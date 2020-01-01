الأرجنتيني ارتبط في سوق الانتقالات الصيفية 2020 بالانتقال لبرشلونة

مانشستر يونايتد يفكر في الانقضاض على لاوتارو مارتينيز وضمه من إنتر في سوق الانتقالات الصيفية العام القادم، وفقًا لما ذكر على دون بالون.

تم ربط برشلونة وريال مدريد أيضًا بالأرجنتيني، لكن الشياطين الحمر قد ينضموا إلى السباق على توقيعه في عام 2021.

سجل لاوتارو ثلاثة أهداف في أربع مباريات بالدوري الإيطالي مع إنتر في الموسم الجديد.