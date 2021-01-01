أخبار الانتقالات: ليفربول يرفض راموس بسبب صلاح وصراع على نجم ريال مدريد

أعلن نادي ديربي كاونتي عن تولي لاعبه واين روني لتدريب الفريق خلفًا للمدير الفني الهولندي السابق فيليب كوكو والذي رحل منتصف نوفمبر الماضي.

وكان روني قد أشرف على الفريق بالفعل خلال المباريات الـ 11 الأخيرة بعد أن رحل فيليب كوكو في الـ 14 من نوفمبر الماضي.

جدير بالذكر أن روني كان قد خاض 10 مباريات كلاعب في صفوف ديربي كاونتي منذ بداية الموسم كان منهم مباراتين فقط في وجوده كمدير فني مؤقت.