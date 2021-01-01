أخبار الانتقالات: ليفربول ينضم للسباق على راموس وفينالدوم يرفض تجديد عقده

آرسنال يستعد لضم مدافع هيرتا برلين
بحسب football.london، فإن آرسنال يستعد لإكمال صفقة التعاقد مع مدافع هيرتا برلين عمر ريكيك.
سوف يشتري آرسنال إمكانات صاحب التصنيف العالي البالغ من العمر 19 عامًا قبل السماح له باستكمال الموسم على سبيل الإعارة في ألمانيا.
كوترون يعود إلى وولفرهامبتون
OFFICIAL | 📋— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) January 7, 2021
Patrick Cutrone returns to @Wolves 🤝
Good luck, Patrick!
#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/aGThOg6UKg
تشيلسي يقرر بقاء توموري
تشيلسي مستعد لصد أي اهتمام يظهر لفيكايو توموري، حسب صحيفة ذا صن.
كان الدولي الإنجليزي محل نقاش، وكان ليدز من بين أولئك الذين قيل إنهم حريصون على ضمه، لكن إصابة أندرياس كريستنسن من المقرر أن تبقيه في ستامفورد بريدج.
دييجو سيميوني يلمح للرحيل
لمح دييجو سيميوني إلى أنه قد يغادر أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم.
وسقط سيميوني أمام كورنيلا من الدرجة الثالثة يوم الأربعاء ليودع كأس الملك مبكرًا.
ليفربول ينضم للسباق على راموس
ليفربول مهتم بالتعاقد مع سيرخيو راموس، حسب صحيفة El Chiringuito.
سينتهي عقد راموس هذا الصيف ويتطلع الريدز إلى زيادة أعدادهم الدفاعية.
نجم ريال مدريد لديه تاريخ معقد مع اصحاب الآنفيلد، بسبب إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.
فينالدوم يرفض التجديد لليفربول
الريدز في خطر فقدان لاعب خط الوسط الهولندي
تم تأكيد انتقال جورجينيو فينالدوم لبرشلونة في الصيف بعد ان رفض عرضًا للتجديد من ليفربول، وفقا لـTodofichajes.
يريد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا الانضمام إلى العملاق الإسباني في صفقة انتقال مجانية عندما تنتهي صفقته الحالية في آنفيلد في يونيو.
لا يريد ليفربول خسارة الدولي الهولندي، لكنه اتخذ قراره بالفعل لمواجهة تحدٍ جديد في كامب نو.
ديباي قد يستمر حتى نهاية الموسم في ليون
مان سيتي يزعج دي بروينه بسبب ميسي
بحسب ذا أتلتيك، تم عرض أموال على كيفن دي بروينه أقل مما يحصل عليه بالفعل لتوقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي.
يأمل فريق جوارديولا إلى ربط شخصية رئيسية بشروط جديدة، لكنهم يحجمون الأموال لمحاولة إقناع ليونيل ميسي بالانضمام إلى النادي من برشلونة في نهاية الموسم.
ساهم دي بروينه، الذي تنتهي صفقته الحالية في 2023، بثلاثة أهداف و 12 تمريرة حاسمة لمشوار السيتي في 18 مباراة حتى الآن في 2020-21.
برشلونة يتمسك بجريزمان
برشلونة يحتفظ بثقته الكاملة في أنطوان جريزمان ولا يفكر في بيع المهاجم الفرنسي، حسب صحيفة سبورت.
كافح الفائز بكأس العالم ليقدم أفضل مستوياته في الكامب نو، مما أثار الحديث عن تحرك يتم القيام به في مكان آخر، لكن العملاق الكتالوني ليس لديه الرغبة في الاستماع إلى العروض.
غضب آرسنال من أتلتيكو مدريد
آرسنال غاضب من أتلتيكو مدريد بسبب معاملته للوكاس توريرا، بحسب صحيفة ليبرتاد ديجيتال.
توريرا على سبيل الإعارة حاليًا مع فريق سيميوني، لكن تم استخدامه بشكل ضئيل، حيث شارك في ست مباريات فقط في الدوري هذا الموسم حتى الآن.
يشعر آرسنال أن أتلتيكو يخفض عمداً قيمة توريرا بعد أن لم يدرج آرسنال خيار الشراء في عقد الإعارة.
بوتشيتينو يضع إريكسن في الحسبان
يعتقد ماوريسيو بوتشيتينو أن كريستيان إريكسن هو توقيع سهل تحقيقه مع باريس سان جيرمان، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.
لعب بوتشيتينو دورًا خجولًا عندما سئل عن إريكسن يوم الثلاثاء، لكنه يعتقد، خلف الأبواب المغلقة، أنه يستطيع عقد لقاء مع نجم خط الوسط السابق.
من المقرر أن يغادر إريكسن إنتر هذا الشتاء بعد عام واحد فقط من انضمامه.