أخبار الانتقالات: ليفربول يهدد صفقة الريال وأزمة جديدة تضرب برشلونة

من المقرر أن يكسب مسعود أوزيل 3 ملايين يورو (2.5 مليون جنيه إسترليني / 3.5 مليون دولار) سنويًا في فنربخشه بعد أن كان يتقاضى راتباً سنوياً قدره 16 مليون يورو (14 مليون جنيه إسترليني / 19 مليون دولار) في آرسنال.

وقع أوزيل عقدًا مدته ثلاث سنوات ونصف مع فنربخشه يوم الأحد بعد تسريحه من صفقته في ملعب الإمارات قبل ستة أشهر.

كان اللاعب الدولي الألماني السابق مدرجًا في سجلات آرسنال منذ 2013، حيث سجل 44 هدفًا في 254 مباراة بينما حصل على ثلاث كؤوس، لكنه لم يلعب مع النادي منذ مارس من العام الماضي.