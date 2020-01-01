أخبار الانتقالات: موقف ليفربول من بيع صلاح وكوبو لا يريد العودة للريال

يفضل تاكيفوسا كوبو البقاء على سبيل الإعارة في فياريال بدلاً من العودة إلى ريال مدريد، وفق ما أوردته AS.

كان الدولي الياباني يكافح من أجل الحصول على وقت للمشاركة هذا الموسم، لكنه لن يحصل على المزيد من الفرص اذا عاد إلى السانتياجو برنابيو.