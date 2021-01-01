أخبار الانتقالات: مفاوضات آرسنال لنجم سبورتنج وقلق مورينيو من السيتي!

زيدان مرشح لقيادة فرنسا في كأس العالم 2022!
زين الدين زيدان هو المرشح الأوفر حظاً ليحل محل ديدييه ديشان كمدرب لفرنسا.
يستعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للحياة بدون المدرب الفائز بكأس العالم، رغم أنهم يأملون في تجديد عقده إلى ما بعد كأس العالم 2022.
صرح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت، أن زيدان لا يزال المرشح الأول لخلافة ديشان.
18 مليون يورو في الطريق لمانشستر سيتي!
من المقرر أن يكمل أنجلينو مدافع مانشستر سيتي انتقاله بشكل دائم إلى لايبزيج، في صفقة مدتها أربع سنوات ونصف بعد أن اتفق النادي على دفع مبلغ 18 مليون يورو.
انضم الإسباني إلى نادي البوندسليجا على سبيل الإعارة لمدة موسم مع شرط الالتزام بالشراء.
ظهر أنجيلينو في 12 مباراة خلال الموسم، خمسة منها في النصف الثاني من الموسم، وتجاوز هذا الرقم عندما بدأ المباراة ضد أوجسبورج.
بايرن ميونخ يتغلب على تشيلسي وليفربول في ضم نجم لايبزيج
المدافع الفرنسي فضل البقاء في البوندسليجا
أكد المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ أنه الاتفاق على صفقة مع المدافع دايوت أوباميكانو من لايبزيج.
وسيدفع بطل أوروبا 42.5 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي للاعب فرنسا الدولي، الذي سيوقع عقدًا لمدة خمس سنوات.
ارتبط أمثال تشيلسي وليفربول ارتباطًا وثيقًا بانتقال أوباميكانو، لكن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قرر البقاء في البوندسليجا.
مفاوضات من آرسنال لضم نجم سبورتنج
سبورتنج على استعداد للاستفادة من المهاجم الشاب
آرسنال يقترب من إبرام صفقة للتعاقد مع مهاجم سبورتنج تياجو توماس في نهاية الموسم، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.
يُعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لديه شرط جزائي قيمته 52 مليون جنيه إسترليني (72 مليون دولار) في عقد مدته خمس سنوات وقعه في النادي البرتغالي الصيف الماضي.
ومع ذلك، فإن التأثير المالي لفيروس كورونا يعني أن سبورتنج مستعد للنظر في عروض منخفضة تصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني (28 مليون دولار).
ويذكر أن المحادثات قائمة بالفعل مع مدير الكرة في النادي البرتغالي.
ميلان يجدد اهتمامه بمدافع برشلونة
ميلان مهتم بالتعاقد مع مدافع برشلونة إيمرسون عندما يعود من إعارته التي امتدت لموسم كامل مع ريال بيتيس، بحسب كالتشيو ميركاتو.
كان الروسونيري يجرون محادثات بشأن صفقة للاعب البالغ من العمر 22 عامًا في الصيف الماضي لكن اتفاقية الإعارة مع بيتيس كانت قائمة بالفعل.
نادي الدوري الإيطالي مستعد لإحياء تلك المحادثات في نهاية الموسم، على الرغم من أن الكثير يعتمد على ديوجو دالوت، الذي يقدم أداءً متميزًا، ولفت إعجاب كبار الأندية منذ انضمامه على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد وقد يكون له مستقبل طويل الأمد في النادي.
غضب مدرب توتنهام من قرار المحكمة على ليفربول!
عبر سكوت باركر مدرب فولهام عن غضبه الشديد بسبب حكم المحكمة بأن ليفربول يجب أن يدفع رسومًا أولية قدرها 1.5 مليون جنيه إسترليني فقط مقابل ضمه هارفي إليوت.
قال باركر إنه "من الجنون" أن يروا أنه تعويض مناسب للشاب الموهوب.
هل يخشى مورينيو مواجهة مانشستر سيتي؟
يعترف جوزيه مورينيو بأن توتنهام في مكان مختلف من الناحية المالية عن مانشستر سيتي، حيث يستعد توتنهام لمواجهة متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع.
يقول المدير الفني البرتغالي إن أندية السيتي وليفربول تعمل بميزانيات مختلفة عن توتنهام، مما يمنحها المزيد من الفرص لمعالجة نقاط الضعف.
خاص | ميلان يقرر شراء دياز وهذا هو رد ريال مدريد
رصدت إدارة ميلان بين 25 إلى 30 مليون يورو من أجل شراء براهيم دياز، لاعب الروسونيري الحالي المُعار من ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب ما قالته مصادر خاصة لجول، فإن باولو مالديني المدير التقني لميلان وكذلك ستيفانو بيولي ينظران إلى دياز على أنه نجح بالفعل في التأقلم مع كرة القدم الإيطالية ومن أهم دعائم مشروع النادي العملاق المستقبلي.
ريال مدريد يراقب عن كثب تطور دياز تمهيدًا لإعادته إلى سانتياجو برنابيو ثانيةً، بيد أن ما يُعانيه النادي حاليًا من أزمة اقتصادية من توابع فيروس كورونا قد يحول دون إتمام الأمر.
تقارير تربط زياش بميلان
أوضح "توتو ميركاتو" أن ميلان ويوفنتوس يراقبان وضعية حكيم زياش مع تشيلسي في الفترة الأخيرة.
المغربي منذ وصول توماس توخيل لم يبدأ أساسياً في لقاءات الدوري، مما فتح باب التكهنات حول مستقبله
لوكاكو يرفض سيتي
أكد "إف سي إنتر نيوز" التقارير بخصوص سعي مانشستر سيتي لضم روميلو لوكاكو الصيف المقبل بعد التقارير في الإعلام الإنجليزي.
وأضاف التقرير أن لوكاكو سيرفض العرض بسبب سعيه للاستمرار مع إنتر في الفترة المقبلة وراحته مع الفريق.