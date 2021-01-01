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أخبار الانتقالات: ليفربول ينضم للسباق على راموس وفينالدوم يرفض تجديد عقده

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 7 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Sergio Ramos celebrates
Getty

آرسنال يستعد لضم مدافع هيرتا برلين

2021-01-07T10:36:57Z

بحسب football.london، فإن آرسنال يستعد لإكمال صفقة التعاقد مع مدافع هيرتا برلين عمر ريكيك.

سوف يشتري آرسنال إمكانات صاحب التصنيف العالي البالغ من العمر 19 عامًا قبل السماح له باستكمال الموسم على سبيل الإعارة في ألمانيا.

Omar Rekik
Getty

تشيلسي يقرر بقاء توموري

2021-01-07T10:27:02Z

تشيلسي مستعد لصد أي اهتمام يظهر لفيكايو توموري، حسب صحيفة ذا صن.

كان الدولي الإنجليزي محل نقاش، وكان ليدز من بين أولئك الذين قيل إنهم حريصون على ضمه، لكن إصابة أندرياس كريستنسن من المقرر أن تبقيه في ستامفورد بريدج.

دييجو سيميوني يلمح للرحيل

2021-01-07T10:25:52Z

لمح دييجو سيميوني إلى أنه قد يغادر أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم.

وسقط سيميوني أمام كورنيلا من الدرجة الثالثة يوم الأربعاء ليودع كأس الملك مبكرًا.

Simeone Atletico Madrid 2020
Getty

ليفربول ينضم للسباق على راموس

2021-01-07T10:25:04Z

ليفربول مهتم بالتعاقد مع سيرخيو راموس، حسب صحيفة El Chiringuito.

سينتهي عقد راموس هذا الصيف ويتطلع الريدز إلى زيادة أعدادهم الدفاعية.

نجم ريال مدريد لديه تاريخ معقد مع اصحاب الآنفيلد، بسبب إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

فينالدوم يرفض التجديد لليفربول

2021-01-07T10:23:22Z

الريدز في خطر فقدان لاعب خط الوسط الهولندي

تم تأكيد انتقال جورجينيو فينالدوم لبرشلونة في الصيف بعد ان رفض عرضًا للتجديد من ليفربول، وفقا لـTodofichajes.

يريد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا الانضمام إلى العملاق الإسباني في صفقة انتقال مجانية عندما تنتهي صفقته الحالية في آنفيلد في يونيو.

لا يريد ليفربول خسارة الدولي الهولندي، لكنه اتخذ قراره بالفعل لمواجهة تحدٍ جديد في كامب نو.

Gini Wijnaldum Liverpool
Getty Images

ديباي قد يستمر حتى نهاية الموسم في ليون

2021-01-07T10:21:50Z

قال ممفيس ديباي إنه قد يظل في ليون حتى نهاية الموسم وسط ارتباط كبير ببرشلونة.

من المقرر أن ينتهي عقد ديباي هذا الصيف، مما يؤدي إلى احتمال لقاء رونالد كومان ابن موطنه في كامب نو.

مان سيتي يزعج دي بروينه بسبب ميسي

2021-01-06T08:52:35Z

بحسب ذا أتلتيك، تم عرض أموال على كيفن دي بروينه أقل مما يحصل عليه بالفعل لتوقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي.

يأمل فريق جوارديولا إلى ربط شخصية رئيسية بشروط جديدة، لكنهم يحجمون الأموال لمحاولة إقناع ليونيل ميسي بالانضمام إلى النادي من برشلونة في نهاية الموسم.

ساهم دي بروينه، الذي تنتهي صفقته الحالية في 2023، بثلاثة أهداف و 12 تمريرة حاسمة لمشوار السيتي في 18 مباراة حتى الآن في 2020-21.

Kevin De Bruyne Lionel Messi Manchester City Barcelona 2020-21
Getty/Goal

برشلونة يتمسك بجريزمان

2021-01-06T08:45:02Z

برشلونة يحتفظ بثقته الكاملة في أنطوان جريزمان ولا يفكر في بيع المهاجم الفرنسي، حسب صحيفة سبورت.

كافح الفائز بكأس العالم ليقدم أفضل مستوياته في الكامب نو، مما أثار الحديث عن تحرك يتم القيام به في مكان آخر، لكن العملاق الكتالوني ليس لديه الرغبة في الاستماع إلى العروض.

barcelona osasuna laliga griezmann
Getty

غضب آرسنال من أتلتيكو مدريد

2021-01-06T08:33:12Z

آرسنال غاضب من أتلتيكو مدريد بسبب معاملته للوكاس توريرا، بحسب صحيفة ليبرتاد ديجيتال.

توريرا على سبيل الإعارة حاليًا مع فريق سيميوني، لكن تم استخدامه بشكل ضئيل، حيث شارك في ست مباريات فقط في الدوري هذا الموسم حتى الآن.

يشعر آرسنال أن أتلتيكو يخفض عمداً قيمة توريرا بعد أن لم يدرج آرسنال خيار الشراء في عقد الإعارة.

بوتشيتينو يضع إريكسن في الحسبان

2021-01-06T08:24:15Z

يعتقد ماوريسيو بوتشيتينو أن كريستيان إريكسن هو توقيع سهل تحقيقه مع باريس سان جيرمان، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

لعب بوتشيتينو دورًا خجولًا عندما سئل عن إريكسن يوم الثلاثاء، لكنه يعتقد، خلف الأبواب المغلقة، أنه يستطيع عقد لقاء مع نجم خط الوسط السابق.

من المقرر أن يغادر إريكسن إنتر هذا الشتاء بعد عام واحد فقط من انضمامه.