديد لراموس.
مفاوضات للنجم كريستيانو رونالدو من الدوري الأمريكي!
يدعي تودو فيشاجيس أن إنتر ميامي يعمل على مدار الساعة لإقناع كريستيانو رونالدو بالانضمام إلى فريقهم بالدوري الأمريكي العام المقبل.
مهاجم يوفنتوس ينتهي عقده في دوري الدرجة الأولى الإيطالي العام المقبل وقد يميل إلى الاتجاه إلى أمريكا.
يُعتقد أن ليونيل ميسي تجنب الانتقال إلى فلوريدا، لوجود صفقة مع باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي، لكن ديفيد بيكهام وهو من ملاك إنتر ميامي، يأمل أن يتمكن من إحضار الرجل الذي اتبع خطاه في مانشستر يونايتد وريال مدريد.
ميلان يقرر شراء النجم المعار من تشيلسي
يزعم جيانلوكا دي مارزيو إن فيكايو توموري، يستعد للانتقال الكامل إلى ميلان بعد بداية قوية في فترة إعارته بعيدًا عن تشيلسي.
استبدل الدولي الإنجليزي ستامفورد بريدج بسان سيرو في خطوة أقرها فرانك لامبارد.
هذا يعني أن مدرب البلوز القادم توماس توخيل لم يتمكن من فحص المدافع ورؤيته في التمرينات - ويبدو الآن أنه من المحتمل أن يتعامل مع عرض مالي كبير من الجانب الإيطالي.
سباق إنجليزي من أجل حارس بالدوري الإسباني
من المقرر أن يتنافس ليدز وساوثامبتون ضد بعضهما البعض في محاولة للتعاقد مع فرناندو باتشيكو حارس مرمى ألافيس، كما يقول تودو فيشاجيس.
يتطلع كل منهما لضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، والذي حاول إشبيلية سابقًا التعاقد معه.
يوفنتوس قد يخطف المهاجم المطلوب في برشلونة!
مهاجم ليون ممفيس ديباي هو موضوع اهتمام يوفنتوس - وفقًا لتوتوسبورت.
يبحث أبطال إيطاليا أيضًا عن أركاديوس ميليك، لاعب نابولي المعار، الموجود حاليًا في مرسيليا، حيث يخططون للانتقالات الصيفية المحتملة.
أحرز ديباي، الذي كان مرتبطًا بشدة ببرشلونة الصيف الماضي ومازال، 15 هدفًا في 27 مباراة بجميع المسابقات مع ليون هذا الموسم.
ريال مدريد ينافس يوفنتوس والسيتي من أجل نجم ساسوولو
ريال مدريد هو أحدث فريق يبدى اهتمامًا بنجم ساسوولو مانويل لوكاتيللي، وفقًا لتقرير كالتشيو ميركاتو.
ورد أن يوفنتوس يستعد لعرض صيفي للاعب البالغ من العمر 23 عامًا، في حين تم ربط مانشستر سيتي أيضًا.
يقال إن ساسوولو يطالب بحوالي 40 مليون يورو من أجل اللاعب.
تم التأكيد.. إريك جارسيا سينضم إلى برشلونة في الصيف
Eric Garcia will join Barcelona in the summer as a free agent, confirmed. Pep Guardiola: "Eric is going to play I think at Barcelona...”. 🔵🔴 #mcfc #fcb— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 28, 2021
Eric will sign his contract until June 2026. No other clubs involved [Arsenal, PSG...] in the race. 🤝 @City_Xtra https://t.co/DTuYHMK1nV
أرتيتا المرشح الأول لخلافة كومان!
تم اختيار ميكيل أرتيتا كبديل لرونالد كومان في برشلونة، وفقًا لـ RAC1.
صرح جوان لابورتا المرشح للرئاسة علنًا أنه يدعم كومان في كامب نو، ولكن إذا ترك الهولندي المنصب، فإن مدرب آرسنال الحالي سيكون أحد المرشحين الرئيسيين لخلافته.
‼️ NOTÍCIA @EsportsRAC1 🎙️ @gerardromero— El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) February 28, 2021
MIKEL ARTETA és una de les opcions de la candidatura de Joan Laporta per ocupar la banqueta del Barça si Koeman no continua la temporada vinent. pic.twitter.com/quBa3sf9dE