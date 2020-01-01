أخبار الانتقالات: راموس يترك ريال مدريد وصراع بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، خطته من أجل التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الصيف القادم.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن خطة ريال للحصول على توقيع مبابي في 2021 تسير في الاتجاه الصحيح حتى الآن.

ويأتي ذلك بعدما أكد مبابي لزملائه في الفريق، أنه قرر تأجيل ملف التجديد مع باريس، وفقاً لما نشرته صحيفة "Le Parisien" الفرنسية.

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