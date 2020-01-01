أخبار الانتقالات: مانشسستر الأقرب لنجم لايبزيج وجريزمان قد يستبدل بديباي

هل يبادل ليون ديباي بجريزمان؟
جريزمان قد يكون كلمة السر في صفقة ديباي
ليون على استعداد لمنح أنطوان جريزمان طريقة للخروج من برشلونة - وفقًا لـ El Chiringuito.
الفريق الفرنسي مستعد لتقديم ممفيس ديباي إلى البلوجرانا مقابل جريزمان، الذي يكافح من أجل المشاركة في الكامب نو.
لم يسجل جريزمان بعد لبرشلونة هذا الموسم، وليون على استعداد لمنحه فرصة لتجديد مسيرته في الدوري الفرنسي.
رودي جستيد يقترب من الانتقال إلى ملبورن فيكتوري
Hearing former Middlesbrough, Aston Villa, Metz striker Rudy Gestede could be in the sights of Melbourne Victory. Would be a decent signing if true.— Ray Gatt (@Gatty54) October 27, 2020
نجم سلتيك إدوارد يعترف بأنه يريد اللعب في دوري أكبر
🇫🇷 | Odsonne Edouard— Everything Celtic (@aboutceltic) October 27, 2020
Speaking to @telefoot_chaine
🗣️ "I've been here for three years, and for sure when the time comes I'll think about leaving, look for a higher league.
"Right now I'm focused on this season and when the right time comes I'll make the decision to go." pic.twitter.com/xgqKlviBZH
هدف البايرن يجدد عقده مع برايتون
حصل تاريك لامبتي المرتبط ببايرن ميونخ على صفقة جديدة في برايتون - وفقًا لصحيفة The Sun.
يريد النادي مكافأة اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا بمجموع 140،000 جنيه إسترليني في الأسبوع وتمديد إقامته في Amex Stadium إلى ما بعد عام 2023.
يميل البايرن إلى ضم لامبتي، الذي خاض 14 مباراة مع برايتون منذ انتقاله من تشيلسي في يناير.
رونالد كومان يضع لاعب هولندي آخر على رادار برشلونة
حدد برشلونة مهاجم إيندهوفن دونييل مالين كهدف انتقال - وفقًا لموندو ديبورتيفو.
يدرك رونالد كومان جيدًا موهبة اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بعد أن دربه مع منتخب هولندا، ويمكن أن ينقض على خدماته على مستوى الأندية في يناير.
سجل مالين خمسة أهداف في تسع مباريات مع إيندهوفن في بداية موسم 2020-21.
صراع بين فيلا واليونايتد على النجم الشاب
يقاتل مانشستر يونايتد وأستون فيلا من أجل ضم المدافع الاسكتلندي كير سميث، وفقًا لصحيفة إيفنينج تلغراف.
أمضى اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا تجربة مع فيلا لكنه يتدرب الآن مع الشياطين الحمر بينما يفكر في اتخاذ قرار بشأن مستقبله.
يعمل سميث حاليًا في طريقه للبقاء مع اليونايتد.
مدرب وست بروميتش حزين على رحيل حجازي
أعرب سلافان بيليتش، مدرب وست بروميتش، عن خيبة أمله بعد أن باع النادي المدافع أحمد حجازي رغما عنه.
وانضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى نادي الاتحاد السعودي يوم الأحد، وكان بيليتش غير راضٍ عن البيع بعد تلقيه تأكيدات بأنه لن يحدث.
وقال بيليتش حسبما أوردت صحيفة الإندبندنت: "بالتأكيد لم يكن قراري، ولم يكن قرار عادل كرويًا، أنا محبط للغاية".
"نحن الفريق الذي يحتاج إلى كل اللاعبين الجيدين، إنه لاعب لديه خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لديه خبرة واسعة، إنه لاعب منتخب وطني، إنه محترف رائع ولعب الأسبوع الماضي ضد بيرنلي".
"حصلت على تأكيدات بأنه سيبقى ، وهذا يجعلني أشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية لأنه غادر".
مانشستر يونايتد يقترب من نجم لايبزيج
الشياطين الحمر يريدوا تأمين انتقال مدافع الدوري الألماني
يتطلع مانشستر يونايتد إلى الانقضاض على نجم لايبزيج دايوت أوباميكانو الصيف المقبل، حيث قيل إن المدافع سيكون متاحًا مقابل أقل من 38 مليون جنيه إسترليني بسبب بند الإفراج عنه.
وفقًا لصحيفة The Times، فإن الشياطين الحمر حريصون على إعادة ملاحقتهم للاعب البالغ من العمر 22 عامًا بعد أن وقع عقدًا جديدًا مدته ثلاث سنوات في نادي البوندسليجا والذي ألغى شرط الإفراج عنه البالغ 45 مليون جنيه إسترليني.
ومع ذلك ، يُقال إن الصفقة الجديدة تحتوي على بند جديد يسمح لأوباميكانو بمغادرة لايبزيج مقابل 38 مليون جنيه إسترليني في نهاية الموسم إذا رغب في ذلك.
نجم مارسيليا يحلم باللعب بجوار ماني
قال نجم مارسيليا بابي جاي إنه يريد اللعب مع نجم ليفربول ساديو ماني وهو يقرر سواء كان سيمثل السنغال أو فرنسا على المستوى الوطني.
مثل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا الفرنسيين على مستوى الناشئين، لكن تعليقاته على قناة وفقًا لما أوردته Afrique Sports، تشير إلى أن حلمه في اللعب بجوار ماني قد يجعله يتحول إلى الأمة الأفريقية.
قال جاي "في الوقت الحالي، أركز على فريقي". "لم أختر المنتخب الوطني بعد.
"أتابع منتخب السنغال كمشجع حقيقي خلال المنافسات، ساديو ماني لاعب أحبه حقًا وأحلم باللعب معه."