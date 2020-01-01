أخبار الانتقالات: موقف ليفربول من بيع صلاح وكوبو لا يريد العودة للريال

لاعب ريال مدريد المعار لا يريد العودة
يفضل تاكيفوسا كوبو البقاء على سبيل الإعارة في فياريال بدلاً من العودة إلى ريال مدريد، وفق ما أوردته AS.
كان الدولي الياباني يكافح من أجل الحصول على وقت للمشاركة هذا الموسم، لكنه لن يحصل على المزيد من الفرص اذا عاد إلى السانتياجو برنابيو.
على نيمار أن يعتذر حتى يعود لبرشلونة!
قال جوردي فار، المرشح لرئاسة برشلونة، إن نجم باريس سان جيرمان نيمار مرحب به للعودة للنادي ، لكن يجب أن يطلب العفو أولاً.
قال فار لـ RAC 1 "سيكون نيمار موضع ترحيب ولكن أول شيء عليه فعله هو طلب المسامحة".
تواصل رسمي من اليونايتد والسيتي من أجل ألابا
تواصل كل من مانشستر سيتي ويونايتد مع بيني زهافي للسؤال عن مدافع بايرن ميونخ ديفيد ألابا، حسب ما أوردته AS.
كما يرتبط ريال مدريد أيضًا باللاعب الدولي، الذي ينتهى عقده في يونيو القادم.
ليفربول يوضح موقفه من بيع صلاح
أشارت العديد من التقارير الأخيرة إلى أن المهاجم المصري غير سعيد في الآنفيلد وأن ليفربول يفكر في بيعه والاستفاده منه ماليًا.
لكن الريدز ليس لديهم أي خطط للسماح لمحمد صلاح بمغادرة الأنفيلد، كما تدعي ذا صن.
وكان المهاجم قد وضع ناديه في حالة تأهب في الأيام الأخيرة مع تكهنات بأنه غير سعيد وحريص على المضي قدمًا.
أرتيتا يتحدث عن الانتقالات القادمة
يصر مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، على أن النادي قد رسم فترتي الانتقال التاليتين حيث ادعى أن بعض النتائج السيئة للفريق كانت بسبب سوء الحظ.
ويحتل آرسنال المركز الخامس عشر بعد أن جمع 14 نقطة فقط من 14 مباراة ويتقدم بفارق أربع نقاط فقط عن فولهام في منطقة الهبوط.
قبل مباراة كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي على استاد الإمارات يوم الثلاثاء، يتوقع الجميع رحيل أرتيتا اذا خسر هذا اللقب.
باريس يراقب أوبلاك
حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك هو موضوع اهتمام باريس سان جيرمان، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.
اقترب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا من الانتقال إلى تشيلسي في الصيف الماضي، لكن لم تتم الصفقة
من المتوقع أن يرحب أوبلاك بالابتعاد عن أتلتيكو لبدء الفوز بألقاب كبرى على أساس ثابت، حيث يتم الآن وصف بارك دي برينس بأنه الوجهة التالية الأكثر ترجيحًا لحارس المرمى.
آرسنال يسعى للتجديد مع نجمه
أرسنال يجري محادثات مع روب هولدينج بشأن عقد جديد، وفقًا لموقع فوتبول إنسايدر.
تنتهي الصفقة الحالية للاعب البالغ من العمر 25 عامًا في عام 2023، لكن آرسنال يريدون تأمين مستقبله على المدى الطويل في أقرب وقت ممكن.
شارك هولدينج بالفعل في 14 مباراة مع الجانرز في جميع المسابقات في المراحل الأولى من موسم 2020-21.
ميسي لا يستبعد الانتقال إلى الدوري الإيطالي
ليونيل ميسي على استعداد للتفكير في الذهاب إلى إنتر حيث يستمر حتى الآن بدون تجديد عقده مع برشلونة، كما يزعم OKDiario.
يقود باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مطاردة أحد الأيقونات الأرجنتينية بسبب خروجه كلاعب حر في نهاية الموسم، لكن الانتقال إلى إيطاليا لم يتم استبعاده.
ريال مدريد يخطط لضم بوجبا ومبابي
اللوس بلانكوس يهدفون إلى الحصول على نجمين مميزين في الصيف
ريال مدريد يضع خطة للتعاقد مع كيليان مبابي وبول بوجبا في الصيف، بحسب 90min.
سوف يسعون لدفع ثمن مبابي على أقساط، مما يمنحهم ميزانية للتوقيع مع بوجبا من مانشستر يونايتد.
رغم أزمة الهجوم، السيتي لن يضم مهاجم جديد في يناير
لا يتوقع بيب جوارديولا إحضار مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات في يناير، على الرغم من مشاكل مانشستر سيتي في التهديف.
سجل السيتي 19 هدفًا فقط من 13 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، أي أقل بـ 18 هدفًا من نفس المرحلة الموسم الماضي.
وغاب سيرجيو أجويرو، أعظم هداف في تاريخ النادي، معظم أوقات الموسم بعد تعافيه من جراحة في الركبة، كما غاب جابرييل جيسوس أيضًا عن الفوز 1-0 على ساوثامبتون يوم السبت.