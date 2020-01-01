أخبار الانتقالات: جوارديولا يحذر آرسنال وسبب رغبة برشلونة في بيع كوتينيو

دييجو كوستا سيرحل عن أتلتيكو مدريد
Diego Costa won’t extend his contract with Atlético Madrid. He’s set to leave the club in January - or next June as a free agent if no bids will arrive next month. 🔴⚪️ @MatteMoretto #Atleti #AtleticoMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2020
مانشستر يونايتد ينافس ليفربول لضم مدافع شالكه
يمكن أن يصل مدافع تركيا الدولي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني
يستعد مانشستر يونايتد لخوض صراع مع ليفربول من أجل التوقيع مع أوزان كاباك، حسب الديلي ميل.
يُنظر إلى اللاعب الدولي التركي البالغ من العمر 20 عامًا على أنه الشريك المثالي لهاري ماجواير في الدفاع ويمكن أن يكون متاحًا مقابل 25 مليون جنيه إسترليني بسبب أزمة شالكه المالية.k
لماذا يريد برشلونة بيع كوتينيو في يناير؟
عمالقة الدوري الاسباني حريصون على بيع الدولي البرازيلي
برشلونة "يائس" لبيع فيليبي كوتينيو في الشتاء، حسبما ذكرت صحيفة سبورت.
سوف يدين البلوجرانا لليفربول بـ 18 مليون جنيه إسترليني (24 مليون دولار) أخرى إذا وصل البرازيلي إلى 100 مباراة في الكامب نو، مع رغبة عمالقة الدوري الإسباني في جلب الأموال من البيع بدلاً من دفع المزيد في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.
سولشاير يعلق على موقف بوجبا
أكد أولي جونار سولشاير أنه لا يشعر بالقلق من موقف بول بوجبا، كما أنه يقبل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد "الطموح" الذي يريد اللعب مع فريق يفوز بالألقاب.
منذ عودته إلى أولد ترافورد من يوفنتوس في انتقال برقم قياسي عالمي في ذلك الوقت في عام 2016، تم ربط بوجبا مرارًا وتكرارًا بالانتقال الثاني بعيدًا عن اليونايتد.
لطالما كان اليوفي وريال مدريد هما الأقرب لضم بوجبا، في حين كافح الفائز بكأس العالم من أجل تقديم أفضل مستوياته باستمرار مع الشياطين الحمر.
تحذير جوارديولا للآرسنال "سيكون خطأ كبيرًا"
يصر مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على أن آرسنال سيرتكب "خطأ كبيرًا" إذا أقال مساعده السابق ميكيل أرتيتا.
يتزايد الضغط على أرتيتا مدرب الجانرز بعد أن خسر 4-1 في ربع نهائي كأس كاراباو على استاد الإمارات يوم الثلاثاء.
ويحتل آرسنال المركز الخامس عشر في جدول الدوري الممتاز بعد 14 مباراة، مع سبع هزائم في آخر 10 مباريات بالدوري.
اليونايتد يريد خطف نجم البايرن قبل الريال
يخطط الشياطين الحمر لاختطاف المدافع قبل الميرنجي
مانشستر يونايتد يأمل في الفوز على ريال مدريد بتوقيع ديفيد ألابا، حسب ديلي ستار.
سيكون للمدافع الحرية في التحدث إلى الأندية الأخرى اعتبارًا من 1 يناير حيث يدخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع بايرن ميونخ.
ليفربول ينضم للسباق على مدافع ليل
انضم ليفربول إلى توتنهام في السباق على مدافع ليل سفين بوتمان - بحسب فوت ميركاتو.
كان توتنهام هو الأقرب لضم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا لبعض الوقت، لكن الريدز مرتبطون الآن أيضًا بالانقضاض في انتقالات يناير.
يبدو أن كلا الناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز على وشك مواجهة المنافسة على بوتمان من قبل إنتر، حيث سجل العملاق الإيطالي بالفعل اهتمامه بالشاب الهولندي.
رحيل لاعب البايرن نهاية الموسم
يبدو أن لاعب خط وسط بايرن ميونخ أنجيلو ستيلر سيغادر النادي الصيف المقبل - بحسب صحيفة بيلد.
ينتهي العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 19 عامًا في يونيو 2021 ، ولن يُمنح فرصة لتمديد إقامته في أليانز أرينا.
تراجع ستيلر بشكل أكبر في ترتيب اختيار الفريق في بايرن ميونخ منذ التعاقد مع مارك روكا وتياجو دانتاس في وقت سابق من هذا العام.
سباق بين وست هام وليستر على نجم بيرنلي
يعتبر وست هام وليستر سيتي من أبرز المرشحين للتعاقد مع جيمس تاركوفسكي من بيرنلي - وفقًا لـ Eurosport.
تم توجيه كلا الناديين لاتخاذ خطوة للاعب البالغ من العمر 29 عامًا في نافذة الانتقالات في يناير.
لم يبق أمام تاركوفسكي سوى 18 شهرًا في عقده الحالي، ويمكن أن يقرر بيرنلي الاستفادة من لاعب ثمين إذا حصل على عرض مناسب.
ليفربول يوضح موقفه من بيع صلاح
أشارت العديد من التقارير الأخيرة إلى أن المهاجم المصري غير سعيد في الآنفيلد وأن ليفربول يفكر في بيعه والاستفاده منه ماليًا.
لكن الريدز ليس لديهم أي خطط للسماح لمحمد صلاح بمغادرة الأنفيلد، كما تدعي ذا صن.
وكان المهاجم قد وضع ناديه في حالة تأهب في الأيام الأخيرة مع تكهنات بأنه غير سعيد وحريص على المضي قدمًا.