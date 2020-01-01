أخبار الانتقالات: الليجا تقيد برشلونة ونجم اليونايتد يقترب من توتنهام

نجم مانشستر يونايتد يقترب من توتنهام

توتنهام حريص على التعاقد مع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد جيسي لينجارد - وفقًا لصحيفة ديلي ستار.

مدرب الشياطين الحمر السابق جوزيه مورينيو يريد لم شمله مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في توتنهام، الذي يخطط لإنفاق 30 مليون جنيه إسترليني (39 مليون دولار) مقابل خدماته.

لم يبدأ لينجارد مباراة في الدوري الإنجليزي منذ يناير، واستُبعد من تشكيلة يونايتد في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد ضد كريستال بالاس يوم السبت.