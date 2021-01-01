أخبار الانتقالات: مفاوضات آرسنال لنجم سبورتنج وقلق مورينيو من السيتي!

من المقرر أن يكمل أنجلينو مدافع مانشستر سيتي انتقاله بشكل دائم إلى لايبزيج، في صفقة مدتها أربع سنوات ونصف بعد أن اتفق النادي على دفع مبلغ 18 مليون يورو.

انضم الإسباني إلى نادي البوندسليجا على سبيل الإعارة لمدة موسم مع شرط الالتزام بالشراء.

ظهر أنجيلينو في 12 مباراة خلال الموسم، خمسة منها في النصف الثاني من الموسم، وتجاوز هذا الرقم عندما بدأ المباراة ضد أوجسبورج.