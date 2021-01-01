أخبار الانتقالات: مانشستر يونايتد يحدد بديل دي خيا ويوفنتوس يريد زيدان

ليفربول هو أحد الأندية التي تراقب مستجدات عقد مدافع ريال مدريد ناتشو فرنانديز، حسب آس، مع انتهاء عقد اللاعب العام المقبل.

بينما يرغب اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في البقاء في مدريد، إلا أنه ليس قريبًا من صفقة جديدة.

ويقال أيضا أن روما ويوفنتوس يتتبعان ناتشو.