أخبار الانتقالات: ليفربول في حاجة لمدافع ومبابي يريد الرحيل

نيمار يريد التجديد مع باريس سان جيرمان
النجم البرازيلي يريد البقاء مع باريس
يرغب النجم البرازيلي نيمار في البقاء مع باريس سان جيرمان على الرغم من أن العملاق الفرنسي لم يفتح بعد محادثات بشأن العقد، حسبما ذكرت صحيفة لو باريسين.
تنتهي صلاحية عقد نيمار وكيليان مبابي في نهاية عام 2022، ولا يبدو أي منهما قريبًا من تمديد صفقاتهما في المستقبل القريب.
ذكرت الصحف أن نيمار حريص على البقاء في العاصمة الفرنسية لكنه يشعر بخيبة أمل لأن باريس سان جيرمان لم يبدأ المناقشات معه على الرغم من رغبته في البقاء.
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سجل لاعب كوريا الجنوبية الدولي ثمانية أهداف وصنع أربع تمريرات حاسمة في أول سبع مباريات مع توتنهام، وذكرت صحيفة ديلي ميل أن سكان لندن يريدون عرض صفقة جديدة تزيد عن أجره الحالي البالغ 150 ألف جنيه إسترليني.
ينتهي عقد اللاعب الحالي في نهاية موسم 2022-23.
مبابي يريد الرحيل من باريس
مبابي لم يوافق على تجديد عقده جتى الآن مع باريس
يمكن أن يترك كيليان مبابي باريس سان جيرمان في نهاية الموسم مع ظهور الفرنسيين ما زالوا لم يوقعوا عقدًا جديدًا مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي.
اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يلاحقه ليفربول وبرشلونة وريال مدريد، لم يُظهر رغبة في البقاء في باريس إلى ما بعد انتهاء عقده الحالي في يونيو 2022، حسب صحيفة لو باريزيان.
قد يضطر باريس سان جيرمان إلى بيع مبابي الصيف المقبل أو المخاطرة بفقدان النجم مقابل رسوم مخفضة إذا استمر عقده في آخر 12 شهرًا.
كالياري يقترب من شيلوتو لاعب برايتون
Cagliari are considering to sign former Brighton right back Ezequiel Schelotto as a free agent. Watford are *not* in talks to sign him. 🔵 @DiMarzio #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2020
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🖊️ Welcome to #htafc, Álex Vallejo!— Huddersfield Town (@htafc) October 18, 2020
28-year-old midfielder @AlexVallejo6 joins the Terriers as a free agent until the end of the season, pending international clearance.
More on his arrival ⤵️https://t.co/A29NTXuclq
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