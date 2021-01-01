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أخبار الانتقالات: ليفربول يهدد صفقة الريال وأزمة جديدة تضرب برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Kylian Mbappe, PSG, Liverpool badge
Getty

ليفربول يزيد أزمة مبابي في ريال مدريد

2021-01-26T11:28:48Z

الريدز مستعدون لخطف مبابي

يكافح ريال مدريد من أجل تجميع أموال صفقة مبابي، وهذا قد يسمح لليفربول بالسرقة.

ومن شأن الراتب الضخم لمبابي أثناء مطالبة فريقهم بتخفيضات في الأجور أن يتسبب في حدوث خلاف بين اللاعبين.

وتقول موندو ديبورتيفو إن ليفربول يتربص للانقضاض على نجم باريس سان جيرمان.

Kylian Mbappe, PSG, Liverpool badge
Getty

خوان لابورتا غاضب من باريس سان جيرمان!

2021-01-26T11:28:13Z

دعا المرشح الرئاسي لبرشلونة خوان لابورتا، باريس سان جيرمان إلى التحلي بالاحترام.

يقال إن باريس سان جيرمان يدور حول ما إذا قرر ليونيل ميسي الرحيل، لكن لابورتا - المرشح المفضل لتولي مسؤولية برشلونة - قال إنه يريد أن يلعب العمالقة الفرنسيون بشكل عادل.

ونقلت آر إم سي عن لابورتا قوله "نطلب أيضًا من باريس سان جيرمان أن يكون محترمًا لبرشلونة وألا يحاول زعزعة استقرارنا".

أزمة مالية جديدة تضرب برشلونة

2021-01-26T11:27:26Z

ديون برشلونة تتصاعد

برشلونة في ديون كبيرة ويدين بـ 126 مليون يورو (112 مليون جنيه إسترليني / 153 مليون دولار) لأندية أخرى في رسوم انتقال غير مدفوعة، وهذا بجانب أزمة رواتب اللاعبين الموجودة بالفعل.

حافز لمانشستر يونايتد لشراء سانشو!

2021-01-26T11:24:27Z

دورتموند جاهز لبيع نجمه

تلقى مانشستر يونايتد دفعة في سعيه وراء جادون سانشو.

تستشهد ذا إكسبريس بتقرير من سبورت1 يزعم أن بوروسيا دورتموند مستعد لبيع لاعب إنجلترا الدولي المهاجم في الصيف من أجل تحقيق التوازن في الفريق وتدعيم مراكز أخرى.

Jadon Sancho Manchester United GFX
Getty/Goal

أوزيل يضحى بجزء كبير من راتبه من أجل الانتقال إلى فنربخشه

2021-01-26T11:23:08Z

من المقرر أن يكسب مسعود أوزيل 3 ملايين يورو (2.5 مليون جنيه إسترليني / 3.5 مليون دولار) سنويًا في فنربخشه بعد أن كان يتقاضى راتباً سنوياً قدره 16 مليون يورو (14 مليون جنيه إسترليني / 19 مليون دولار) في آرسنال.

وقع أوزيل عقدًا مدته ثلاث سنوات ونصف مع فنربخشه يوم الأحد بعد تسريحه من صفقته في ملعب الإمارات قبل ستة أشهر.

كان اللاعب الدولي الألماني السابق مدرجًا في سجلات آرسنال منذ 2013، حيث سجل 44 هدفًا في 254 مباراة بينما حصل على ثلاث كؤوس، لكنه لم يلعب مع النادي منذ مارس من العام الماضي.

ليستر سيتي يعلن إعارة لاعبه جونسون

2021-01-26T11:22:37Z

تفاصيل العرض المغري من باريس سان جيرمان لراموس!

2021-01-26T11:19:52Z

أبطال فرنسا حريصون على ضم قائد مدريد

عُرض على مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس صفقة مدتها ثلاث سنوات في باريس سان جيرمان، وفقًا لما ذكره أوندا سيرو.

الأبطال الفرنسيون على استعداد لدفع 15 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 34 عامًا (13 مليون جنيه استرليني / 18 مليون دولار) في كل موسم، وهو ما لن يتمكن البلانكوس من مواجهته بسبب الصعوبات المالية الحالية.

راموس الآن حراً في التحدث مع الأندية المهتمة به بعد دخول الأشهر الستة الأخيرة من عقده في مدريد، الذين قدموا عرض تمديد لمدة عامين فقط بنفس راتبه الحالي والذي رفضه الدوري الإسباني.

Sergio Ramos Real Madrid GFX
Getty Images

آرسنال يراقب مدافع مارسيليا

2021-01-26T11:18:33Z

يحظى الظهير الأيسر في مارسيليا جوردان أمافي باهتمام آرسنال، وفقًا لـ ليكيب.

تم ربط كريستال بالاس ونابولي أيضًا باللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي من المقرر أن ينضم إلى تجمع اللاعبين المجانيين في نهاية يونيو.

شارك أمافي في تسع مباريات في الدوري الفرنسي لمارسيليا هذا الموسم، وسجل مرة واحدة.

ديمبيلي غير متسرع في التجديد مع برشلونة

2021-01-26T11:16:45Z

لا يتسرع عثمان ديمبيلي في توقيع صفقة جديدة مع برشلونة، حسب تقرير ألفريدو مارتينيز.

الدولي الفرنسي حامل لقب كأس العالم مرتبط فقط بعقد حتى صيف 2022، وشهد زيادة في احتمالية الابتعاد عن الكامب نو لكن إصابة فاتي جعلت كومان في حاجة لخدمات ديمبيلي.

جوارديولا يؤكد رحيل لاعبه المرتبط ببرشلونة

2021-01-25T11:59:04Z

اعترف بيب جوارديولا أن إريك جارسيا قد يغادر مانشستر سيتي هذا الصيف حيث قال المدير الفني إنه لا يعتقد أن يوقع المدافع عقدًا جديدًا مع النادي.

يرتبط جارسيا ارتباطًا وثيقًا ببرشلونة منذ شهور، وقد توصل قلب الدفاع الإسباني إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية مع النادي الكتالوني، كما يؤكد لكم موقع جول.

ومع ذلك، فإن أي تحرك لجارسيا سيتأخر بسبب انتخابات برشلونة.

Guardiola Manchester City 2020
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مانشستر يونايتد يوافق على إعارة لينجارد

2021-01-24T12:08:52Z

وفقًا لـ ESPN، سيسمح مانشستر يونايتد لجيسي لينجارد بالرحيل على سبيل الإعارة هذا الشهر.

وبحسب ما ورد كان أولي جونار سولشاير حريصًا على إبقائه في النادي احتياطيًا، ولكن مع الاهتمام المتزايد باللاعب، سيتم السماح له بالمغادرة.

Jesse Lingard Manchester United 2019-20
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