أخبار الانتقالات: راموس يترك ريال مدريد وصراع بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان

ريال مدريد يستخدم خطة رونالدو وزيدان لضم مبابي
يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، خطته من أجل التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الصيف القادم.
صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن خطة ريال للحصول على توقيع مبابي في 2021 تسير في الاتجاه الصحيح حتى الآن.
ويأتي ذلك بعدما أكد مبابي لزملائه في الفريق، أنه قرر تأجيل ملف التجديد مع باريس، وفقاً لما نشرته صحيفة "Le Parisien" الفرنسية.
يوفنتوس وباريس سان جيرمان يتصارعان على راموس
بدخوله لعامه الأخير مع ريال مدريد وعدم تجديد التعاقد حتى الآن، أصبح سيرخيو راموس محور منافسة قوية بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان للظفر بخدماته الموسم المقبل.
الحقيقة أن راموس يود البقاء في مدريد، لكن العرض المادي ليوفي وبي آس جي سيكون ضخمًا ما قد يجعله يفكر في الرحيل عن سانتياجو برنابيو وقتها.
هل يخلف أليجري لامبارد في تشيلسي؟
يبدو أن أيام فرانك لامبارد على رأس القيادة الفنية لتشيلسي باتت معدودة، إذ كشفت الصحف عن أن إدارة البلوز تفكر جديًا في التعاقد مع ماسيميليانو أليجري لخلافته.
ولم يفلح لامبارد في تحقيق نتائج إيجابية رغم الصفقات الكبيرة التي دعّمته بها الإدارة في الصيف المنقضي، لذا فالتفكير يذهب نحو إقالته والتعاقد مع مدرب محنك بقيمة أليجري.
إبراهيموفيتش يُجدد عقده مع ميلان
أفادت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة ميلان ستعرض على نجمها زلاتان إبراهيموفيتش أن يُمدد عقده في سان سيرو لمدة موسم إضافي.
عقد السويدي الحالي ينتهي بنهاية هذا الموسم، ورغم تقدمه في العمر إلا أنه يُظهر أداءً استثنائيًا يؤكد قدرته على الاستمرار طويلًا في الملاعب.
إشبيلية قد يخلص تشيلسي من كيبا
دخل إشبيلية على خط المهتمين بالتعاقد مع كيبا حارس تشيلسي، بينما تشير آخر الأنباء إلى أن البلوز باتوا على استعدادٍ للتخلي عنه على سبيل الإعارة.
وضعية صعبة للغاية يعيشها الحارس الإسباني في ستامفورد بريدج، ولن تكون مهمته سهلة أيضًا في رامون سانشيز بيزخوان في ظل تألق ياسين بونو مؤخرًا.
مانشستر يونايتد ينافس بايرن ميونخ على نجم جلادباخ
أكدت تقارير أن مانشستر يونايتد دخل على خط المنافسة مع بايرن ميونخ للتعاقد مع دينيس زكريا متوسط ميدان بوروسيا مونشنجلادباخ حلال الميركاتو الشتوي المقبل.
عقد صاحب الـ23 عامًا ينتهي في صيف 2022 ويفترض أن تبلغ قيمته ما يصل إلى 45 مليون جنيه استرليني.
برايتون يطلب 50 مليون للموافقة على بيع خليفة فان دايك لليفربول
أشارت تقارير من الصحف الإنجليزية أن ليفربول يحاول التعاقد مع بن وايت، مدافع برايتون، خلال الميركاتو الشتوي ليكون خليفة المصاب فان دايك.
لكن مساعي الريدز تصطدم بطلبات برايتون الضخمة، حيث يود النادي الإنجليزي 50 مليون جنيه استرليني للموافقة على بيعه لكتيبة يورجن كلوب.
مانشستر يونايتد يفكر في التحرك نحو لاوتارو
الأرجنتيني ارتبط في سوق الانتقالات الصيفية 2020 بالانتقال لبرشلونة
مانشستر يونايتد يفكر في الانقضاض على لاوتارو مارتينيز وضمه من إنتر في سوق الانتقالات الصيفية العام القادم، وفقًا لما ذكر على دون بالون.
تم ربط برشلونة وريال مدريد أيضًا بالأرجنتيني، لكن الشياطين الحمر قد ينضموا إلى السباق على توقيعه في عام 2021.
سجل لاوتارو ثلاثة أهداف في أربع مباريات بالدوري الإيطالي مع إنتر في الموسم الجديد.
توفان مطلوب في ميلان
يأمل ميلان في ضم فلوريان توفان من مارسيليا في سوق الانتقالات الشتيوة القادمة، وفقًا لـ Le 10 Sport.
سيكون اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا حراً الصيف القادم، وهو ما يعني إمكانية التفاوض معه مباشرةً في يناير 2021.
مارسيليا حريص على التجديد مع توفان، لكن ميلان مستعد للانقضاض عليه إذا أصبح متاحًا في العام الجديد.