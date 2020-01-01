أخبار الانتقالات: جوارديولا يحذر آرسنال وسبب رغبة برشلونة في بيع كوتينيو

أكد أولي جونار سولشاير أنه لا يشعر بالقلق من موقف بول بوجبا، كما أنه يقبل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد "الطموح" الذي يريد اللعب مع فريق يفوز بالألقاب.

منذ عودته إلى أولد ترافورد من يوفنتوس في انتقال برقم قياسي عالمي في ذلك الوقت في عام 2016، تم ربط بوجبا مرارًا وتكرارًا بالانتقال الثاني بعيدًا عن اليونايتد.

لطالما كان اليوفي وريال مدريد هما الأقرب لضم بوجبا، في حين كافح الفائز بكأس العالم من أجل تقديم أفضل مستوياته باستمرار مع الشياطين الحمر.